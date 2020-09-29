https://ria.ru/20200929/dorogi-1577935479.html
Ивановская область получит дополнительно 629,6 млн рублей на ремонт дорог
Ивановская область в этом году получит дополнительно 629,6 миллиона рублей на развитие сети автомобильных дорог общего пользования, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T12:12
2020-09-29T12:12
2020-09-29T12:12
ивановская область
станислав воскресенский
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<strong>ИВАНОВО, 29 сен – РИА Новости.</strong> Ивановская область в этом году получит дополнительно 629,6 миллиона рублей на развитие сети автомобильных дорог общего пользования, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.Дополнительные средства из федерального бюджета позволят завершить работы на 51 километре областных дорог уже в 2020 году.Он добавил, что с учетом дополнительных средств объем дорожного фонда Ивановской области в этом году увеличится до 7,8 миллиардов рублей. В 2019 году региональный дорожный фонд составлял 6,7 миллиарда рублей, в 2018 году – 3,1 миллиарда рублей."В этом году доделываем дороги Шуя-Ковров и Мыт-Пучеж. Под эти цели удалось договориться с правительством России о выделении нашей области дополнительных денег. Кстати, посчитали, получается, что за 2018-2020 ремонтируем дорог больше, чем за предшествующие пять лет", – приводит пресс-служба слова губернатора области <a href="https://ria.ru/person_Stanislav_Voskresenskijj" target="_blank">Станислава Воскресенского</a>.
https://ria.ru/20200928/obrazovanie-1577881440.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
станислав воскресенский
ИВАНОВО, 29 сен – РИА Новости. Ивановская область в этом году получит дополнительно 629,6 миллиона рублей на развитие сети автомобильных дорог общего пользования, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
Дополнительные средства из федерального бюджета позволят завершить работы на 51 километре областных дорог уже в 2020 году.
"За счет трансфера в Ивановской области будут профинансированы три объекта: автомобильная дорога Родники - Шуя – Ковров протяженностью свыше 20 километров; 27,7 километра на участке трассы Мыт – Пучеж; обход города Пучеж протяженностью 3 километра", – сказал собеседник агентства.
Он добавил, что с учетом дополнительных средств объем дорожного фонда Ивановской области в этом году увеличится до 7,8 миллиардов рублей. В 2019 году региональный дорожный фонд составлял 6,7 миллиарда рублей, в 2018 году – 3,1 миллиарда рублей.
"В этом году доделываем дороги Шуя-Ковров и Мыт-Пучеж. Под эти цели удалось договориться с правительством России о выделении нашей области дополнительных денег. Кстати, посчитали, получается, что за 2018-2020 ремонтируем дорог больше, чем за предшествующие пять лет", – приводит пресс-служба слова губернатора области Станислава Воскресенского
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