https://ria.ru/20200929/armeniya-1577934808.html

В Армении заявили, что Азербайджан наносит удары по Варденисскому району

Азербайджан наносит артиллерийские удары по селам Варденисского района, заявил представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян. РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T12:03

2020-09-29T12:03

2020-09-29T12:03

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

арцрун ованнисян

нагорный карабах

франция

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 29 сен - РИА Новости.</strong> Азербайджан наносит артиллерийские удары по селам Варденисского района, заявил представитель минобороны Армении <a href="http://ria.ru/person_Arcrun_Ovannisjan/" target="_blank" data-auto="true">Арцрун Ованнисян</a>."Села Вардениса в данный момент подвергаются артобстрелу", - написал Ованнисян в <a href="https://www.facebook.com/arcrun" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.По его словам, это "получит адекватный военно-политический ответ".Ранее пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что Вооруженные силы Азербайджана вели огонь по воинской части Вардениса, а также применили авиацию против позиций". Она пообещала жесткий ответ на эти действия.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.

https://ria.ru/20200929/feyki-1577933898.html

https://ria.ru/20200929/udar-1577934746.html

нагорный карабах

франция

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арцрун ованнисян, нагорный карабах, франция, азербайджан, армения, в мире