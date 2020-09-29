https://ria.ru/20200929/bezrabotitsa-1577954722.html

Путин заявил о росте уровня безработицы из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин высказал уверенность, что страна справится с безработицей, уровень которой на фоне пандемии коронавируса вырос, но для этого... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T16:36

2020-09-29T16:36

2020-09-29T16:58

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

владимир путин

экономика

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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> высказал уверенность, что страна справится с безработицей, уровень которой на фоне пандемии коронавируса вырос, но для этого необходима напряженная работа по каждому сегменту программы обеспечения занятости.Президент во вторник встретился с членами правительства, центральной темой совещания стала реализация механизма социального контракта как инструмента борьбы с бедностью."Не случайно попросил вас сегодня поговорить и обсудить именно эту тему, потому что это один из аспектов преодоления тех сложностей, с которыми мы столкнулись и экономика страны столкнулась в связи с пандемией, поскольку количество безработных у нас подросло на 1,7%, вы это хорошо знаете. Я уверен, что мы с этим справимся в следующем году, и уже в этом году начнем работать и работаем уже. Уверен, что это принесет свои результаты", - заявил Путин.Он напомнил, что у правительства уже есть планы по преодолению этих временных сложностей. "Но нужно напряженно работать по каждому сегменту этой общей большой программы по обеспечению занятости", - подчеркнул президент.Путин отметил, что в ходе совещания министр труда <a href="http://ria.ru/person_anton-kotyakov/" target="_blank" data-auto="true">Антон Котяков</a> привел в качестве одного из положительных примеров работы по соцконтракту то, что один из участников был зарегистрирован в качестве самозанятого. Президент согласился, что этот результат важен, однако это не конечная цель. Конечной целью применения такого механизма, по его словам, должно стать то, что люди смогут зарабатывать деньги и кормить семьи."Поэтому я вас прошу вот с этой точки зрения посмотреть на все этапы, на все элементы этой программы. Нам нужно создать условия, чтобы люди могли работать, а не просто зарегистрировались. Чрезвычайно важная вещь, на этом просто нельзя останавливаться. И если человек зарегистрировался, а работать не может по каким-то причинам и деньги не может зарабатывать для семьи, тогда это не результат. Понимаю, что здесь свои особенности есть, но нельзя подходить к этим вопросам формально", - обратился Путин к участникам встречи.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200929/putin-1577951321.html

https://ria.ru/20200924/bezrabotitsa-1577713081.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, владимир путин, экономика