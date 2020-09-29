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Путин по телефону поздравил Берлускони с днем рождения
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони, поздравил его с днем рождения и пожелал скорейшего... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T13:21
2020-09-29T13:27
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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коронавирусы
сильвио берлускони
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поговорил по телефону с бывшим премьер-министром Италии <a href="http://ria.ru/person_Silvio_Berluskoni/" target="_blank" data-auto="true">Сильвио Берлускони</a>, поздравил его с днем рождения и пожелал скорейшего выздоровления после борьбы с новой коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба Кремля.О заражении 83-летнего политика стало известно 2 сентября. Спустя пару дней Берлускони госпитализировали в миланскую больницу San Raffaele с ранними симптомами двусторонней пневмонии. В госпитале он пробыл 10 дней.Сейчас лидер партии "Вперед, Италия" изолирован в своей резиденции в Аркоре под <a href="http://ria.ru/location_Milano/" target="_blank" data-auto="true">Миланом</a> вместе с 30-летней подругой Мартой Фашиной, которая также сдала положительный тест на коронавирус. Политик в данный момент не имеет симптомов и не нуждается в лечении, но испытывает слабость и проводит много времени в постели.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, сильвио берлускони, владимир путин, италия, в мире

Путин по телефону поздравил Берлускони с днем рождения

13:21 29.09.2020 (обновлено: 13:27 29.09.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкДепутат от партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони на первой сессии нового Европейского парламента в Страсбурге
Депутат от партии Вперед, Италия Сильвио Берлускони на первой сессии нового Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони, поздравил его с днем рождения и пожелал скорейшего выздоровления после борьбы с новой коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба Кремля.
"В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил с днем рождения бывшего председателя Совета министров Итальянской Республики, лидера партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони. Президент России также пожелал ему доброго здоровья и скорейшего восстановления после перенесенного заболевания коронавирусом", - говорится в сообщении.
О заражении 83-летнего политика стало известно 2 сентября. Спустя пару дней Берлускони госпитализировали в миланскую больницу San Raffaele с ранними симптомами двусторонней пневмонии. В госпитале он пробыл 10 дней.
Сейчас лидер партии "Вперед, Италия" изолирован в своей резиденции в Аркоре под Миланом вместе с 30-летней подругой Мартой Фашиной, которая также сдала положительный тест на коронавирус. Политик в данный момент не имеет симптомов и не нуждается в лечении, но испытывает слабость и проводит много времени в постели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыСильвио БерлускониВладимир ПутинИталияВ мире
 
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