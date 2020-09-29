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Просроченные долги россиян превысили триллион рублей
Объем просроченной свыше 90 дней задолженности физических лиц в РФ в августе вырос на 5,3% и на 1 сентября немного превысил один триллион рублей впервые с конца РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T17:16
2020-09-29T17:16
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Объем просроченной свыше 90 дней задолженности физических лиц в РФ в августе вырос на 5,3% и на 1 сентября немного превысил один триллион рублей впервые с конца 2016 года, следует из материалов <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦБ</a>.При этом продолжила рост и доля "плохих" кредитов физлиц: по итогам августа она выросла на 0,2 процентного пункта - до 5,4%, увеличившись до уровня на начало 2019 года.По данным ЦБ, общий объем розничных кредитов на начало сентября достиг 18,8 триллиона рублей, увеличившись за месяц на 1,9%.
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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика

Просроченные долги россиян превысили триллион рублей

17:16 29.09.2020
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкКупюры номиналом 200 и 2000 рублей
Купюры номиналом 200 и 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Объем просроченной свыше 90 дней задолженности физических лиц в РФ в августе вырос на 5,3% и на 1 сентября немного превысил один триллион рублей впервые с конца 2016 года, следует из материалов ЦБ.
При этом продолжила рост и доля "плохих" кредитов физлиц: по итогам августа она выросла на 0,2 процентного пункта - до 5,4%, увеличившись до уровня на начало 2019 года.
Рубли - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 14:13
Роструд помог вернуть долги по зарплатам сотням тысяч работников
По данным ЦБ, общий объем розничных кредитов на начало сентября достиг 18,8 триллиона рублей, увеличившись за месяц на 1,9%.
 
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РоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
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