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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200929/aliev-1577965690.html
Алиев назвал требования Армении в переговорах по Карабаху неприемлемыми
Ереван выдвигает неприемлемые требования в переговорах по Карабаху, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T18:58
2020-09-29T19:43
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
ильхам алиев
ереван
азербайджан
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> выдвигает неприемлемые требования в переговорах по Карабаху, заявил президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a>."Армения сознательно нарушает переговорный процесс, выдвигает неприемлемые требования", - сказал Алиев в эфире программы "60 минут" на канале<a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener"> "Россия 1"</a>.
https://ria.ru/20200929/pashinyan-1577967187.html
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нагорный карабах
ереван
азербайджан
армения
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нагорный карабах, ильхам алиев, ереван, азербайджан, армения, в мире

Алиев назвал требования Армении в переговорах по Карабаху неприемлемыми

18:58 29.09.2020 (обновлено: 19:43 29.09.2020)
 
© AP Photo / Azerbaijani Presidential Press OfficeОбращение Президента Азербайджана Ильхама Алиева в связи с ситуацией с Арменией, 27 сентября
Обращение Президента Азербайджана Ильхама Алиева в связи с ситуацией с Арменией, 27 сентября - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© AP Photo / Azerbaijani Presidential Press Office
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Ереван выдвигает неприемлемые требования в переговорах по Карабаху, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Армения сознательно нарушает переговорный процесс, выдвигает неприемлемые требования", - сказал Алиев в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1".
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахИльхам АлиевЕреванАзербайджанАрменияВ мире
 
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