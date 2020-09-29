https://ria.ru/20200929/armiya-1577921276.html

Британец заявил об издевательствах в армии из-за русского происхождения

Британский военнослужащий подал в суд на Министерство обороны страны, утверждая, что он подвергался дискриминации и унижениям из-за русского происхождения,... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T07:18

2020-09-29T07:18

2020-09-29T07:18

россия

министерство обороны великобритании

великобритания

в мире

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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. </strong>Британский военнослужащий подал в суд на Министерство обороны страны, утверждая, что он подвергался дискриминации и унижениям из-за русского происхождения, пишет <a href="https://www.telegraph.co.uk/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegraph</a>.Как сообщается, семья Глеба Стешова приехала в <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобританию</a> 20 лет назад, будущему капралу в тот момент было 13 лет. Он заявил, что захотел стать британским военнослужащим из-за "чрезмерной благодарности" стране.Выходец из России утверждает, что за время прохождения службы в британской армии его постоянно унижали, в частности, заставляли петь русские песни перед старшими по званию. Кроме того, его постоянно спрашивали, почему он не пошел служить в российскую армию.Стешов также утверждает, что ему не дали стать переводчиком с русского языка в Разведывательном корпусе. По словам военнослужащего, ему отказали в переводе на эту должность из-за опасений, что он может стать "российским шпионом". Так, добавил капрал, военное ведомство якобы сфальсифицировало результаты его языкового экзамена, и в итоге Стешов сначала не смог сдать тестирование по русскому языку, а затем — по английскому.В <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_Velikobritanii/" target="_blank" data-auto="true">Министерстве обороны Великобритании</a>, в свою очередь, отвергают все предъявленные Стешовым обвинения.<strong>Полный текст статьи читайте на <a href="https://inosmi.ru/military/20200929/248208769.html" target="_blank">сайте ИноСМИ>> </a></strong>

https://ria.ru/20171014/1506842600.html

https://ria.ru/20200919/latviya-1577471500.html

ЮБИЛЕЙ-10 бан! давно живу и елочка нравится Но несмотря "на страшные унижения" он остался верен британской короне. "Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус" )) 131

Александр Марков будучи по происхождению русским, он хотел работать против своей исторической Родины. А предателей нигде не любriaят 100

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россия

великобритания

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство обороны великобритании, великобритания, в мире