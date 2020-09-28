https://ria.ru/20200928/vystavka-1577905345.html

Более шести тысяч человек уже посетили выставку работ Уорхола в Москве

Более 6,5 тысяч человек посетили выставочный проект "Я, Энди Уорхол" в зале Союза художников России в здании Новой Третьяковки за первые три дня работы,... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T18:10

2020-09-28T18:10

2020-09-28T18:10

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энди уорхол (андрей вархола)

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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Более 6,5 тысяч человек посетили выставочный проект "Я, Энди Уорхол" в зале Союза художников России в здании Новой Третьяковки за первые три дня работы, сообщает пресс-служба организаторов смотра."За первые три дня выставку посетили 6,6 тысячи человек, согласно допустимому лимиту, рассчитанному в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. На выставке соблюдены все меры безопасности и действует масочный режим. Вход лимитирован и организован строго по сеансам", - сказано в сообщении.Выставка, открывшаяся 25 сентября, проработает до 10 января. Она представит около 200 работ пионера поп-арта: живопись, рисунки и серийные работы, среди которых "Мэрилин", "Банки с супом Кэмпбелл" и "Мао", а также "Цветы", "Камуфляж", "Дамы и господа", "Ковбои и индейцы", "Вымирающие виды", "Десять портретов евреев ХХ века" и другие.На выставке работает кинозал, где все желающие смогут увидеть видеоработы Уорхола и документальные фильмы о художнике. Отдельный зал экспозиции посвящен сотрудничеству с лейблами и музыкальными группами, такими как The Rolling Stones, The Velvet Underground и многими другими. Кроме того, в состав экспозиции войдет воссозданная "Серебряная Фабрика" - арт-студия Уорхола в Нью-Йорке, активно действовавшая с 1962 года. Посетители могут ознакомиться с одной из самых популярных инсталляций, ставшей символом поп-арта – "Серебряными облаками".Помимо произведений самого Уорхола посетителям будут показаны работы известных фотографов из близкого окружения художника, среди которых Фред W Макдарра, Джерард Маланга и Кристофер Макос, будут представлены десятки различных экспонатов, демонстрирующих творческий путь Уорхола, например, подборка модных нью-йоркских журналов, в которых художник работал в качестве иллюстратора в 1950-х годах, а также большая коллекция оригиналов журнала Interview, основателем американской версии которого в 1969 году стал Уорхол.

https://ria.ru/20200925/warhol-1577732640.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, выставки, музеи, энди уорхол (андрей вархола)