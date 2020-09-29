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https://ria.ru/20200929/armiya-1577921276.html
Британец заявил об издевательствах в армии из-за русского происхождения
Британский военнослужащий подал в суд на Министерство обороны страны, утверждая, что он подвергался дискриминации и унижениям из-за русского происхождения,... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T07:18
2020-09-29T07:18
россия
министерство обороны великобритании
великобритания
в мире
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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. </strong>Британский военнослужащий подал в суд на Министерство обороны страны, утверждая, что он подвергался дискриминации и унижениям из-за русского происхождения, пишет <a href="https://www.telegraph.co.uk/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegraph</a>.Как сообщается, семья Глеба Стешова приехала в <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобританию</a> 20 лет назад, будущему капралу в тот момент было 13 лет. Он заявил, что захотел стать британским военнослужащим из-за "чрезмерной благодарности" стране.Выходец из России утверждает, что за время прохождения службы в британской армии его постоянно унижали, в частности, заставляли петь русские песни перед старшими по званию. Кроме того, его постоянно спрашивали, почему он не пошел служить в российскую армию.Стешов также утверждает, что ему не дали стать переводчиком с русского языка в Разведывательном корпусе. По словам военнослужащего, ему отказали в переводе на эту должность из-за опасений, что он может стать "российским шпионом". Так, добавил капрал, военное ведомство якобы сфальсифицировало результаты его языкового экзамена, и в итоге Стешов сначала не смог сдать тестирование по русскому языку, а затем — по английскому.В <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_Velikobritanii/" target="_blank" data-auto="true">Министерстве обороны Великобритании</a>, в свою очередь, отвергают все предъявленные Стешовым обвинения.<strong>Полный текст статьи читайте на <a href="https://inosmi.ru/military/20200929/248208769.html" target="_blank">сайте ИноСМИ&gt;&gt; </a></strong>
https://ria.ru/20171014/1506842600.html
https://ria.ru/20200919/latviya-1577471500.html
Но несмотря "на страшные унижения" он остался верен британской короне. "Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус" ))
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будучи по происхождению русским, он хотел работать против своей исторической Родины. А предателей нигде не любriaят
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россия
великобритания
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россия, министерство обороны великобритании, великобритания, в мире

Британец заявил об издевательствах в армии из-за русского происхождения

07:18 29.09.2020
17965
© Flickr / brent flandersКоролевская гвардия Великобритании
Королевская гвардия Великобритании - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© Flickr / brent flanders
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Британский военнослужащий подал в суд на Министерство обороны страны, утверждая, что он подвергался дискриминации и унижениям из-за русского происхождения, пишет Telegraph.
Как сообщается, семья Глеба Стешова приехала в Великобританию 20 лет назад, будущему капралу в тот момент было 13 лет. Он заявил, что захотел стать британским военнослужащим из-за "чрезмерной благодарности" стране.
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Выходец из России утверждает, что за время прохождения службы в британской армии его постоянно унижали, в частности, заставляли петь русские песни перед старшими по званию. Кроме того, его постоянно спрашивали, почему он не пошел служить в российскую армию.
Стешов также утверждает, что ему не дали стать переводчиком с русского языка в Разведывательном корпусе. По словам военнослужащего, ему отказали в переводе на эту должность из-за опасений, что он может стать "российским шпионом". Так, добавил капрал, военное ведомство якобы сфальсифицировало результаты его языкового экзамена, и в итоге Стешов сначала не смог сдать тестирование по русскому языку, а затем — по английскому.
В Министерстве обороны Великобритании, в свою очередь, отвергают все предъявленные Стешовым обвинения.
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РоссияМинистерство обороны ВеликобританииВеликобританияВ мире
Популярные комментарии
Но несмотря "на страшные унижения" он остался верен британской короне. "Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус" ))
29 сентября, 07:29
ЮБИЛЕЙ-10 бан! давно живу и елочка нравитсяЮБИЛЕЙ-10 бан! давно живу и елочка нравится
111190100
будучи по происхождению русским, он хотел работать против своей исторической Родины. А предателей нигде не любriaят
29 сентября, 08:04
АМАлександр Марков
9330102
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