https://ria.ru/20200928/zabaykale-1577870784.html

Забайкалье планирует завершить переселение из ветхого жилья с опережением

Строительство двух домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда планируют начать в Чите и Балее в 2021 году в рамках нацпроекта "Жилье и... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T10:50

2020-09-28T10:50

2020-09-28T10:50

забайкальский край

жилье

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<strong>ЧИТА, 28 сен - РИА Новости</strong>. Строительство двух домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда планируют начать в <a href="https://ria.ru/location_CHita" target="_blank">Чите</a> и Балее в 2021 году в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.В доме, который запроектируют для Читы, планируется разместить 92 квартиры, в Балее - 57 квартир."Фонд содействия реформированию ЖКХ перераспределил нам лимиты 2022 года в объеме 400 миллионов рублей на реализацию нацпроекта "Жилье и городская среда" в этом и следующем году. Для освоения этих средств мы подготовили техзадание на проектирование и строительство двух домов под ключ - в Чите и Балее. Планируем таким образом завершить действующую программу по расселению с опережением", - приводятся в сообщении слова главы регионального Минстроя Алексея Гончарова на оперативном совещании в правительстве Забайкальского края, которое состоялось в понедельник.В пресс-службе напомнили, что в этом году для расселения граждан из ветхого и аварийного жилья городе Петровск-Забайкальский строится трехэтажный дом на 27 квартир, в микрорайоне Молодежный в Чите - дом на 170 квартир. Кроме того, идет приобретение квартир на вторичном рынке недвижимости.

https://ria.ru/20200914/zhkkh-1577202596.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жилье