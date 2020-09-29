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В Уфе рассказали о состоянии лежавшей на полу в больнице пожилой женщины
Пожилая пациентка больницы Уфы, пролежавшая три часа на полу без медпомощи, чувствует себя нормально, ей оказывают необходимую помощь по инфекционному профилю и РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T15:08
2020-09-29T15:08
минздрав башкирии
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
уфа
происшествия
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<strong>УФА, 29 сен – РИА Новости.</strong> Пожилая пациентка больницы <a href="http://ria.ru/location_Ufa/" target="_blank" data-auto="true">Уфы</a>, пролежавшая три часа на полу без медпомощи, чувствует себя нормально, ей оказывают необходимую помощь по инфекционному профилю и по основному заболеванию, сообщили РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_Minzdrav_Bashkirii/" target="_blank" data-auto="true">минздрава Башкирии</a>.Ранее в социальных сетях была опубликована видеозапись из палаты городской больницы №18 Уфы, где пожилая женщина лежит на полу и стонет. При этом к пациентке никто из медперсонала не подходит, дверь в палату закрыта. Видео сняла женщина, лежавшая в соседней кровати. Сообщается, что в отделении больницы лежат пациенты с разными заболеваниями, но у всех диагностировали коронавирусную инфекцию.После этого минздрав Башкирии опубликовал комментарий главного врача больницы Жулдыбая Иржанова, который рассказал, что руки женщины, в связи с поведенческими расстройствами, были зафиксированы, но она сама развязала завязки и, перекатившись на бок, упала с кровати. Главврач добавил, что "через короткое время подошли лечащий врач, сотрудники отделения и подняли пациентку на кровать".Проверкой инцидента занялись следователи <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> по региону. А председатель Следственного комитета РФ <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bastrykin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бастрыкин</a> поручил доложить о ходе проведения проверки."Пациентка чувствует себя нормально. Уход и необходимое лечение, как по инфекционному профилю, так и по основному заболеванию, оказываются в полном объеме", - сообщили в пресс-службе минздрава Башкирии.
https://ria.ru/20200928/operatsiya-1577871039.html
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минздрав башкирии, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, уфа, происшествия

В Уфе рассказали о состоянии лежавшей на полу в больнице пожилой женщины

15:08 29.09.2020
 
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкКапельницы
Капельницы - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Варвара Гертье
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УФА, 29 сен – РИА Новости. Пожилая пациентка больницы Уфы, пролежавшая три часа на полу без медпомощи, чувствует себя нормально, ей оказывают необходимую помощь по инфекционному профилю и по основному заболеванию, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Башкирии.
Ранее в социальных сетях была опубликована видеозапись из палаты городской больницы №18 Уфы, где пожилая женщина лежит на полу и стонет. При этом к пациентке никто из медперсонала не подходит, дверь в палату закрыта. Видео сняла женщина, лежавшая в соседней кровати. Сообщается, что в отделении больницы лежат пациенты с разными заболеваниями, но у всех диагностировали коронавирусную инфекцию.
После этого минздрав Башкирии опубликовал комментарий главного врача больницы Жулдыбая Иржанова, который рассказал, что руки женщины, в связи с поведенческими расстройствами, были зафиксированы, но она сама развязала завязки и, перекатившись на бок, упала с кровати. Главврач добавил, что "через короткое время подошли лечащий врач, сотрудники отделения и подняли пациентку на кровать".
Проверкой инцидента занялись следователи СК по региону. А председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проведения проверки.
"Пациентка чувствует себя нормально. Уход и необходимое лечение, как по инфекционному профилю, так и по основному заболеванию, оказываются в полном объеме", - сообщили в пресс-службе минздрава Башкирии.
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Минздрав БашкирииСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинУфаПроисшествия
 
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