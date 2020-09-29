https://ria.ru/20200929/daniya-1577932924.html

В Дании издадут закон, защищающий водителей электросамокатов

Правительство Дании подготовило законопроект, по которому всем пользователям электросамокатов придется носить шлемы, сообщает "ЕвроПульс". РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T13:47

2020-09-29T13:47

2020-09-29T13:47

туризм

туризм

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дания

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<strong>МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. </strong>Правительство Дании подготовило законопроект, по которому всем пользователям электросамокатов придется носить шлемы, <a href="https://euro-pulse.ru/news/v-danii-zapretyat-ezdit-na-elektrosamokatah-bez-shlemov" target="_blank">сообщает</a> "ЕвроПульс".По данным министерства транспорта страны, у водителя электросамоката риск получить повреждения в аварии в семь раз выше, чем у велосипедиста. Отчасти — из-за отсутствия защиты, особенно при поездках по городу.В 2019 году власти признали электросамокат полноценным видом транспорта. Водителей обязали подавать другим участникам движения сигналы о намерениях (например, повернуть или остановиться). По правилам, они должны это делать, как велосипедисты – одной рукой. Но при этом удержать равновесие на самокате сложнее. В результате многие просто игнорируют эту норму.Популярность электросамокатов в европейских городах быстро растет. Этим летом из-за пандемии коронавируса COVID-19 еще больше людей стали ими пользоваться. Плюсов много – больше времени проводишь на воздухе и не нужно ездить в общественном транспорте, что снижает риск заражения.

https://ria.ru/20200929/krasnoyarsk-1577078853.html

дания

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, новости - туризм, дания