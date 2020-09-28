Макрон о Лукашенко: "Мы не признаем его статус президента"
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© Sputnik / Виктор ТолочкоВо время несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
ПАРИЖ, 28 сен – РИА Новости. Франция не признает переизбрание Александра Лукашенко на пост президента Белоруссии, заявил французский лидер Эммануэль Макрон.
"Мы не признаем избрание Лукашенко, поэтому мы не признаем его статус избранного президента", - сказал Макрон на пресс-конференции с президентом Литвы в Вильнюсе.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана правоохранителями с использованием силовых методов и водометов.
Лукашенко ранее обвинил западные страны в прямом вмешательстве в ситуацию в Белоруссии. Он также отмечал, что беспорядки в Белоруссии "планируют и направляют США, а европейцы подыгрывают".