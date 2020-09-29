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Эксперт рассказал об опасности смарт-часов
Умные часы, набирающие популярность среди россиян, относятся к числу IoT-устройств (интернет вещей), а значит, взломав их, злоумышленник может получить... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T05:23
2020-09-29T10:14
технологии
общество
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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> Умные часы, набирающие популярность среди россиян, относятся к числу IoT-устройств (интернет вещей), а значит, взломав их, злоумышленник может получить конфиденциальную информацию пользователя, прослушивать его разговоры и отслеживать передвижение, рассказал РИА Новости ведущий менеджер по продвижению Crosstech Solutions Group Ильяс Киреев.По его словам, основная проблема IoT-устройств — слабые механизмы безопасности. Маленький жизненный цикл продукта означает, что регулярных обновлений систем безопасности нет и в устройстве могут быть опасные уязвимости. "Уязвимости IoT-устройств создают благоприятные условия для хакеров при создании масштабных ботнетов типа Mirai и самых мощных атак типа отказа в обслуживании (DDoS) в сети интернет", — отметил он."Данные могут утекать как через интернет, так и по Bluetooth. Критические уязвимости Bluetooth позволяют выполнить на устройстве произвольный вредоносный код и получать полный контроль над системой устройства, также осуществить атаку "человек посередине" (MiTM, злоумышленник незаметно меняет связь между двумя сторонами и перехватывает их информацию. — Прим. ред.), что приводит к несанкционированному перехвату данных пользователя", — сообщил Киреев."Если отдельно данные о местоположении, звонках и других операциях относительно безопасны, то при их совмещении злоумышленник может узнать ПИН-код от вашей карты, пароли, ваш распорядок дня и многое другое, что даст ему полный контроль над всеми вашими операциями. Например, если производитель смарт-часов использует для хранения и обработки данных централизованные системы, то одной атаки достаточно, чтобы получить все данные покупателей", — предупреждает он.Эксперт советует пользователям следить за своевременным обновлением ПО смарт-часов и не передавать через них конфиденциальную информацию. "Чтобы обезопасить себя и своих близких, необходимо постоянно обновлять ПО, не вносить CVV банковских карт и контролировать передаваемую информацию", — добавил он.
https://ria.ru/20200910/huawei-1577023810.html
https://ria.ru/20200828/smartfon-1576406849.html
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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60
технологии, общество

Эксперт рассказал об опасности смарт-часов

05:23 29.09.2020 (обновлено: 10:14 29.09.2020)
12653
© AP Photo / Invision for Apple/ Ryan EmberleyПокупатель примеряет часы Apple Watch
Покупатель примеряет часы Apple Watch - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© AP Photo / Invision for Apple/ Ryan Emberley
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Умные часы, набирающие популярность среди россиян, относятся к числу IoT-устройств (интернет вещей), а значит, взломав их, злоумышленник может получить конфиденциальную информацию пользователя, прослушивать его разговоры и отслеживать передвижение, рассказал РИА Новости ведущий менеджер по продвижению Crosstech Solutions Group Ильяс Киреев.
По его словам, основная проблема IoT-устройств — слабые механизмы безопасности. Маленький жизненный цикл продукта означает, что регулярных обновлений систем безопасности нет и в устройстве могут быть опасные уязвимости. "Уязвимости IoT-устройств создают благоприятные условия для хакеров при создании масштабных ботнетов типа Mirai и самых мощных атак типа отказа в обслуживании (DDoS) в сети интернет", — отметил он.
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"Данные могут утекать как через интернет, так и по Bluetooth. Критические уязвимости Bluetooth позволяют выполнить на устройстве произвольный вредоносный код и получать полный контроль над системой устройства, также осуществить атаку "человек посередине" (MiTM, злоумышленник незаметно меняет связь между двумя сторонами и перехватывает их информацию. — Прим. ред.), что приводит к несанкционированному перехвату данных пользователя", — сообщил Киреев.
"Если отдельно данные о местоположении, звонках и других операциях относительно безопасны, то при их совмещении злоумышленник может узнать ПИН-код от вашей карты, пароли, ваш распорядок дня и многое другое, что даст ему полный контроль над всеми вашими операциями. Например, если производитель смарт-часов использует для хранения и обработки данных централизованные системы, то одной атаки достаточно, чтобы получить все данные покупателей", — предупреждает он.
Эксперт советует пользователям следить за своевременным обновлением ПО смарт-часов и не передавать через них конфиденциальную информацию. "Чтобы обезопасить себя и своих близких, необходимо постоянно обновлять ПО, не вносить CVV банковских карт и контролировать передаваемую информацию", — добавил он.
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