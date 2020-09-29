https://ria.ru/20200929/bashmet-1577929911.html
Юрий Башмет заразился коронавирусом
Музыкант Юрий Башмет заразился коронавирусом, сообщили в пресс-службе Русского концертного агентства. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T10:49
2020-09-29T10:49
2020-09-29T13:24
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
юрий башмет
общество
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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> Музыкант <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Bashmet/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Башмет</a> заразился коронавирусом, сообщили в пресс-службе Русского концертного агентства."На данный момент Юрий Абрамович проходит лечение и чувствует себя хорошо, он с нетерпением ждет момента, когда снова сможет выйти на сцену и встретиться с любимой публикой", — говорится в релизе.Запланированные ранее концерты Всероссийского юношеского симфонического оркестра и фестиваль в Ярославле состоятся, но с заменой дирижера.За время эпидемии в России выявили 1 167 805 случаев COVID-19, 20,5 тысячи человек скончались, а более чем 952 тысячам больным удалось победить инфекцию.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, юрий башмет, общество
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.
Музыкант Юрий Башмет
заразился коронавирусом, сообщили в пресс-службе Русского концертного агентства.
"На данный момент Юрий Абрамович проходит лечение и чувствует себя хорошо, он с нетерпением ждет момента, когда снова сможет выйти на сцену и встретиться с любимой публикой", — говорится в релизе.
Запланированные ранее концерты Всероссийского юношеского симфонического оркестра и фестиваль в Ярославле состоятся, но с заменой дирижера.
За время эпидемии в России выявили 1 167 805 случаев COVID-19, 20,5 тысячи человек скончались, а более чем 952 тысячам больным удалось победить инфекцию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.