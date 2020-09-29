https://ria.ru/20200929/davlenie-1577932549.html

Путин заявил о подлинно союзнических отношениях с Белоруссией

Владимир Путин заявил о том, что отношения России и Белоруссии "не подвержены ни времени, ни конъюнктуре" и являются "подлинно союзническими". РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T11:26

2020-09-29T11:26

2020-09-29T13:05

одкб

владимир путин

белоруссия

экономика

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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявил о том, что отношения России и <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> "не подвержены ни времени, ни конъюнктуре" и являются "подлинно союзническими".По его словам, с учетом непростой ситуации, в которой оказалась республика, важно напомнить о том, что государства объединяют прочные, уходящие корнями в века культурные и духовные связи, "обширные родственные и семейные узы", а также общая совместная история."Руководство России и Белоруссии заинтересовано в том, чтобы придать дополнительный импульс развитию межрегиональных связей, которые являются одним из важнейших компонентов по-настоящему братских, добрососедских, подлинно союзнических отношений России и Белоруссии, отношений, построенных на принципах равноправия и учета интересов друг друга", - подчеркнул президент.Во вторник президент обратился с приветствием к участникам пленарного заседания VII Форума регионов России и Белоруссии. В своем видеовыступлении он отметил, что две страны сообща решают вопросы оборонного строительства, противодействия острым современным вызовам и угрозам, в том числе в рамках Организации договора о коллективной безопасности (<a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a>).

https://ria.ru/20200928/zakonodatelstvo-1577875886.html

Pawel Zverev Согласен. Фальсификация выборов в Белоруссии беспрецедентное событие, вызвавшее соответствующее давление на нелегитимного Лукашенку. Жаль, что кремль опять идет наперекор всей Европе. 63

iga912 Нужно батьку в союз затащить пока давят.... 44

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

одкб, владимир путин, белоруссия, экономика