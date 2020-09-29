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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200929/armeniya-1577929638.html
Ереван опроверг заявление Баку об уничтожении армянского полка
Представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян опроверг уничтожение азербайджанскими ВС воинской части в карабахском городе Мартуни. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T10:44
2020-09-29T10:44
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
арцрун ованнисян
франция
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 29 сен – РИА Новости.</strong> Представитель министерства обороны Армении <a href="http://ria.ru/person_Arcrun_Ovannisjan/" target="_blank" data-auto="true">Арцрун Ованнисян</a> опроверг уничтожение азербайджанскими ВС воинской части в карабахском городе Мартуни."Это не соответствуют действительности. Сама подача информации о полном уничтожении воинской части говорит о низком уровне знаний. Такого нет и быть не может", - сказал Ованнисян.Он опроверг также распространенную Азербайджаном информацию о гибели высокопоставленного армянского офицера.Ранее во вторник минобороны Азербайджана заявило о "полном уничтожении" третьего мотострелкового полка "Мартуни" ВС Армении, дислоцированного в Карабахе. Кроме того, в оборонном ведомстве Азербайджана заявляли о ликвидации в Карабахе полковника ВС Армении Карена Бабаяна.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.
https://ria.ru/20200929/azerbaydzhan-1577922392.html
https://ria.ru/20200929/karabakh-1577919668.html
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арцрун ованнисян, франция, азербайджан, армения, в мире

Ереван опроверг заявление Баку об уничтожении армянского полка

10:44 29.09.2020
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПредставитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян
Представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 29 сен – РИА Новости. Представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян опроверг уничтожение азербайджанскими ВС воинской части в карабахском городе Мартуни.
"Это не соответствуют действительности. Сама подача информации о полном уничтожении воинской части говорит о низком уровне знаний. Такого нет и быть не может", - сказал Ованнисян.
Он опроверг также распространенную Азербайджаном информацию о гибели высокопоставленного армянского офицера.
Ранее во вторник минобороны Азербайджана заявило о "полном уничтожении" третьего мотострелкового полка "Мартуни" ВС Армении, дислоцированного в Карабахе. Кроме того, в оборонном ведомстве Азербайджана заявляли о ликвидации в Карабахе полковника ВС Армении Карена Бабаяна.
Вооруженные силы Азербайджана ведут боевые действия в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
Вчера, 08:14Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
В Баку заявили об обстреле Дашкесанского района со стороны Армении
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Кадры предполагаемого обстрела армией обороны НКР военной техники Азербайджана - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
Вчера, 02:16Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Армения опубликовала кадры удара по азербайджанским позициям
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаАрцрун ОваннисянФранцияАзербайджанАрменияВ мире
 
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