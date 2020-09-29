https://ria.ru/20200929/daniya-1577932924.html
В Дании издадут закон, защищающий водителей электросамокатов
Правительство Дании подготовило законопроект, по которому всем пользователям электросамокатов придется носить шлемы, сообщает "ЕвроПульс". РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T13:47
2020-09-29T13:47
2020-09-29T13:47
туризм
туризм
новости - туризм
дания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155510/63/1555106309_0:167:3050:1883_1400x0_80_0_0_367fa868814399ce53a416414ff87aab.jpg
<strong>МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. </strong>Правительство Дании подготовило законопроект, по которому всем пользователям электросамокатов придется носить шлемы, <a href="https://euro-pulse.ru/news/v-danii-zapretyat-ezdit-na-elektrosamokatah-bez-shlemov" target="_blank">сообщает</a> "ЕвроПульс".По данным министерства транспорта страны, у водителя электросамоката риск получить повреждения в аварии в семь раз выше, чем у велосипедиста. Отчасти — из-за отсутствия защиты, особенно при поездках по городу.В 2019 году власти признали электросамокат полноценным видом транспорта. Водителей обязали подавать другим участникам движения сигналы о намерениях (например, повернуть или остановиться). По правилам, они должны это делать, как велосипедисты – одной рукой. Но при этом удержать равновесие на самокате сложнее. В результате многие просто игнорируют эту норму.Популярность электросамокатов в европейских городах быстро растет. Этим летом из-за пандемии коронавируса COVID-19 еще больше людей стали ими пользоваться. Плюсов много – больше времени проводишь на воздухе и не нужно ездить в общественном транспорте, что снижает риск заражения.
https://ria.ru/20200929/krasnoyarsk-1577078853.html
дания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155510/63/1555106309_160:0:2891:2048_1400x0_80_0_0_5c6008b2f0365323bb764415a322413f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, дания
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости.
Правительство Дании подготовило законопроект, по которому всем пользователям электросамокатов придется носить шлемы, сообщает
"ЕвроПульс".
По данным министерства транспорта страны, у водителя электросамоката риск получить повреждения в аварии в семь раз выше, чем у велосипедиста. Отчасти — из-за отсутствия защиты, особенно при поездках по городу.
В 2019 году власти признали электросамокат полноценным видом транспорта. Водителей обязали подавать другим участникам движения сигналы о намерениях (например, повернуть или остановиться). По правилам, они должны это делать, как велосипедисты – одной рукой. Но при этом удержать равновесие на самокате сложнее. В результате многие просто игнорируют эту норму.
Популярность электросамокатов в европейских городах быстро растет. Этим летом из-за пандемии коронавируса COVID-19 еще больше людей стали ими пользоваться. Плюсов много – больше времени проводишь на воздухе и не нужно ездить в общественном транспорте, что снижает риск заражения.