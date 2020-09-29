https://ria.ru/20200929/belorussiya-1577964365.html

В Белоруссии приостановили выпуск TUT.BY

Министерство информации Белоруссии с 1 октября по 30 декабря отзывает статус сетевого издания у популярного новостного портала tut.by, что приравнивало его к... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T18:37

2020-09-29T18:37

2020-09-29T19:48

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 29 сен — РИА Новости.</strong> Министерство информации Белоруссии с 1 октября по 30 декабря отзывает статус сетевого издания у популярного новостного портала tut.by, что приравнивало его к СМИ, сообщили в ведомстве.Там пояснили, что сайт публиковал информацию, распространение которой запрещено. Изданию выносили письменные предупреждения, которые не были обжалованы в судебном порядке. В министерстве указали, что, в соответствии с законом, выпуск издания могут приостановить на срок до трех месяцев по решению государственного регулятора в сфере СМИ, если подан соответствующий иск в суд.Такое заявление от Министерства информации экономический суд <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> принял к рассмотрению 25 сентября и возбудил производство по делу.В свою очередь, главный редактор tut.by Марина Золотова сообщила РИА Новости, что решение ведомства предварительное.По словам главреда, окончательное решение о лишении или сохранении регистрации СМИ у tut.by примут на суде 8 октября.Сетевое издание tut.by зарегистрировали в январе 2019 года, до этого с момента основания в 2000 году портал работал без статуса СМИ. В Белоруссии регистрация интернет-ресурса в качестве сетевого издания носит добровольный характер, но получение такого статуса дает дополнительные возможности в получении информации и освещении событий.

https://ria.ru/20200908/belorussiya-1576914823.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, в мире