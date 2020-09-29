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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200929/boeviki-1577967227.html
Алиев прокомментировал информацию о сирийских боевиках в Карабахе
Боевики из Сирии не участвуют в боях в Нагорном Карабахе, это фейк, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T19:26
2020-09-29T20:47
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
ильхам алиев
сирия
азербайджан
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Боевики из Сирии не участвуют в боях в Нагорном Карабахе, это фейк, заявил президент Азербайджана <a href="https://ria.ru/person_Ilkham_Aliev" target="_blank">Ильхам Алиев</a>.Отвечая в эфире программы "60 минут" на телеканале "<a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 1</a>" на вопрос, есть ли на фронте в Карабахе боевики из Сирии, Алиев сказал: "Нет, это очередной фейк ньюс. Никаких боевиков из Сирии нет, нет ни одного свидетельства, ни одного доказательства, это вброшено армянской пропагандой и циркулирует по разным сайтам и разным средствам массовой информации".Минобороны <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджана</a> 27 сентября заявило, что ВС <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армении</a> обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению оборонного ведомства Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись ее мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые.Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Карабахе.
https://ria.ru/20200927/karabakh-1577856671.html
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нагорный карабах
сирия
азербайджан
армения
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нагорный карабах, ильхам алиев, сирия, азербайджан, армения, в мире

Алиев прокомментировал информацию о сирийских боевиках в Карабахе

19:26 29.09.2020 (обновлено: 20:47 29.09.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев перед началом 5-го Саммита Восточного партнерства в Брюсселе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев перед началом 5-го Саммита Восточного партнерства в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Боевики из Сирии не участвуют в боях в Нагорном Карабахе, это фейк, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Отвечая в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" на вопрос, есть ли на фронте в Карабахе боевики из Сирии, Алиев сказал: "Нет, это очередной фейк ньюс. Никаких боевиков из Сирии нет, нет ни одного свидетельства, ни одного доказательства, это вброшено армянской пропагандой и циркулирует по разным сайтам и разным средствам массовой информации".

"Никакой необходимости в этом нет - у Азербайджана подготовленная армия, очень большой мобилизационный резерв. Буквально вчера я объявил о частичной мобилизации, мы призываем под ружье десятки тысяч резервистов, и с населением в 10 миллионов против населения в 2 миллиона у Армении у нас нет необходимости в человеческих ресурсах", - отметил президент Азербайджана.

Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению оборонного ведомства Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись ее мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Карабахе.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахИльхам АлиевСирияАзербайджанАрменияВ мире
 
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