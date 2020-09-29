https://ria.ru/20200929/blyuda-1577936809.html

Названы опасные ресторанные блюда

Ветеринарный врач Алексей Кухно в беседе с порталом ForPost перечислил блюда, которые лучше не заказывать в ресторанах. РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T12:31

2020-09-29T12:31

2020-09-29T13:25

здоровье - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 29 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Ветеринарный врач Алексей Кухно в беседе с порталом <a href="https://sevastopol.su/" target="_blank" rel="nofollow noopener">ForPost</a> перечислил блюда, которые лучше не заказывать в ресторанах.По мнению медика, в заведениях общепита стоит воздержаться от пасты карбонара и десерта тирамису, а также других позиций, в рецепт которых входят сырые куриные яйца.Кухно объяснил, что сырые яйца могут содержать бактерии сальмонеллы, провоцирующие острое пищевое отравление. В качестве альтернативы он рекомендовал использовать при готовке перепелиные яйца, которые исключают наличие опасной инфекции."У перепелок высокая температура тела — 40 градусов по Цельсию, поэтому они не болеют сальмонеллезом: если патоген попадает в организм, он гибнет", — подытожил специалист.

https://ria.ru/20200924/altsgeymer-1577702959.html

https://ria.ru/20200929/pitanie-1577919510.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, общество