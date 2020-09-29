https://ria.ru/20200929/dolgi-1577958266.html

Просроченные долги россиян превысили триллион рублей

Объем просроченной свыше 90 дней задолженности физических лиц в РФ в августе вырос на 5,3% и на 1 сентября немного превысил один триллион рублей впервые с конца РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T17:16

2020-09-29T17:16

2020-09-29T17:16

россия

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Объем просроченной свыше 90 дней задолженности физических лиц в РФ в августе вырос на 5,3% и на 1 сентября немного превысил один триллион рублей впервые с конца 2016 года, следует из материалов <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦБ</a>.При этом продолжила рост и доля "плохих" кредитов физлиц: по итогам августа она выросла на 0,2 процентного пункта - до 5,4%, увеличившись до уровня на начало 2019 года.По данным ЦБ, общий объем розничных кредитов на начало сентября достиг 18,8 триллиона рублей, увеличившись за месяц на 1,9%.

https://ria.ru/20200916/dolgi-1577318897.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, центральный банк рф (цб рф), экономика