https://ria.ru/20200929/boeviki-1577967227.html

Алиев прокомментировал информацию о сирийских боевиках в Карабахе

Боевики из Сирии не участвуют в боях в Нагорном Карабахе, это фейк, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T19:26

2020-09-29T19:26

2020-09-29T20:47

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

ильхам алиев

сирия

азербайджан

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Боевики из Сирии не участвуют в боях в Нагорном Карабахе, это фейк, заявил президент Азербайджана <a href="https://ria.ru/person_Ilkham_Aliev" target="_blank">Ильхам Алиев</a>.Отвечая в эфире программы "60 минут" на телеканале "<a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 1</a>" на вопрос, есть ли на фронте в Карабахе боевики из Сирии, Алиев сказал: "Нет, это очередной фейк ньюс. Никаких боевиков из Сирии нет, нет ни одного свидетельства, ни одного доказательства, это вброшено армянской пропагандой и циркулирует по разным сайтам и разным средствам массовой информации".Минобороны <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджана</a> 27 сентября заявило, что ВС <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армении</a> обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению оборонного ведомства Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись ее мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые.Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Карабахе.

https://ria.ru/20200927/karabakh-1577856671.html

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нагорный карабах

сирия

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, ильхам алиев, сирия, азербайджан, армения, в мире