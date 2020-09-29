https://ria.ru/20200929/armeniya-1577930572.html

В Армении заявили о сбитом в Карабахе азербайджанском вертолете

Армянские вооруженные силы в ходе боев в Нагорном Карабахе сбили азербайджанский вертолет, заявил представитель минобороны республики Арцрун Ованнисян. РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T10:59

2020-09-29T10:59

2020-09-29T16:31

арцрун ованнисян

франция

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

минобороны армении

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Армянские вооруженные силы в ходе боев в Нагорном Карабахе сбили азербайджанский вертолет, заявил представитель минобороны республики <a href="http://ria.ru/person_Arcrun_Ovannisjan/" target="_blank" data-auto="true">Арцрун Ованнисян</a>."Наши только что сбили вертолет. Вероятно, вертолеты", - написал на своей странице в Facebook Ованнисян.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.

https://ria.ru/20200929/armeniya-1577930522.html

https://ria.ru/20200929/armeniya-1577929591.html

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франция

нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

В Нагорном Карабахе уничтожен вертолет. Кадры Минобороны Армении Карабахские силы уничтожили в ходе конфликта два азербайджанских вертолета, сообщила во вторник пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян. Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. 2020-09-29T10:59 true PT0M13S

Два вертолета уничтожены в Нагорном Карабахе. Кадры Минобороны Армении Армянские военные публикуют видео уничтожения 2 вертолетов 2020-09-29T10:59 true PT0M34S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арцрун ованнисян, франция, минобороны армении, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире