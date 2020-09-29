https://ria.ru/20200929/belorussiya-1577964365.html
В Белоруссии приостановили выпуск TUT.BY
Министерство информации Белоруссии с 1 октября по 30 декабря отзывает статус сетевого издания у популярного новостного портала tut.by, что приравнивало его к... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T18:37
2020-09-29T18:37
2020-09-29T19:48
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 29 сен — РИА Новости.</strong> Министерство информации Белоруссии с 1 октября по 30 декабря отзывает статус сетевого издания у популярного новостного портала tut.by, что приравнивало его к СМИ, сообщили в ведомстве.Там пояснили, что сайт публиковал информацию, распространение которой запрещено. Изданию выносили письменные предупреждения, которые не были обжалованы в судебном порядке. В министерстве указали, что, в соответствии с законом, выпуск издания могут приостановить на срок до трех месяцев по решению государственного регулятора в сфере СМИ, если подан соответствующий иск в суд.Такое заявление от Министерства информации экономический суд <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> принял к рассмотрению 25 сентября и возбудил производство по делу.В свою очередь, главный редактор tut.by Марина Золотова сообщила РИА Новости, что решение ведомства предварительное.По словам главреда, окончательное решение о лишении или сохранении регистрации СМИ у tut.by примут на суде 8 октября.Сетевое издание tut.by зарегистрировали в январе 2019 года, до этого с момента основания в 2000 году портал работал без статуса СМИ. В Белоруссии регистрация интернет-ресурса в качестве сетевого издания носит добровольный характер, но получение такого статуса дает дополнительные возможности в получении информации и освещении событий.
https://ria.ru/20200908/belorussiya-1576914823.html
Олег Парфен
Давно пора закрывать подобные прозападные и пронацистские лавчонки. Пусть в Польшах ищут свою популярность.
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КАМЕДИ - шоу для идиотов
Закрыли либероидные СМИ и правильно сделали. Госдеп в истерике.
97
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белоруссия
РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, в мире
МИНСК, 29 сен — РИА Новости. Министерство информации Белоруссии с 1 октября по 30 декабря отзывает статус сетевого издания у популярного новостного портала tut.by, что приравнивало его к СМИ, сообщили в ведомстве.
Там пояснили, что сайт публиковал информацию, распространение которой запрещено. Изданию выносили письменные предупреждения, которые не были обжалованы в судебном порядке.
В министерстве указали, что, в соответствии с законом, выпуск издания могут приостановить на срок до трех месяцев по решению государственного регулятора в сфере СМИ, если подан соответствующий иск в суд.
Такое заявление от Министерства информации экономический суд Минска
принял к рассмотрению 25 сентября и возбудил производство по делу.
В свою очередь, главный редактор tut.by Марина Золотова сообщила РИА Новости, что решение ведомства предварительное.
"Решение о приостановлении выпуска принято из-за того, что есть иск в суд. Основные наши действия будут направлены на суд, который состоится 8 октября. Это решение принимается Министерством информации в соответствии с законом о СМИ. Пока что это предварительное решение", — пояснила она.
По словам главреда, окончательное решение о лишении или сохранении регистрации СМИ у tut.by примут на суде 8 октября.
Сетевое издание tut.by зарегистрировали в январе 2019 года, до этого с момента основания в 2000 году портал работал без статуса СМИ. В Белоруссии регистрация интернет-ресурса в качестве сетевого издания носит добровольный характер, но получение такого статуса дает дополнительные возможности в получении информации и освещении событий.