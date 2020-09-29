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https://ria.ru/20200929/casting-1577888875.html
СМИ: фею Динь-Динь в экранизации "Питера Пэна" сыграет темнокожая актриса
СМИ узнали, американская актриса Яра Шахиди, получившая известность после роли Зоуи в сериале "Черноватый" и его спин-оффе "Повзрослевшие", сыграет фею... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T10:02
2020-09-29T10:02
культура
кино и сериалы
новости культуры
джуд лоу
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<strong>МОСКВА, 29 сен —</strong> <strong>РИА Новости</strong>. СМИ узнали, американская актриса Яра Шахиди, получившая известность после роли Зоуи в сериале "Черноватый" и его спин-оффе "Повзрослевшие", сыграет фею Динь-Динь в экранизации диснеевского мультфильма "Питер Пэн", <a href="https://www.hollywoodreporter.com/heat-vision/yara-shahidi-to-play-tinkerbell-in-disneys-live-action-peter-pan" target="_blank">сообщает</a> THR. Она присоединится к Джуду Лоу, который появится на экране в образе Капитана Крюка, а также Александру Молони и Эвер Андерсон, которых утвердили на ключевые роли Питера и Венди соответственно. Режиссером проекта выбрали Дэвида Лоури, который ранее снял для студии Disney приключенческий фильм "Пит и его дракон" (2016 год). Большинство пользователей в твиттере положительно отреагировали на эту новость, написав в комментариях, что "с нетерпением ждут" выхода фильма с участием Шахиди."Не могу дождаться", — <a href="https://twitter.com/brown_kassidi/status/1309595870346829824" target="_blank">заявила</a> brown_kassidi; "Это здорово. Я так рада за нее ", — <a href="https://twitter.com/guacamolekiwi/status/1309605323943161856" target="_blank">присоединилась</a> к обсуждению guacamolekiwi; "Думаю, из нее получится прелестная Динь-Динь! Она очень красивая и талантливая актриса", —<a href="https://twitter.com/craftymom35/status/1309804859927953408" target="_blank">считает</a> craftymom35. В прошлом году, когда певицу Холли Бэйли выбрали на роль Ариэль в экранизации диснеевского мультфильма "Русалочка", в Сети появилось много критических замечаний. Пользователей возмутило, что создатели проекта утвердили на главную роль темнокожую актрису. Тогда за нее заступились представители команды Disney и Джоди Бенсон, озвучившая Ариэль в оригинальном мультфильме в 1989 году.
https://ria.ru/20190807/1557260180.html
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кино и сериалы, новости культуры, джуд лоу, the walt disney company

СМИ: фею Динь-Динь в экранизации "Питера Пэна" сыграет темнокожая актриса

10:02 29.09.2020
26
© Фото : Disney/Richard Shotwell/Invision/APФея Динь-Динь/Яра Шахиди
Фея Динь-Динь/Яра Шахиди - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© Фото : Disney/Richard Shotwell/Invision/AP
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. СМИ узнали, американская актриса Яра Шахиди, получившая известность после роли Зоуи в сериале "Черноватый" и его спин-оффе "Повзрослевшие", сыграет фею Динь-Динь в экранизации диснеевского мультфильма "Питер Пэн", сообщает THR.
Она присоединится к Джуду Лоу, который появится на экране в образе Капитана Крюка, а также Александру Молони и Эвер Андерсон, которых утвердили на ключевые роли Питера и Венди соответственно. Режиссером проекта выбрали Дэвида Лоури, который ранее снял для студии Disney приключенческий фильм "Пит и его дракон" (2016 год).
Большинство пользователей в твиттере положительно отреагировали на эту новость, написав в комментариях, что "с нетерпением ждут" выхода фильма с участием Шахиди.
"Не могу дождаться", — заявила brown_kassidi; "Это здорово. Я так рада за нее ", — присоединилась к обсуждению guacamolekiwi; "Думаю, из нее получится прелестная Динь-Динь! Она очень красивая и талантливая актриса", —считает craftymom35.
В прошлом году, когда певицу Холли Бэйли выбрали на роль Ариэль в экранизации диснеевского мультфильма "Русалочка", в Сети появилось много критических замечаний. Пользователей возмутило, что создатели проекта утвердили на главную роль темнокожую актрису. Тогда за нее заступились представители команды Disney и Джоди Бенсон, озвучившая Ариэль в оригинальном мультфильме в 1989 году.
Американская певица Холли Бейли - РИА Новости, 1920, 07.08.2019
7 августа 2019, 17:05Культура
Холли Бэйли ответила тем, кто не хочет ее видеть в "Русалочке"
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КультураКино и сериалыНовости культурыДжуд ЛоуThe Walt Disney Company
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