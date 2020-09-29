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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200929/aliev-1577966935.html
Алиев рассказал, как Армения пытается оправдать свои действия в Карабахе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения пытается создать видимость участия многих стран в карабахском конфликте. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T19:20
2020-09-29T19:20
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
ильхам алиев
турция
азербайджан
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Президент Азербайджана <a href="https://ria.ru/person_Ilkham_Aliev" target="_blank">Ильхам Алиев</a> заявил, что <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армения</a> пытается создать видимость участия многих стран в карабахском конфликте.Минобороны <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджана</a> 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению оборонного ведомства Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной <a href="https://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic" target="_blank">Нагорно-Карабахской республике</a> сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись ее мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые.Алиев утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Карабахе.
https://ria.ru/20200929/vmeshatelstvo-1577954489.html
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нагорный карабах
турция
азербайджан
армения
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нагорный карабах, ильхам алиев, турция, азербайджан, армения, в мире

Алиев рассказал, как Армения пытается оправдать свои действия в Карабахе

19:20 29.09.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана / Перейти в фотобанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев во время заседания Совета безопасности Азербайджана в связи с ситуацией на границе с Арменией
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время заседания Совета безопасности Азербайджана в связи с ситуацией на границе с Арменией - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения пытается создать видимость участия многих стран в карабахском конфликте.

"Нам понятна цель армянской стороны - создавая такие ложные новости, во-первых, принизить боеспособность азербайджанской армии, которая с честью сейчас выполняет задачу по восстановлению своей территориальной целостности, а также создать впечатление, что конфликт разрастается, в него подключаются третьи страны. И тем самым попытаться привлечь как можно больше стран для того, чтобы оправдать свою провокацию", - сказал Алиев в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению оборонного ведомства Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись ее мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые.
Алиев утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Карабахе.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахИльхам АлиевТурцияАзербайджанАрменияВ мире
 
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