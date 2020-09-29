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Названы опасные ресторанные блюда
Ветеринарный врач Алексей Кухно в беседе с порталом ForPost перечислил блюда, которые лучше не заказывать в ресторанах. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T12:31
2020-09-29T13:25
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 29 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Ветеринарный врач Алексей Кухно в беседе с порталом <a href="https://sevastopol.su/" target="_blank" rel="nofollow noopener">ForPost</a> перечислил блюда, которые лучше не заказывать в ресторанах.По мнению медика, в заведениях общепита стоит воздержаться от пасты карбонара и десерта тирамису, а также других позиций, в рецепт которых входят сырые куриные яйца.Кухно объяснил, что сырые яйца могут содержать бактерии сальмонеллы, провоцирующие острое пищевое отравление. В качестве альтернативы он рекомендовал использовать при готовке перепелиные яйца, которые исключают наличие опасной инфекции."У перепелок высокая температура тела — 40 градусов по Цельсию, поэтому они не болеют сальмонеллезом: если патоген попадает в организм, он гибнет", — подытожил специалист.
https://ria.ru/20200924/altsgeymer-1577702959.html
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здоровье - общество, общество

Названы опасные ресторанные блюда

12:31 29.09.2020 (обновлено: 13:25 29.09.2020)
 
© РИА Новости / Анна ЛюдковскаяПаста карбонара
Паста карбонара - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Анна Людковская
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Ветеринарный врач Алексей Кухно в беседе с порталом ForPost перечислил блюда, которые лучше не заказывать в ресторанах.
По мнению медика, в заведениях общепита стоит воздержаться от пасты карбонара и десерта тирамису, а также других позиций, в рецепт которых входят сырые куриные яйца.
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Кухно объяснил, что сырые яйца могут содержать бактерии сальмонеллы, провоцирующие острое пищевое отравление. В качестве альтернативы он рекомендовал использовать при готовке перепелиные яйца, которые исключают наличие опасной инфекции.
"У перепелок высокая температура тела — 40 градусов по Цельсию, поэтому они не болеют сальмонеллезом: если патоген попадает в организм, он гибнет", — подытожил специалист.
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Названы несочетаемые продукты
 
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