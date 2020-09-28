https://ria.ru/20200928/vybory-1577914563.html

Макрон о Лукашенко: "Мы не признаем его статус президента"

Франция не признает переизбрание Александра Лукашенко на пост президента Белоруссии, заявил французский лидер Эммануэль Макрон. РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T20:44

2020-09-28T20:44

2020-09-28T20:44

протесты в белоруссии

александр лукашенко

франция

белоруссия

в мире

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<strong>ПАРИЖ, 28 сен – РИА Новости.</strong> Франция не признает переизбрание <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> на пост президента Белоруссии, заявил французский лидер <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a>.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана правоохранителями с использованием силовых методов и водометов.Лукашенко ранее обвинил западные страны в прямом вмешательстве в ситуацию в Белоруссии. Он также отмечал, что беспорядки в Белоруссии "планируют и направляют <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, а европейцы подыгрывают".

https://ria.ru/20200928/belorussiya-1577903216.html

Sergej Vox понесло наполеона.мы император-всея европа.в своей стране порядок наведи 63

Роман Пнр Кто такой Макрон? Это тот который Наполеон без яиц? Который лежит под сша? 51

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франция

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, франция, белоруссия, в мире