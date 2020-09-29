https://ria.ru/20200929/beremennost-1577966999.html
Супермодель рассекретила свою беременность в раскованной фотосессии
"Ангел" бренда Victoria's Secret Эльза Хоск рассекретила свою беременность, показав кадры с откровенной фотосессии на своей странице в Instagram. Поклонники... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T19:22
2020-09-29T19:22
2020-09-29T19:22
шоу-бизнес
victoria's secret
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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> "Ангел" бренда <a href="http://ria.ru/organization_Victorias_Secret/" target="_blank" data-auto="true">Victoria's Secret</a> Эльза Хоск рассекретила свою беременность, показав кадры с откровенной фотосессии на своей странице в Instagram. Поклонники знаменитости пришли в восторг от снимков.Перед камерой шведская супермодель позировала полностью обнаженной, частично прикрываясь длинной белой шубой. На фото отчетливо заметен округливший живот."Некоторое время держала в секрете этого ангела в моем животе. Я невероятно взволнована и счастлива иметь ребенка и начать новую главу жизни с мужчиной моей мечты. Мы на полпути", — написала звезда под постом в социальной сети.Фолловеры Эльзы Хоск восхитились красотой будущей мамы и оставили в комментариях множество комплиментов: "Еще один маленький ангелочек", "Поздравляю, самая красивая женщина на планете!", "Мы все счастливы за вас!", "Бэби-бум в этом году. Это все из-за карантина?", "Еще один "ангел" в положении".Отметим, что топ-модель ожидает малыша, отцом которого стал основатель бренда District Vision Том Дейли. Вместе влюбленные уже несколько лет. Американский глянец окрестил пару самой модной в <a href="http://ria.ru/location_New_York_City/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорке</a>.
https://ria.ru/20200925/beremennost-1577787258.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, victoria's secret
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.
"Ангел" бренда Victoria's Secret
Эльза Хоск рассекретила свою беременность, показав кадры с откровенной фотосессии на своей странице в Instagram. Поклонники знаменитости пришли в восторг от снимков.
Перед камерой шведская супермодель позировала полностью обнаженной, частично прикрываясь длинной белой шубой. На фото отчетливо заметен округливший живот.
"Некоторое время держала в секрете этого ангела в моем животе. Я невероятно взволнована и счастлива иметь ребенка и начать новую главу жизни с мужчиной моей мечты. Мы на полпути", — написала звезда под постом в социальной сети.
Фолловеры Эльзы Хоск восхитились красотой будущей мамы и оставили в комментариях множество комплиментов: "Еще один маленький ангелочек", "Поздравляю, самая красивая женщина на планете!", "Мы все счастливы за вас!", "Бэби-бум в этом году. Это все из-за карантина?", "Еще один "ангел" в положении".
Отметим, что топ-модель ожидает малыша, отцом которого стал основатель бренда District Vision Том Дейли. Вместе влюбленные уже несколько лет. Американский глянец окрестил пару самой модной в Нью-Йорке
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