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Забайкальский край
https://ria.ru/20200928/zabaykale-1577870784.html
Забайкалье планирует завершить переселение из ветхого жилья с опережением
Строительство двух домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда планируют начать в Чите и Балее в 2021 году в рамках нацпроекта "Жилье и... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T10:50
2020-09-28T10:50
забайкальский край
жилье
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<strong>ЧИТА, 28 сен - РИА Новости</strong>. Строительство двух домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда планируют начать в <a href="https://ria.ru/location_CHita" target="_blank">Чите</a> и Балее в 2021 году в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.В доме, который запроектируют для Читы, планируется разместить 92 квартиры, в Балее - 57 квартир."Фонд содействия реформированию ЖКХ перераспределил нам лимиты 2022 года в объеме 400 миллионов рублей на реализацию нацпроекта "Жилье и городская среда" в этом и следующем году. Для освоения этих средств мы подготовили техзадание на проектирование и строительство двух домов под ключ - в Чите и Балее. Планируем таким образом завершить действующую программу по расселению с опережением", - приводятся в сообщении слова главы регионального Минстроя Алексея Гончарова на оперативном совещании в правительстве Забайкальского края, которое состоялось в понедельник.В пресс-службе напомнили, что в этом году для расселения граждан из ветхого и аварийного жилья городе Петровск-Забайкальский строится трехэтажный дом на 27 квартир, в микрорайоне Молодежный в Чите - дом на 170 квартир. Кроме того, идет приобретение квартир на вторичном рынке недвижимости.
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жилье

Забайкалье планирует завершить переселение из ветхого жилья с опережением

10:50 28.09.2020
333
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкВид на город Чита с Титовской сопки
Вид на город Чита с Титовской сопки - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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ЧИТА, 28 сен - РИА Новости. Строительство двух домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда планируют начать в Чите и Балее в 2021 году в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.
В доме, который запроектируют для Читы, планируется разместить 92 квартиры, в Балее - 57 квартир.
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"Фонд содействия реформированию ЖКХ перераспределил нам лимиты 2022 года в объеме 400 миллионов рублей на реализацию нацпроекта "Жилье и городская среда" в этом и следующем году. Для освоения этих средств мы подготовили техзадание на проектирование и строительство двух домов под ключ - в Чите и Балее. Планируем таким образом завершить действующую программу по расселению с опережением", - приводятся в сообщении слова главы регионального Минстроя Алексея Гончарова на оперативном совещании в правительстве Забайкальского края, которое состоялось в понедельник.
В пресс-службе напомнили, что в этом году для расселения граждан из ветхого и аварийного жилья городе Петровск-Забайкальский строится трехэтажный дом на 27 квартир, в микрорайоне Молодежный в Чите - дом на 170 квартир. Кроме того, идет приобретение квартир на вторичном рынке недвижимости.
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