Кудрин спрогнозировал падение ВВП России
10:00 28.09.2020 (обновлено: 14:57 28.09.2020)
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© РИА Новости / Совет Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании Совета по развитию финансового рынка
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Из-за последствий пандемии валовой внутренний продукт России к концу 2020 года может сократиться на четыре-пять процентов. Об этом заявил в интервью RT глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
По его словам, сейчас ситуация в отечественной экономике лучше, чем прогнозировалось весной.
"На тот момент мы ожидали снижения ВВП на восемь процентов по итогам года. Это было связано с тем, что Россия переживала и шок пандемии, остановки предприятий в ряде регионов, и шок низких цен на нефть", — пояснил он.
Глава Счетной палаты добавил, что после возобновления сделки ОПЕК+ стоимость нефти вышла на комфортный уровень и восстановилась до 40 долларов за баррель. Эксперты считают, что до конца года падения ожидать не стоит.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Двадцать пятого марта президент Владимир Путин объявил в России режим нерабочих дней, который продлился до конца майских праздников. Большинство компаний перевели сотрудников на удаленный доступ, а развлекательные, физкультурные и досуговые организации вообще прекратили работу.
Примерно в это же время страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти, ни о его продлении. Результатом стал обвал нефтяных котировок. Позже страны — члены организации все же достигли новой договоренности о снижении добычи, и цены постепенно начали восстанавливаться.