https://ria.ru/20200929/berluskoni-1577940850.html

Путин по телефону поздравил Берлускони с днем рождения

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони, поздравил его с днем рождения и пожелал скорейшего... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T13:21

2020-09-29T13:21

2020-09-29T13:27

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

россия

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владимир путин

италия

в мире

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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поговорил по телефону с бывшим премьер-министром Италии <a href="http://ria.ru/person_Silvio_Berluskoni/" target="_blank" data-auto="true">Сильвио Берлускони</a>, поздравил его с днем рождения и пожелал скорейшего выздоровления после борьбы с новой коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба Кремля.О заражении 83-летнего политика стало известно 2 сентября. Спустя пару дней Берлускони госпитализировали в миланскую больницу San Raffaele с ранними симптомами двусторонней пневмонии. В госпитале он пробыл 10 дней.Сейчас лидер партии "Вперед, Италия" изолирован в своей резиденции в Аркоре под <a href="http://ria.ru/location_Milano/" target="_blank" data-auto="true">Миланом</a> вместе с 30-летней подругой Мартой Фашиной, которая также сдала положительный тест на коронавирус. Политик в данный момент не имеет симптомов и не нуждается в лечении, но испытывает слабость и проводит много времени в постели.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, сильвио берлускони, владимир путин, италия, в мире