https://ria.ru/20200929/basta-1577964031.html

"Похудел до 106 кг": Баста похвастался постройневшим телом

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) опубликовал в Instagram снимок, на котором показал преобразившуюся фигуру. Постройневший исполнитель вызвал волну комплиментов... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T18:32

2020-09-29T18:32

2020-09-29T18:32

шоу-бизнес

баста (василий вакуленко)

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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости</strong>. Рэпер Баста (Василий Вакуленко) опубликовал в <a href="https://www.instagram.com/p/CFuD4JCMX58/" target="_blank">Instagram</a> снимок, на котором показал преобразившуюся фигуру. Постройневший исполнитель вызвал волну комплиментов от подписчиков.На фото 40-летний рэпер предстал в черной обтягивающей форме в спортивном зале. Позируя перед камерой, он напряг мышцы.Как отметил артист, благодаря силе воли он распрощался уже с 16 килограммами и не намерен останавливаться на достигнутом.- Весил 122. Сейчас 106. Это только начало, - заявил Василий Вакуленко.Фолловеры звезды пришли в восторг от его нового тела и оставили множество комплиментов под постом со снимком:- Минус 10 лет налицо.<br>- Красавчик, не останавливайся!<br>- Дальше – больше!<br>- Хорошая форма!<br>- Супер! Так держать!<br>- Ваня – огонь!

https://ria.ru/20200929/dzhinsy-1577937641.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, баста (василий вакуленко)