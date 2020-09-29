https://ria.ru/20200929/agaev-1577940473.html

Госдума досрочно прекратила полномочия депутата от КПРФ Вахи Агаева

Государственная дума на пленарном заседании приняла проект постановления о досрочном сложении полномочий депутата от КПРФ Вахи Агаева, скончавшегося от... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T13:15

2020-09-29T13:15

2020-09-29T13:15

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урус-мартановский район

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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Государственная дума на пленарном заседании приняла проект постановления о досрочном сложении полномочий депутата от КПРФ Вахи Агаева, скончавшегося от последствий COVID-19.Агаев скончался в минувшую среду. Депутат от КПРФ <a href="http://ria.ru/person_Kazbek_Tajjsaev/" target="_blank" data-auto="true">Казбек Тайсаев</a> сообщал РИА Новости, что Агаев умер от последствий коронавируса.Тело Агаева, скончавшегося в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, доставили на родину и похоронили в пятницу на кладбище в родовом селении Рошни-Чу <a href="http://ria.ru/location_Urus_Martanovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Урус-Мартановского района</a> Чечни.

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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