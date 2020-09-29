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Новости Подмосковья
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Проблема ремонта дорог лидирует на портале "Добродел" за неделю
Проблема ремонта дорог вышла на первое место по количеству обращений жителей Московской области на портале "Добродел" за минувшую неделю, сообщил министр... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T11:04
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новости подмосковья
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<strong>МОСКВА, 29 сен – РИА Новости</strong>. Проблема ремонта дорог вышла на первое место по количеству обращений жителей Московской области на портале "Добродел" за минувшую неделю, сообщил министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар на заседании правительства региона во вторник.На третьей строчке расположилась проблема благоустройства дворовых территорий, где было получено 3727 обращений, а прирост составил 67 заявлений.Он также добавил, что главам муниципалитетов недопустимо решать проблемы отписками, сваливая проблему на юридических лиц и владельцев территорий.
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московская область (подмосковье)

Проблема ремонта дорог лидирует на портале "Добродел" за неделю

11:04 29.09.2020
 
© РИА Новости / Илья ПиталевРабочий бригады ГБУ "Автомобильные дороги" демонтирует старое дорожное полотно пневматическим отбойным молотком в Москве
Рабочий бригады ГБУ Автомобильные дороги демонтирует старое дорожное полотно пневматическим отбойным молотком в Москве - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Проблема ремонта дорог вышла на первое место по количеству обращений жителей Московской области на портале "Добродел" за минувшую неделю, сообщил министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар на заседании правительства региона во вторник.
"Проблема дорог стала лидером на портале "Добродел" за минувшую неделю, всего поступило 2946 обращений, а прирост составил 406 обращений. На втором месте расположилась проблема благоустройства общественных территорий – 2763 обращения, а прирост составил 140 заявлений", - сказал Рымар.
На третьей строчке расположилась проблема благоустройства дворовых территорий, где было получено 3727 обращений, а прирост составил 67 заявлений.
Он также добавил, что главам муниципалитетов недопустимо решать проблемы отписками, сваливая проблему на юридических лиц и владельцев территорий.
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