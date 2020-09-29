https://ria.ru/20200929/azerbaydzhan-1577972303.html

Азербайджан заявил о разгроме позиций двух батальонов ВС Армении

Министерство обороны Азербайджана заявило о разгроме позиций двух батальонов вооруженных сил Армении в Нагорном Карабахе. РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T22:28

2020-09-29T22:28

2020-09-30T01:51

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

минобороны азербайджана

ильхам алиев

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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<strong>БАКУ, 29 сен - РИА Новости.</strong> Министерство обороны <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> заявило о разгроме позиций двух батальонов вооруженных сил <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> в Нагорном Карабахе.Обострение конфликта в Нагорном Карабахе<a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank">Минобороны Азербайджана</a> 27 сентября сообщило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Armenii/" target="_blank">оборонного ведомства Армении</a>, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване также отмечали, что <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank">Баку</a> "начал наступление" на карабахском направлении.В непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank">Нагорно-Карабахской республике</a> сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты, в том числе столица <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank">Степанакерт</a>. Власти НКР призвали население укрыться, а позже объявили в республике военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. В Азербайджане действует комендантский час. Там также ввели частичную мобилизацию.Ряд государств, в том числе Россия и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности.

https://radiosputnik.ria.ru/20200929/karabakh-1577967880.html

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нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минобороны азербайджана, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире