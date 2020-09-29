Умные машины для будущего: новинки Пекинского автосалона
Международный автосалон в Пекине в этом году стал "символом надежды" для авторынка.
Международный автосалон в Пекине в этом году стал "символом надежды" для авторынка.
Выставка была запланирована на апрель, но из-за пандемии коронавируса ее перенесли на осень.
Выставка была запланирована на апрель, но из-за пандемии коронавируса ее перенесли на осень.
Специалисты сходятся во мнении, что решение провести автошоу говорит об уверенности властей Китая в том, что распространение инфекции удалось сдержать.
Специалисты сходятся во мнении, что решение провести автошоу говорит об уверенности властей Китая в том, что распространение инфекции удалось сдержать.
Представители индустрии отмечают, что выставка способна дать импульс рынку после нескольких месяцев потерь.
Представители индустрии отмечают, что выставка способна дать импульс рынку после нескольких месяцев потерь.
Auto China 2020 проходит под девизом "Умные машины для будущего".
Auto China 2020 проходит под девизом "Умные машины для будущего".
В экспозиции представлены 785 автомобилей со всего мира, и более 80 из них показывают широкой публике впервые.
В экспозиции представлены 785 автомобилей со всего мира, и более 80 из них показывают широкой публике впервые.
Особое внимание организаторы уделили автомобилям на новых источниках энергии.
Особое внимание организаторы уделили автомобилям на новых источниках энергии.
Из 160 машин на альтернативном топливе, привезенных на выставку, 147 — китайские.
Из 160 машин на альтернативном топливе, привезенных на выставку, 147 — китайские.
Как и в предыдущие годы, автопроизводители представили свое видение автомобилей будущего, показав в Пекине 36 концепт-каров.
Как и в предыдущие годы, автопроизводители представили свое видение автомобилей будущего, показав в Пекине 36 концепт-каров.
Сотрудницы Пекинского автосалона отдыхают в кулуарах выставки.
На площади около 200 тысяч квадратных метров выставлены автомобили как известных, так и новых игроков рынка.
На площади около 200 тысяч квадратных метров выставлены автомобили как известных, так и новых игроков рынка.
BMW показала в Пекине новые седан M3 и купе М4 шестого поколения, концепт i4 и электрокар iX3.
BMW показала в Пекине новые седан M3 и купе М4 шестого поколения, концепт i4 и электрокар iX3.
Китайская Hongqi, на машинах которой раньше ездили лишь правительственные чиновники, привезла люксовый седан H9 и электрокар E-HS9.
Китайская Hongqi, на машинах которой раньше ездили лишь правительственные чиновники, привезла люксовый седан H9 и электрокар E-HS9.
Китайский седан H9 считается конкурентом Mercedes-Maybach.
Выставка, где можно увидеть главные автомобильные новинки года, работает до пятого октября.
Выставка, где можно увидеть главные автомобильные новинки года, работает до пятого октября.