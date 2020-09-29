https://ria.ru/20200929/azerbaydzhan-1577922611.html

Минобороны Азербайджана заявило, что в Карабахе подбиты четыре танка

ВС Азербайджана продолжают наступление за освобождение города Физули на линии соприкосновения в Карабахе, подбиты 4 танка ВС Армении, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T08:32

2020-09-29T08:32

2020-09-29T09:30

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

франция

азербайджан

армения

в мире

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<strong>БАКУ, 29 сен - РИА Новости.</strong> ВС Азербайджана продолжают наступление за освобождение города Физули на линии соприкосновения в Карабахе, подбиты 4 танка ВС Армении, сообщает пресс-служба минобороны страны."Продолжается наступление Азербайджанской Армии за освобождение города Физули. С 07.00 до 08.00 часов утра еще четыре танка армянских войск были уничтожены нашими героическими солдатами на Физули-Джебраильском направлении фронта. В настоящее время боевые действия продолжаются", - сообщает пресс-служба минобороны.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.

https://ria.ru/20200929/azerbaydzhan-1577922392.html

https://ria.ru/20200929/karabakh-1577922278.html

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нагорный карабах

франция

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры предполагаемого обстрела армией обороны НКР военной техники Азербайджана Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян в понедельник разместила на своем официальном Twitter-аккаунте кадры предполагаемого обстрела армией обороны Нагорного Карабаха военной техники Азербайджана на линии соприкосновения в НКР. 2020-09-29T08:32 true PT0M27S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, франция, азербайджан, армения, в мире