https://ria.ru/20200928/zabaykale-1577870784.html
Забайкалье планирует завершить переселение из ветхого жилья с опережением
Строительство двух домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда планируют начать в Чите и Балее в 2021 году в рамках нацпроекта "Жилье и... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T10:50
2020-09-28T10:50
2020-09-28T10:50
забайкальский край
жилье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155213/62/1552136282_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_fba2d04cc49847bebe060ceec0cd36b0.jpg
<strong>ЧИТА, 28 сен - РИА Новости</strong>. Строительство двух домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда планируют начать в <a href="https://ria.ru/location_CHita" target="_blank">Чите</a> и Балее в 2021 году в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.В доме, который запроектируют для Читы, планируется разместить 92 квартиры, в Балее - 57 квартир."Фонд содействия реформированию ЖКХ перераспределил нам лимиты 2022 года в объеме 400 миллионов рублей на реализацию нацпроекта "Жилье и городская среда" в этом и следующем году. Для освоения этих средств мы подготовили техзадание на проектирование и строительство двух домов под ключ - в Чите и Балее. Планируем таким образом завершить действующую программу по расселению с опережением", - приводятся в сообщении слова главы регионального Минстроя Алексея Гончарова на оперативном совещании в правительстве Забайкальского края, которое состоялось в понедельник.В пресс-службе напомнили, что в этом году для расселения граждан из ветхого и аварийного жилья городе Петровск-Забайкальский строится трехэтажный дом на 27 квартир, в микрорайоне Молодежный в Чите - дом на 170 квартир. Кроме того, идет приобретение квартир на вторичном рынке недвижимости.
https://ria.ru/20200914/zhkkh-1577202596.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155213/62/1552136282_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_dad4fb495c6c3d4bceddfc04e04d5aff.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье
ЧИТА, 28 сен - РИА Новости
. Строительство двух домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда планируют начать в Чите
и Балее в 2021 году в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.
В доме, который запроектируют для Читы, планируется разместить 92 квартиры, в Балее - 57 квартир.
"Фонд содействия реформированию ЖКХ перераспределил нам лимиты 2022 года в объеме 400 миллионов рублей на реализацию нацпроекта "Жилье и городская среда" в этом и следующем году. Для освоения этих средств мы подготовили техзадание на проектирование и строительство двух домов под ключ - в Чите и Балее. Планируем таким образом завершить действующую программу по расселению с опережением", - приводятся в сообщении слова главы регионального Минстроя Алексея Гончарова на оперативном совещании в правительстве Забайкальского края, которое состоялось в понедельник.
В пресс-службе напомнили, что в этом году для расселения граждан из ветхого и аварийного жилья городе Петровск-Забайкальский строится трехэтажный дом на 27 квартир, в микрорайоне Молодежный в Чите - дом на 170 квартир. Кроме того, идет приобретение квартир на вторичном рынке недвижимости.