https://ria.ru/20200929/davlenie-1577932549.html
Путин заявил о подлинно союзнических отношениях с Белоруссией
Владимир Путин заявил о том, что отношения России и Белоруссии "не подвержены ни времени, ни конъюнктуре" и являются "подлинно союзническими". РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T11:26
2020-09-29T11:26
2020-09-29T13:05
одкб
владимир путин
белоруссия
экономика
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявил о том, что отношения России и <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> "не подвержены ни времени, ни конъюнктуре" и являются "подлинно союзническими".По его словам, с учетом непростой ситуации, в которой оказалась республика, важно напомнить о том, что государства объединяют прочные, уходящие корнями в века культурные и духовные связи, "обширные родственные и семейные узы", а также общая совместная история."Руководство России и Белоруссии заинтересовано в том, чтобы придать дополнительный импульс развитию межрегиональных связей, которые являются одним из важнейших компонентов по-настоящему братских, добрососедских, подлинно союзнических отношений России и Белоруссии, отношений, построенных на принципах равноправия и учета интересов друг друга", - подчеркнул президент.Во вторник президент обратился с приветствием к участникам пленарного заседания VII Форума регионов России и Белоруссии. В своем видеовыступлении он отметил, что две страны сообща решают вопросы оборонного строительства, противодействия острым современным вызовам и угрозам, в том числе в рамках Организации договора о коллективной безопасности (<a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a>).
https://ria.ru/20200928/zakonodatelstvo-1577875886.html
Pawel Zverev
Согласен. Фальсификация выборов в Белоруссии беспрецедентное событие, вызвавшее соответствующее давление на нелегитимного Лукашенку. Жаль, что кремль опять идет наперекор всей Европе.
63
iga912
Нужно батьку в союз затащить пока давят....
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белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
одкб, владимир путин, белоруссия, экономика