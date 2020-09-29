https://ria.ru/20200929/aliev-1577965690.html
Алиев назвал требования Армении в переговорах по Карабаху неприемлемыми
Ереван выдвигает неприемлемые требования в переговорах по Карабаху, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T18:58
2020-09-29T18:58
2020-09-29T19:43
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
ильхам алиев
ереван
азербайджан
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> выдвигает неприемлемые требования в переговорах по Карабаху, заявил президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a>."Армения сознательно нарушает переговорный процесс, выдвигает неприемлемые требования", - сказал Алиев в эфире программы "60 минут" на канале<a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener"> "Россия 1"</a>.
https://ria.ru/20200929/pashinyan-1577967187.html
4
нагорный карабах
ереван
азербайджан
армения
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нагорный карабах, ильхам алиев, ереван, азербайджан, армения, в мире