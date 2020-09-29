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"Похудел до 106 кг": Баста похвастался постройневшим телом
Рэпер Баста (Василий Вакуленко) опубликовал в Instagram снимок, на котором показал преобразившуюся фигуру. Постройневший исполнитель вызвал волну комплиментов... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T18:32
2020-09-29T18:32
шоу-бизнес
баста (василий вакуленко)
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости</strong>. Рэпер Баста (Василий Вакуленко) опубликовал в <a href="https://www.instagram.com/p/CFuD4JCMX58/" target="_blank">Instagram</a> снимок, на котором показал преобразившуюся фигуру. Постройневший исполнитель вызвал волну комплиментов от подписчиков.На фото 40-летний рэпер предстал в черной обтягивающей форме в спортивном зале. Позируя перед камерой, он напряг мышцы.Как отметил артист, благодаря силе воли он распрощался уже с 16 килограммами и не намерен останавливаться на достигнутом.- Весил 122. Сейчас 106. Это только начало, - заявил Василий Вакуленко.Фолловеры звезды пришли в восторг от его нового тела и оставили множество комплиментов под постом со снимком:- Минус 10 лет налицо.<br>- Красавчик, не останавливайся!<br>- Дальше – больше!<br>- Хорошая форма!<br>- Супер! Так держать!<br>- Ваня – огонь!
https://ria.ru/20200929/dzhinsy-1577937641.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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шоу-бизнес, баста (василий вакуленко)

"Похудел до 106 кг": Баста похвастался постройневшим телом

18:32 29.09.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Василий Вакуленко (Баста)
Рэп-исполнитель Василий Вакуленко (Баста) - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Рэпер Баста (Василий Вакуленко) опубликовал в Instagram снимок, на котором показал преобразившуюся фигуру. Постройневший исполнитель вызвал волну комплиментов от подписчиков.
На фото 40-летний рэпер предстал в черной обтягивающей форме в спортивном зале. Позируя перед камерой, он напряг мышцы.
Как отметил артист, благодаря силе воли он распрощался уже с 16 килограммами и не намерен останавливаться на достигнутом.
- Весил 122. Сейчас 106. Это только начало, - заявил Василий Вакуленко.
Фолловеры звезды пришли в восторг от его нового тела и оставили множество комплиментов под постом со снимком:
- Минус 10 лет налицо.
- Красавчик, не останавливайся!
- Дальше – больше!
- Хорошая форма!
- Супер! Так держать!
- Ваня – огонь!
Телеведущий Максим Галкин - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
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Шоу-бизнесБаста (Василий Вакуленко)
 
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