https://ria.ru/20200929/aliev-1577965690.html

Алиев назвал требования Армении в переговорах по Карабаху неприемлемыми

Ереван выдвигает неприемлемые требования в переговорах по Карабаху, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T18:58

2020-09-29T18:58

2020-09-29T19:43

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

ильхам алиев

ереван

азербайджан

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> выдвигает неприемлемые требования в переговорах по Карабаху, заявил президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a>."Армения сознательно нарушает переговорный процесс, выдвигает неприемлемые требования", - сказал Алиев в эфире программы "60 минут" на канале<a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener"> "Россия 1"</a>.

https://ria.ru/20200929/pashinyan-1577967187.html

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нагорный карабах

ереван

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, ильхам алиев, ереван, азербайджан, армения, в мире