https://ria.ru/20200929/dorogi-1577930892.html

Проблема ремонта дорог лидирует на портале "Добродел" за неделю

Проблема ремонта дорог вышла на первое место по количеству обращений жителей Московской области на портале "Добродел" за минувшую неделю, сообщил министр... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T11:04

2020-09-29T11:04

2020-09-29T11:04

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 29 сен – РИА Новости</strong>. Проблема ремонта дорог вышла на первое место по количеству обращений жителей Московской области на портале "Добродел" за минувшую неделю, сообщил министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар на заседании правительства региона во вторник.На третьей строчке расположилась проблема благоустройства дворовых территорий, где было получено 3727 обращений, а прирост составил 67 заявлений.Он также добавил, что главам муниципалитетов недопустимо решать проблемы отписками, сваливая проблему на юридических лиц и владельцев территорий.

https://realty.ria.ru/20200925/volga-1577748063.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)