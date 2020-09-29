https://ria.ru/20200929/chasy-1577920697.html

Эксперт рассказал об опасности смарт-часов

Умные часы, набирающие популярность среди россиян, относятся к числу IoT-устройств (интернет вещей), а значит, взломав их, злоумышленник может получить... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T05:23

2020-09-29T05:23

2020-09-29T10:14

технологии

общество

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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> Умные часы, набирающие популярность среди россиян, относятся к числу IoT-устройств (интернет вещей), а значит, взломав их, злоумышленник может получить конфиденциальную информацию пользователя, прослушивать его разговоры и отслеживать передвижение, рассказал РИА Новости ведущий менеджер по продвижению Crosstech Solutions Group Ильяс Киреев.По его словам, основная проблема IoT-устройств — слабые механизмы безопасности. Маленький жизненный цикл продукта означает, что регулярных обновлений систем безопасности нет и в устройстве могут быть опасные уязвимости. "Уязвимости IoT-устройств создают благоприятные условия для хакеров при создании масштабных ботнетов типа Mirai и самых мощных атак типа отказа в обслуживании (DDoS) в сети интернет", — отметил он."Данные могут утекать как через интернет, так и по Bluetooth. Критические уязвимости Bluetooth позволяют выполнить на устройстве произвольный вредоносный код и получать полный контроль над системой устройства, также осуществить атаку "человек посередине" (MiTM, злоумышленник незаметно меняет связь между двумя сторонами и перехватывает их информацию. — Прим. ред.), что приводит к несанкционированному перехвату данных пользователя", — сообщил Киреев."Если отдельно данные о местоположении, звонках и других операциях относительно безопасны, то при их совмещении злоумышленник может узнать ПИН-код от вашей карты, пароли, ваш распорядок дня и многое другое, что даст ему полный контроль над всеми вашими операциями. Например, если производитель смарт-часов использует для хранения и обработки данных централизованные системы, то одной атаки достаточно, чтобы получить все данные покупателей", — предупреждает он.Эксперт советует пользователям следить за своевременным обновлением ПО смарт-часов и не передавать через них конфиденциальную информацию. "Чтобы обезопасить себя и своих близких, необходимо постоянно обновлять ПО, не вносить CVV банковских карт и контролировать передаваемую информацию", — добавил он.

https://ria.ru/20200910/huawei-1577023810.html

https://ria.ru/20200828/smartfon-1576406849.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, общество