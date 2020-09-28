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https://ria.ru/20200928/zhile-1577912230.html
Путин оценил эффективность мер поддержки спроса на жилье
Меры поддержки спроса на жилье в целом дают результат, нужен баланс цен, необоснованных скачков быть не должно, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T19:38
2020-09-28T19:57
государственный совет рф
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Меры поддержки спроса на жилье в целом дают результат, нужен баланс цен, необоснованных скачков быть не должно, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> на расширенном заседании президиума <a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennyjj_sovet_RF" target="_blank">Госсовета РФ</a>."В текущих непростых условиях мы, тем не менее, целевым образом поддержали строительную отрасль, которая, безусловно, является одной из ключевых для экономики в целом. По прогнозам экспертов, объем выдачи ипотечных кредитов в следующем году превысит показатели прошлого года. То есть наши меры поддержки спроса в целом, хочу это подчеркнуть, в целом работают. Они дают необходимый эффект", - сказал Путин."Естественно, для долгосрочной устойчивости рынка жилья должно также расти и предложение. То есть, нам нужно просто больше строить, чтобы и выбор был, и баланс цен на жилье соблюдался, чтобы здесь не было необоснованных скачков", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20200928/putin-1577912096.html
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государственный совет рф, владимир путин, общество

Путин оценил эффективность мер поддержки спроса на жилье

19:38 28.09.2020 (обновлено: 19:57 28.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с автором гиперзвукового боевого блока "Авангард" Гербертом Ефремовым
Президент России Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с автором гиперзвукового боевого блока Авангард Гербертом Ефремовым - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Меры поддержки спроса на жилье в целом дают результат, нужен баланс цен, необоснованных скачков быть не должно, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета РФ.
"В текущих непростых условиях мы, тем не менее, целевым образом поддержали строительную отрасль, которая, безусловно, является одной из ключевых для экономики в целом. По прогнозам экспертов, объем выдачи ипотечных кредитов в следующем году превысит показатели прошлого года. То есть наши меры поддержки спроса в целом, хочу это подчеркнуть, в целом работают. Они дают необходимый эффект", - сказал Путин.
"Естественно, для долгосрочной устойчивости рынка жилья должно также расти и предложение. То есть, нам нужно просто больше строить, чтобы и выбор был, и баланс цен на жилье соблюдался, чтобы здесь не было необоснованных скачков", - подчеркнул он.
Президент РФ Владимир Путин выступает перед членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
Вчера, 19:33
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