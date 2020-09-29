https://ria.ru/20200929/avtosalon-1577878772.html

Умные машины для будущего: новинки Пекинского автосалона

В Пекине стартовал из крупнейших в мире международных автосалонов Auto China 2020. В этом году он может стать для индустрии единственной выставкой такого... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T11:05

2020-09-29T11:05

2020-09-29T11:11

коронавирус covid-19

автомобили

volkswagen

maserati

пекин

фото

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В Пекине стартовал из крупнейших в мире международных автосалонов Auto China 2020. В этом году он может стать для индустрии единственной выставкой такого масштаба. Самые любопытные разработки известных и новых игроков рынка — в подборке Ria.ru.

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пекин

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, автомобили, volkswagen, maserati, пекин, фото, фото