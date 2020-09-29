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Ивановская область
Ивановская область
https://ria.ru/20200929/dorogi-1577935479.html
Ивановская область получит дополнительно 629,6 млн рублей на ремонт дорог
Ивановская область в этом году получит дополнительно 629,6 миллиона рублей на развитие сети автомобильных дорог общего пользования, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T12:12
2020-09-29T12:12
ивановская область
станислав воскресенский
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<strong>ИВАНОВО, 29 сен – РИА Новости.</strong> Ивановская область в этом году получит дополнительно 629,6 миллиона рублей на развитие сети автомобильных дорог общего пользования, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.Дополнительные средства из федерального бюджета позволят завершить работы на 51 километре областных дорог уже в 2020 году.Он добавил, что с учетом дополнительных средств объем дорожного фонда Ивановской области в этом году увеличится до 7,8 миллиардов рублей. В 2019 году региональный дорожный фонд составлял 6,7 миллиарда рублей, в 2018 году – 3,1 миллиарда рублей."В этом году доделываем дороги Шуя-Ковров и Мыт-Пучеж. Под эти цели удалось договориться с правительством России о выделении нашей области дополнительных денег. Кстати, посчитали, получается, что за 2018-2020 ремонтируем дорог больше, чем за предшествующие пять лет", – приводит пресс-служба слова губернатора области <a href="https://ria.ru/person_Stanislav_Voskresenskijj" target="_blank">Станислава Воскресенского</a>.
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станислав воскресенский

Ивановская область получит дополнительно 629,6 млн рублей на ремонт дорог

12:12 29.09.2020
 
© РИА Новости / Илья ПиталевРабочий бригады ГБУ "Автомобильные дороги" демонтирует старое дорожное полотно пневматическим отбойным молотком в Москве
Рабочий бригады ГБУ Автомобильные дороги демонтирует старое дорожное полотно пневматическим отбойным молотком в Москве - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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ИВАНОВО, 29 сен – РИА Новости. Ивановская область в этом году получит дополнительно 629,6 миллиона рублей на развитие сети автомобильных дорог общего пользования, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
Дополнительные средства из федерального бюджета позволят завершить работы на 51 километре областных дорог уже в 2020 году.
"За счет трансфера в Ивановской области будут профинансированы три объекта: автомобильная дорога Родники - Шуя – Ковров протяженностью свыше 20 километров; 27,7 километра на участке трассы Мыт – Пучеж; обход города Пучеж протяженностью 3 километра", – сказал собеседник агентства.
Он добавил, что с учетом дополнительных средств объем дорожного фонда Ивановской области в этом году увеличится до 7,8 миллиардов рублей. В 2019 году региональный дорожный фонд составлял 6,7 миллиарда рублей, в 2018 году – 3,1 миллиарда рублей.
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"В этом году доделываем дороги Шуя-Ковров и Мыт-Пучеж. Под эти цели удалось договориться с правительством России о выделении нашей области дополнительных денег. Кстати, посчитали, получается, что за 2018-2020 ремонтируем дорог больше, чем за предшествующие пять лет", – приводит пресс-служба слова губернатора области Станислава Воскресенского.
 
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Ивановская областьСтанислав Воскресенский
 
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