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https://ria.ru/20200929/chinovnik-1577920968.html
В Сеуле сообщили о доказательствах сожжения тела убитого в КНДР чиновника
Министерство обороны Южной Кореи с помощью полученных разведданных "смогло подтвердить факт сожжения тела южнокорейского чиновника", который заплыл в воды КНДР... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T06:17
2020-09-29T06:22
южная корея
пхеньян
сеул
кндр (северная корея)
в мире
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<strong>ТОКИО, 29 сен – РИА Новости.</strong> Министерство обороны <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/" target="_blank" data-auto="true">Южной Кореи</a> с помощью полученных разведданных "смогло подтвердить факт сожжения тела южнокорейского чиновника", который заплыл в воды КНДР и был застрелен северокорейским патрулем."Министерство национальной обороны смогло подтвердить через сотрудников спецразведки, что (Северной Кореей – ред.) были даны указания облить (тело – ред.) горючими веществами и сжечь", - цитирует агентство Ренхап слова представителя оппозиционной южнокорейской партии "Сила народа" Чжу Ху Ёна.КНДР настаивает на том, что патруль забрал и сжег лишь тот предмет, на котором южнокорейский чиновник приплыл в северокорейские воды, а само же тело найдено не было."Это не то, чтобы наше (южнокорейское – ред.) минобороны самостоятельно сделало такие выводы. Это то, что было достоверно получено им (от спецразведки – ред.)", - уточнил политик.Ранее сообщалось, что 47-летний сотрудник рыболовного контроля министерства океанов и рыболовства Южной Кореи пропал 21 сентября с инспекционного катера во время дежурства недалеко от водной территории Северной Кореи и, как оказалось, позже был найден и застрелен патрулем КНДР.Представители береговой охраны Южной Кореи убеждены, что чиновник заплыл в северокорейские воды намеренно, так как хотел бежать в КНДР. Такой вывод был сделан на основании анализа данных о течении в районе, где произошел инцидент. Южнокорейские специалисты утверждают, что погибший чиновник "никак не мог оказаться в том месте с учетом направления течения в тот день, если только не специально сам приплыл".На минувших выходных <a href="http://ria.ru/location_Seoul/" target="_blank" data-auto="true">Сеул</a> запросил у <a href="http://ria.ru/location_Pyongyang/" target="_blank" data-auto="true">Пхеньяна</a> проведение совместного расследования убийства южнокорейского чиновника, заплывшего в северокорейские воды, так как описанный северокорейской стороной ход событий несколько отличается от того, что сообщали военные Южной Кореи.Так, ранее в Южной Корее заявляли, что "негуманные" северокорейские военные не только не помогли человеку, но и застрелили его, а затем подплыли ближе и "сожгли тело". Северная Корея же в пятницу заявила, что военный патруль выехал на вызов в связи с обнаружением нарушителя границы и выстрелил в него только после двух предупредительных, многократных приказов назвать себя и якобы попытки мужчины скрыться. После стрельбы тело южнокорейца скрылось под водой.КНДР ранее уже заявила, что проведет поиск тела погибшего южнокорейского гражданина, "незаконно пересекшего границу", но предупредила, что кораблям Южной Кореи не стоит под предлогом поисков нарушать разграничительную линию между территориальными водами двух стран, чтобы не вызвать рост напряженности.
https://ria.ru/20200929/koreya-1577918642.html
https://ria.ru/20200928/chinovnik-1577868403.html
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южная корея
пхеньян
сеул
кндр (северная корея)
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южная корея, пхеньян, сеул, кндр (северная корея), в мире

В Сеуле сообщили о доказательствах сожжения тела убитого в КНДР чиновника

06:17 29.09.2020 (обновлено: 06:22 29.09.2020)
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© AP Photo / Lee Jin-manПолиция и скорая помощь в Южной Корее
Полиция и скорая помощь в Южной Корее - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© AP Photo / Lee Jin-man
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ТОКИО, 29 сен – РИА Новости. Министерство обороны Южной Кореи с помощью полученных разведданных "смогло подтвердить факт сожжения тела южнокорейского чиновника", который заплыл в воды КНДР и был застрелен северокорейским патрулем.
"Министерство национальной обороны смогло подтвердить через сотрудников спецразведки, что (Северной Кореей – ред.) были даны указания облить (тело – ред.) горючими веществами и сжечь", - цитирует агентство Ренхап слова представителя оппозиционной южнокорейской партии "Сила народа" Чжу Ху Ёна.
КНДР настаивает на том, что патруль забрал и сжег лишь тот предмет, на котором южнокорейский чиновник приплыл в северокорейские воды, а само же тело найдено не было.
"Это не то, чтобы наше (южнокорейское – ред.) минобороны самостоятельно сделало такие выводы. Это то, что было достоверно получено им (от спецразведки – ред.)", - уточнил политик.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
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Ранее сообщалось, что 47-летний сотрудник рыболовного контроля министерства океанов и рыболовства Южной Кореи пропал 21 сентября с инспекционного катера во время дежурства недалеко от водной территории Северной Кореи и, как оказалось, позже был найден и застрелен патрулем КНДР.
Представители береговой охраны Южной Кореи убеждены, что чиновник заплыл в северокорейские воды намеренно, так как хотел бежать в КНДР. Такой вывод был сделан на основании анализа данных о течении в районе, где произошел инцидент. Южнокорейские специалисты утверждают, что погибший чиновник "никак не мог оказаться в том месте с учетом направления течения в тот день, если только не специально сам приплыл".
На минувших выходных Сеул запросил у Пхеньяна проведение совместного расследования убийства южнокорейского чиновника, заплывшего в северокорейские воды, так как описанный северокорейской стороной ход событий несколько отличается от того, что сообщали военные Южной Кореи.
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время пресс-конференции после крушения туристического катера в Будапеште. 30 мая 2019 - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
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Так, ранее в Южной Корее заявляли, что "негуманные" северокорейские военные не только не помогли человеку, но и застрелили его, а затем подплыли ближе и "сожгли тело". Северная Корея же в пятницу заявила, что военный патруль выехал на вызов в связи с обнаружением нарушителя границы и выстрелил в него только после двух предупредительных, многократных приказов назвать себя и якобы попытки мужчины скрыться. После стрельбы тело южнокорейца скрылось под водой.
КНДР ранее уже заявила, что проведет поиск тела погибшего южнокорейского гражданина, "незаконно пересекшего границу", но предупредила, что кораблям Южной Кореи не стоит под предлогом поисков нарушать разграничительную линию между территориальными водами двух стран, чтобы не вызвать рост напряженности.
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Южная КореяПхеньянСеулКНДР (Северная Корея)В мире
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