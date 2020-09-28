https://ria.ru/20200928/zhile-1577912230.html

Путин оценил эффективность мер поддержки спроса на жилье

Меры поддержки спроса на жилье в целом дают результат, нужен баланс цен, необоснованных скачков быть не должно, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T19:38

2020-09-28T19:38

2020-09-28T19:57

государственный совет рф

владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Меры поддержки спроса на жилье в целом дают результат, нужен баланс цен, необоснованных скачков быть не должно, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> на расширенном заседании президиума <a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennyjj_sovet_RF" target="_blank">Госсовета РФ</a>."В текущих непростых условиях мы, тем не менее, целевым образом поддержали строительную отрасль, которая, безусловно, является одной из ключевых для экономики в целом. По прогнозам экспертов, объем выдачи ипотечных кредитов в следующем году превысит показатели прошлого года. То есть наши меры поддержки спроса в целом, хочу это подчеркнуть, в целом работают. Они дают необходимый эффект", - сказал Путин."Естественно, для долгосрочной устойчивости рынка жилья должно также расти и предложение. То есть, нам нужно просто больше строить, чтобы и выбор был, и баланс цен на жилье соблюдался, чтобы здесь не было необоснованных скачков", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20200928/putin-1577912096.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственный совет рф, владимир путин, общество