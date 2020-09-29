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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200929/azerbaydzhan-1577972303.html
Азербайджан заявил о разгроме позиций двух батальонов ВС Армении
Министерство обороны Азербайджана заявило о разгроме позиций двух батальонов вооруженных сил Армении в Нагорном Карабахе. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T22:28
2020-09-30T01:51
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
минобороны азербайджана
ильхам алиев
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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<strong>БАКУ, 29 сен - РИА Новости.</strong> Министерство обороны <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> заявило о разгроме позиций двух батальонов вооруженных сил <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> в Нагорном Карабахе.Обострение конфликта в Нагорном Карабахе<a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank">Минобороны Азербайджана</a> 27 сентября сообщило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Armenii/" target="_blank">оборонного ведомства Армении</a>, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване также отмечали, что <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank">Баку</a> "начал наступление" на карабахском направлении.В непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank">Нагорно-Карабахской республике</a> сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты, в том числе столица <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank">Степанакерт</a>. Власти НКР призвали население укрыться, а позже объявили в республике военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. В Азербайджане действует комендантский час. Там также ввели частичную мобилизацию.Ряд государств, в том числе Россия и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности.
https://radiosputnik.ria.ru/20200929/karabakh-1577967880.html
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нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
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минобороны азербайджана, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

Азербайджан заявил о разгроме позиций двух батальонов ВС Армении

22:28 29.09.2020 (обновлено: 01:51 30.09.2020)
 
© Фото : Минобороны АзербайджанаВоенная техника армии Азербайджана
Военная техника армии Азербайджана - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© Фото : Минобороны Азербайджана
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БАКУ, 29 сен - РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана заявило о разгроме позиций двух батальонов вооруженных сил Армении в Нагорном Карабахе.
"В результате артиллерийских ударов азербайджанской армии были уничтожены позиции 1-го батальона 5-го мотострелкового полка, дислоцированного вблизи населенного пункта Гасангая Тертерского района, и 1-го батальона 6-го мотострелкового полка вооруженных сил Армении, дислоцированного на Талышском направлении. Противник, понесший большие потери, испытывает трудности с поиском техники для организации эвакуации погибших и раненых", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Минобороны Азербайджана 27 сентября сообщило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению оборонного ведомства Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване также отмечали, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении.
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт. Власти НКР призвали население укрыться, а позже объявили в республике военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. В Азербайджане действует комендантский час. Там также ввели частичную мобилизацию.Ряд государств, в том числе Россия и Франция, призвали стороны к сдержанности.
Военные действия в Мартакертском районе Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
Вчера, 19:44
Алиев и Пашинян обменялись резкими заявлениями по Карабаху в телеэфире
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаМинобороны АзербайджанаИльхам АлиевНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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