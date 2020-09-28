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В Кремле оценили ситуацию с выплатами врачам за работу с COVID-19
В Кремле заверили, что со всеми случаями невыплат врачам за работу с COVID-19 будут разбираться, такие ситуации - объект пристального внимания, заявил... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T13:22
2020-09-28T13:22
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
дмитрий песков
общество
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> В Кремле заверили, что со всеми случаями невыплат врачам за работу с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> будут разбираться, такие ситуации - объект пристального внимания, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Безусловно, со всеми этими случаями будут разбираться, я искренне надеюсь, что наши уважаемые медики сначала воспользовались всем известными механизмами для изложения своей озабоченности или каких-то неверных с их точки зрения ситуаций с выплатами", - сказал Песков, отвечая на вопрос, известно ли президенту о том, что в регионах прошли пикеты медработников, которые жалуются на неисполнение поручений по коронавирусным выплатам, планируется ли разбираться с этими ситуациями.Он пояснил, что на портале Госуслуг есть отдельная страница, где можно описать конкретный случай с невыплатами медицинским работникам."Надеюсь также, что были также использованы все механизмы диалога с министерствами здравоохранения на региональном уровне, с руководством больниц, но в любом случае такие ситуации, конечно, являются объектами самого пристального внимания и на региональном уровне, и на федеральном", - добавил Песков.Говоря о причинах ситуации, он призвал не обобщать, а рассматривать каждый случай отдельно."Здесь нельзя какие-то обобщающие суждения выносить, потому что каждый случай имеет свои причины, как правило, они технические. Именно эти причины нужно за счет методичной и последовательной работы исправлять", - подчеркнул Песков.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, дмитрий песков, общество

В Кремле оценили ситуацию с выплатами врачам за работу с COVID-19

13:22 28.09.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. В Кремле заверили, что со всеми случаями невыплат врачам за работу с COVID-19 будут разбираться, такие ситуации - объект пристального внимания, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, со всеми этими случаями будут разбираться, я искренне надеюсь, что наши уважаемые медики сначала воспользовались всем известными механизмами для изложения своей озабоченности или каких-то неверных с их точки зрения ситуаций с выплатами", - сказал Песков, отвечая на вопрос, известно ли президенту о том, что в регионах прошли пикеты медработников, которые жалуются на неисполнение поручений по коронавирусным выплатам, планируется ли разбираться с этими ситуациями.
Он пояснил, что на портале Госуслуг есть отдельная страница, где можно описать конкретный случай с невыплатами медицинским работникам.
"Надеюсь также, что были также использованы все механизмы диалога с министерствами здравоохранения на региональном уровне, с руководством больниц, но в любом случае такие ситуации, конечно, являются объектами самого пристального внимания и на региональном уровне, и на федеральном", - добавил Песков.
Говоря о причинах ситуации, он призвал не обобщать, а рассматривать каждый случай отдельно.
"Здесь нельзя какие-то обобщающие суждения выносить, потому что каждый случай имеет свои причины, как правило, они технические. Именно эти причины нужно за счет методичной и последовательной работы исправлять", - подчеркнул Песков.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоДмитрий ПесковОбщество
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