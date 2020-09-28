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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200928/vybory-1577914563.html
Макрон о Лукашенко: "Мы не признаем его статус президента"
Франция не признает переизбрание Александра Лукашенко на пост президента Белоруссии, заявил французский лидер Эммануэль Макрон. РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T20:44
2020-09-28T20:44
протесты в белоруссии
александр лукашенко
франция
белоруссия
в мире
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<strong>ПАРИЖ, 28 сен – РИА Новости.</strong> Франция не признает переизбрание <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> на пост президента Белоруссии, заявил французский лидер <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a>.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана правоохранителями с использованием силовых методов и водометов.Лукашенко ранее обвинил западные страны в прямом вмешательстве в ситуацию в Белоруссии. Он также отмечал, что беспорядки в Белоруссии "планируют и направляют <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, а европейцы подыгрывают".
https://ria.ru/20200928/belorussiya-1577903216.html
понесло наполеона.мы император-всея европа.в своей стране порядок наведи
63
Кто такой Макрон? Это тот который Наполеон без яиц? Который лежит под сша?
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франция
белоруссия
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александр лукашенко, франция, белоруссия, в мире

Макрон о Лукашенко: "Мы не признаем его статус президента"

20:44 28.09.2020
3063
© Sputnik / Виктор ТолочкоВо время несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске
Во время несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 28 сен – РИА Новости. Франция не признает переизбрание Александра Лукашенко на пост президента Белоруссии, заявил французский лидер Эммануэль Макрон.

"Мы не признаем избрание Лукашенко, поэтому мы не признаем его статус избранного президента", - сказал Макрон на пресс-конференции с президентом Литвы в Вильнюсе.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана правоохранителями с использованием силовых методов и водометов.
Лукашенко ранее обвинил западные страны в прямом вмешательстве в ситуацию в Белоруссии. Он также отмечал, что беспорядки в Белоруссии "планируют и направляют США, а европейцы подыгрывают".
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
Вчера, 17:26Протесты в Белоруссии
Тихановская выступила за персональные санкции по Белоруссии
27600020120
Обсудить26
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоФранцияБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
понесло наполеона.мы император-всея европа.в своей стране порядок наведи
28 сентября, 20:48
Sergej VoxSergej Vox
5360004
Кто такой Макрон? Это тот который Наполеон без яиц? Который лежит под сша?
28 сентября, 20:48
РПРоман Пнр
4700004
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