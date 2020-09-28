https://ria.ru/20200928/zakonodatelstvo-1577875886.html
В Совфеде призвали к гармонизации законодательства России и Белоруссии
Необходима синхронизация законодательства России и Белоруссии по ряду направлений, в частности, в сфере экономики, образования и цифровизации, считает первый... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T11:57
2020-09-28T11:57
2020-09-28T11:57
владимир полетаев
совет федерации рф
белоруссия
общество
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Необходима синхронизация законодательства России и <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> по ряду направлений, в частности, в сфере экономики, образования и цифровизации, считает первый зампред комитета <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> по конституционному законодательству <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Poletaev/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Полетаев</a>."Одним из видов так называемого мягкого права являются модельные законы, такие инструменты могли бы повысить эффективность гармонизации правовых пространств наших стран. В частности, такая работа может быть проведена в области цифровизации", - сказал Полетаев в ходе форума регионов России и Белоруссии.Также он указал на необходимость гармонизации законодательства двух стран в сфере экономики, в том числе, для обеспечения равных условий хозяйственной деятельности, а также в области образования.Сенатор считает, что особенно актуальной синхронизация российского и белорусского законодательства становится в нынешнем году, когда отмечается 75-летие Победы в Великой Отечественной войне."Мы постоянно наблюдаем попытки переписать нашу историю. Очень важно сохранить неприкосновенность памяти о Великой отечественной войне именно в этом году 75-летия Победы", - заявил Полетаев.
https://ria.ru/20200928/sotrudnichestvo-1577875539.html
2
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир полетаев, совет федерации рф, белоруссия, общество
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.
Необходима синхронизация законодательства России и Белоруссии
по ряду направлений, в частности, в сфере экономики, образования и цифровизации, считает первый зампред комитета Совета Федерации
по конституционному законодательству Владимир Полетаев
.
"Одним из видов так называемого мягкого права являются модельные законы, такие инструменты могли бы повысить эффективность гармонизации правовых пространств наших стран. В частности, такая работа может быть проведена в области цифровизации", - сказал Полетаев в ходе форума регионов России и Белоруссии.
Также он указал на необходимость гармонизации законодательства двух стран в сфере экономики, в том числе, для обеспечения равных условий хозяйственной деятельности, а также в области образования.
Сенатор считает, что особенно актуальной синхронизация российского и белорусского законодательства становится в нынешнем году, когда отмечается 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.
"Мы постоянно наблюдаем попытки переписать нашу историю. Очень важно сохранить неприкосновенность памяти о Великой отечественной войне именно в этом году 75-летия Победы", - заявил Полетаев.