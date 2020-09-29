https://ria.ru/20200929/bashmet-1577929911.html

Юрий Башмет заразился коронавирусом

Музыкант Юрий Башмет заразился коронавирусом, сообщили в пресс-службе Русского концертного агентства. РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T10:49

2020-09-29T10:49

2020-09-29T13:24

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

юрий башмет

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577930465_0:0:3245:1825_1400x0_80_0_0_df48cc29ed5065c85789baa6855aa523.jpg

<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> Музыкант <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Bashmet/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Башмет</a> заразился коронавирусом, сообщили в пресс-службе Русского концертного агентства."На данный момент Юрий Абрамович проходит лечение и чувствует себя хорошо, он с нетерпением ждет момента, когда снова сможет выйти на сцену и встретиться с любимой публикой", — говорится в релизе.Запланированные ранее концерты Всероссийского юношеского симфонического оркестра и фестиваль в Ярославле состоятся, но с заменой дирижера.За время эпидемии в России выявили 1 167 805 случаев COVID-19, 20,5 тысячи человек скончались, а более чем 952 тысячам больным удалось победить инфекцию.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

1

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, юрий башмет, общество