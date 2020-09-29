Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200929/agaev-1577940473.html
Госдума досрочно прекратила полномочия депутата от КПРФ Вахи Агаева
Государственная дума на пленарном заседании приняла проект постановления о досрочном сложении полномочий депутата от КПРФ Вахи Агаева, скончавшегося от... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T13:15
2020-09-29T13:15
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
казбек тайсаев
коронавирусы
госдума рф
москва
урус-мартановский район
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577627873_0:156:1500:1000_1400x0_80_0_0_a7ce8c4b64dce003f701660c20ce7f59.jpg
<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Государственная дума на пленарном заседании приняла проект постановления о досрочном сложении полномочий депутата от КПРФ Вахи Агаева, скончавшегося от последствий COVID-19.Агаев скончался в минувшую среду. Депутат от КПРФ <a href="http://ria.ru/person_Kazbek_Tajjsaev/" target="_blank" data-auto="true">Казбек Тайсаев</a> сообщал РИА Новости, что Агаев умер от последствий коронавируса.Тело Агаева, скончавшегося в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, доставили на родину и похоронили в пятницу на кладбище в родовом селении Рошни-Чу <a href="http://ria.ru/location_Urus_Martanovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Урус-Мартановского района</a> Чечни.
москва
урус-мартановский район
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577627873_167:0:1500:1000_1400x0_80_0_0_ecd3fd84e632584f4c9ea50e4094a3dd.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, казбек тайсаев, коронавирусы, госдума рф, москва, урус-мартановский район, общество

Госдума досрочно прекратила полномочия депутата от КПРФ Вахи Агаева

13:15 29.09.2020
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Госдумы РФ
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании приняла проект постановления о досрочном сложении полномочий депутата от КПРФ Вахи Агаева, скончавшегося от последствий COVID-19.
Агаев скончался в минувшую среду. Депутат от КПРФ Казбек Тайсаев сообщал РИА Новости, что Агаев умер от последствий коронавируса.
Тело Агаева, скончавшегося в Москве, доставили на родину и похоронили в пятницу на кладбище в родовом селении Рошни-Чу Урус-Мартановского района Чечни.
© Фото : Государственная дума РФ Депутат Государственной думы Ваха Агаев
Депутат Государственной думы Ваха Агаев - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© Фото : Государственная дума РФ
Депутат Государственной думы Ваха Агаев
 
Обсудить0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Казбек ТайсаевКоронавирусыГосдума РФМоскваУрус-Мартановский районОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:51Стивен Содерберг начал снимать криминальный триллер со звездным составом
01:50В США вынесли приговор россиянину Евгению Никулину
01:28Совбез ООН сделал заявление по ситуации в Нагорном Карабахе
01:12Нарколог оценил состояние дочери Конкина перед ее гибелью
00:41Мужу Тихановской продлили арест на два месяца
00:29Разведка США заявила, что РФ приписывала Клинтон скандалы против Трампа
00:21Суд в США отказал россиянину Никулину в новом процессе
00:17Вильфанд рассказал, когда закончится бабье лето
00:13Тихановская: фамилия Лукашенко есть в переданном в ЕС списке санкций
00:10Шойгу рассказал, как скрытно создавалась российская группировка в Сирии
00:06Шойгу заявил о разгроме ИГ* в Сирии
00:01Премьер Ирака заявил о намерении ряда стран закрыть посольства в Багдаде
23:39В работе Instagram произошел сбой
23:05В Москве за сутки умерли 27 пациентов с коронавирусом
23:04Число жертв коронавируса в мире превысило миллион
22:57В Грузии подрались сторонники правящей партии и оппозиции
22:48В Минске на несанкционированной акции задержали более десяти человек
22:39В Армении заявили об уничтожении азербайджанской бронетехники в Карабахе
22:35Ереван назвал "неумелым" опровержение Баку по сбитому Су-25
22:28Азербайджан заявил о разгроме позиций двух батальонов ВС Армении
Лента новостейМолния