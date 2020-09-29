Путин по телефону поздравил Берлускони с днем рождения
13:21 29.09.2020 (обновлено: 13:27 29.09.2020)
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкДепутат от партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони на первой сессии нового Европейского парламента в Страсбурге
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони, поздравил его с днем рождения и пожелал скорейшего выздоровления после борьбы с новой коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба Кремля.
"В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил с днем рождения бывшего председателя Совета министров Итальянской Республики, лидера партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони. Президент России также пожелал ему доброго здоровья и скорейшего восстановления после перенесенного заболевания коронавирусом", - говорится в сообщении.
О заражении 83-летнего политика стало известно 2 сентября. Спустя пару дней Берлускони госпитализировали в миланскую больницу San Raffaele с ранними симптомами двусторонней пневмонии. В госпитале он пробыл 10 дней.
Сейчас лидер партии "Вперед, Италия" изолирован в своей резиденции в Аркоре под Миланом вместе с 30-летней подругой Мартой Фашиной, которая также сдала положительный тест на коронавирус. Политик в данный момент не имеет симптомов и не нуждается в лечении, но испытывает слабость и проводит много времени в постели.
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