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Проблема ремонта дорог лидирует на портале "Добродел" за неделю
Проблема ремонта дорог вышла на первое место по количеству обращений жителей Московской области на портале "Добродел" за минувшую неделю, сообщил министр... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T11:04
2020-09-29T11:04
2020-09-29T11:04
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<strong>МОСКВА, 29 сен – РИА Новости</strong>. Проблема ремонта дорог вышла на первое место по количеству обращений жителей Московской области на портале "Добродел" за минувшую неделю, сообщил министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар на заседании правительства региона во вторник.На третьей строчке расположилась проблема благоустройства дворовых территорий, где было получено 3727 обращений, а прирост составил 67 заявлений.Он также добавил, что главам муниципалитетов недопустимо решать проблемы отписками, сваливая проблему на юридических лиц и владельцев территорий.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Проблема ремонта дорог вышла на первое место по количеству обращений жителей Московской области на портале "Добродел" за минувшую неделю, сообщил министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар на заседании правительства региона во вторник.
"Проблема дорог стала лидером на портале "Добродел" за минувшую неделю, всего поступило 2946 обращений, а прирост составил 406 обращений. На втором месте расположилась проблема благоустройства общественных территорий – 2763 обращения, а прирост составил 140 заявлений", - сказал Рымар.
На третьей строчке расположилась проблема благоустройства дворовых территорий, где было получено 3727 обращений, а прирост составил 67 заявлений.
Он также добавил, что главам муниципалитетов недопустимо решать проблемы отписками, сваливая проблему на юридических лиц и владельцев территорий.