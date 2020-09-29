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Умные машины для будущего: новинки Пекинского автосалона
В Пекине стартовал из крупнейших в мире международных автосалонов Auto China 2020. В этом году он может стать для индустрии единственной выставкой такого... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T11:05
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коронавирус covid-19
автомобили
volkswagen
maserati
пекин
фото
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В Пекине стартовал из крупнейших в мире международных автосалонов Auto China 2020. В этом году он может стать для индустрии единственной выставкой такого масштаба. Самые любопытные разработки известных и новых игроков рынка — в подборке Ria.ru.
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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60
коронавирус covid-19, автомобили, volkswagen, maserati, пекин, фото, фото

Умные машины для будущего: новинки Пекинского автосалона

11:05 29.09.2020 (обновлено: 11:11 29.09.2020)
 
Читать ria.ru в
В Пекине стартовал из крупнейших в мире международных автосалонов Auto China 2020. В этом году он может стать для индустрии единственной выставкой такого масштаба. Самые любопытные разработки известных и новых игроков рынка — в подборке Ria.ru.
© AP Photo / Ng Han Guan

Международный автосалон в Пекине в этом году стал "символом надежды" для авторынка.

Девушка на фоне автомобиля Haval H6 на международном автошоу в Пекине
1 из 15

Международный автосалон в Пекине в этом году стал "символом надежды" для авторынка.

© AP Photo / Ng Han Guan
© REUTERS / Thomas Peter

Выставка была запланирована на апрель, но из-за пандемии коронавируса ее перенесли на осень.

Стенд компании Lynk & Co на международном автошоу в Пекине
2 из 15

Выставка была запланирована на апрель, но из-за пандемии коронавируса ее перенесли на осень.

© REUTERS / Thomas Peter
© REUTERS / Thomas Peter

Специалисты сходятся во мнении, что решение провести автошоу говорит об уверенности властей Китая в том, что распространение инфекции удалось сдержать.

Автомобиль GAC Enpulse на международном автошоу в Пекине
3 из 15

Специалисты сходятся во мнении, что решение провести автошоу говорит об уверенности властей Китая в том, что распространение инфекции удалось сдержать.

© REUTERS / Thomas Peter
© AP Photo / Ng Han Guan

Представители индустрии отмечают, что выставка способна дать импульс рынку после нескольких месяцев потерь.

Девушки возле стойки регистрации китайского автопроизводителя Enovate на международном автошоу в Пекине
4 из 15

Представители индустрии отмечают, что выставка способна дать импульс рынку после нескольких месяцев потерь.

© AP Photo / Ng Han Guan
© AP Photo / Ng Han Guan

Auto China 2020 проходит под девизом "Умные машины для будущего".

Прототип летательного аппарата Kiwigogo от Xpeng Motors на международном автошоу в Пекине
5 из 15

Auto China 2020 проходит под девизом "Умные машины для будущего".

© AP Photo / Ng Han Guan
© AP Photo / Mark Schiefelbein

В экспозиции представлены 785 автомобилей со всего мира, и более 80 из них показывают широкой публике впервые.

Посетители на международном автошоу в Пекине
6 из 15

В экспозиции представлены 785 автомобилей со всего мира, и более 80 из них показывают широкой публике впервые.

© AP Photo / Mark Schiefelbein
© REUTERS / Tingshu Wang

Особое внимание организаторы уделили автомобилям на новых источниках энергии.

Автомобиль Novat на международном автошоу в Пекине
7 из 15

Особое внимание организаторы уделили автомобилям на новых источниках энергии.

© REUTERS / Tingshu Wang
© AP Photo / Ng Han Guan

Из 160 машин на альтернативном топливе, привезенных на выставку, 147 — китайские.

Модель возле автомобиля на международном автошоу в Пекине
8 из 15

Из 160 машин на альтернативном топливе, привезенных на выставку, 147 — китайские.

© AP Photo / Ng Han Guan
© REUTERS / Tingshu Wang

Как и в предыдущие годы, автопроизводители представили свое видение автомобилей будущего, показав в Пекине 36 концепт-каров.

Концепт электромобиля Maven от WM Motor на международном автошоу в Пекине
9 из 15

Как и в предыдущие годы, автопроизводители представили свое видение автомобилей будущего, показав в Пекине 36 концепт-каров.

© REUTERS / Tingshu Wang
© REUTERS / Thomas Peter

Сотрудницы Пекинского автосалона отдыхают в кулуарах выставки.

Сотрудницы отдыхают в кулуарах на международном автошоу в Пекине
10 из 15

Сотрудницы Пекинского автосалона отдыхают в кулуарах выставки.

© REUTERS / Thomas Peter
© REUTERS / Thomas Peter

На площади около 200 тысяч квадратных метров выставлены автомобили как известных, так и новых игроков рынка.

Автомобиль Volkswagen Golf 8 на международном автошоу в Пекине
11 из 15

На площади около 200 тысяч квадратных метров выставлены автомобили как известных, так и новых игроков рынка.

© REUTERS / Thomas Peter
© AP Photo / Ng Han Guan

BMW показала в Пекине новые седан M3 и купе М4 шестого поколения, концепт i4 и электрокар iX3.

Автомобиль BMW M3 на международном автошоу в Пекине
12 из 15

BMW показала в Пекине новые седан M3 и купе М4 шестого поколения, концепт i4 и электрокар iX3.

© AP Photo / Ng Han Guan
© REUTERS / Thomas Peter

Китайская Hongqi, на машинах которой раньше ездили лишь правительственные чиновники, привезла люксовый седан H9 и электрокар E-HS9.

Концепт беспилотного автомобиля Hongqi на международном автошоу в Пекине
13 из 15

Китайская Hongqi, на машинах которой раньше ездили лишь правительственные чиновники, привезла люксовый седан H9 и электрокар E-HS9.

© REUTERS / Thomas Peter
© REUTERS / Thomas Peter

Китайский седан H9 считается конкурентом Mercedes-Maybach.

Автомобиль FAW Hongqi H9+ на международном автошоу в Пекине
14 из 15

Китайский седан H9 считается конкурентом Mercedes-Maybach.

© REUTERS / Thomas Peter
© AP Photo / Andy Wong

Выставка, где можно увидеть главные автомобильные новинки года, работает до пятого октября.

Концепт Hongqi S9 на международном автошоу в Пекине
15 из 15

Выставка, где можно увидеть главные автомобильные новинки года, работает до пятого октября.

© AP Photo / Andy Wong
 
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Коронавирус COVID-19АвтомобилиVolkswagenMaseratiПекинФото
 
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