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В Совфеде призвали к гармонизации законодательства России и Белоруссии
Необходима синхронизация законодательства России и Белоруссии по ряду направлений, в частности, в сфере экономики, образования и цифровизации, считает первый... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T11:57
2020-09-28T11:57
владимир полетаев
совет федерации рф
белоруссия
общество
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Необходима синхронизация законодательства России и <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> по ряду направлений, в частности, в сфере экономики, образования и цифровизации, считает первый зампред комитета <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> по конституционному законодательству <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Poletaev/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Полетаев</a>."Одним из видов так называемого мягкого права являются модельные законы, такие инструменты могли бы повысить эффективность гармонизации правовых пространств наших стран. В частности, такая работа может быть проведена в области цифровизации", - сказал Полетаев в ходе форума регионов России и Белоруссии.Также он указал на необходимость гармонизации законодательства двух стран в сфере экономики, в том числе, для обеспечения равных условий хозяйственной деятельности, а также в области образования.Сенатор считает, что особенно актуальной синхронизация российского и белорусского законодательства становится в нынешнем году, когда отмечается 75-летие Победы в Великой Отечественной войне."Мы постоянно наблюдаем попытки переписать нашу историю. Очень важно сохранить неприкосновенность памяти о Великой отечественной войне именно в этом году 75-летия Победы", - заявил Полетаев.
https://ria.ru/20200928/sotrudnichestvo-1577875539.html
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владимир полетаев, совет федерации рф, белоруссия, общество

В Совфеде призвали к гармонизации законодательства России и Белоруссии

11:57 28.09.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЧлен Совета Федерации Владимир Полетаев
Член Совета Федерации Владимир Полетаев - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Необходима синхронизация законодательства России и Белоруссии по ряду направлений, в частности, в сфере экономики, образования и цифровизации, считает первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Владимир Полетаев.
"Одним из видов так называемого мягкого права являются модельные законы, такие инструменты могли бы повысить эффективность гармонизации правовых пространств наших стран. В частности, такая работа может быть проведена в области цифровизации", - сказал Полетаев в ходе форума регионов России и Белоруссии.
Также он указал на необходимость гармонизации законодательства двух стран в сфере экономики, в том числе, для обеспечения равных условий хозяйственной деятельности, а также в области образования.
Сенатор считает, что особенно актуальной синхронизация российского и белорусского законодательства становится в нынешнем году, когда отмечается 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.
"Мы постоянно наблюдаем попытки переписать нашу историю. Очень важно сохранить неприкосновенность памяти о Великой отечественной войне именно в этом году 75-летия Победы", - заявил Полетаев.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
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