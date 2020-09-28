https://ria.ru/20200928/vvp-1577867243.html

Кудрин спрогнозировал падение ВВП России

Из-за последствий пандемии валовой внутренний продукт России к концу 2020 года может сократиться на четыре-пять процентов. Об этом заявил в интервью RT глава... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T10:00

2020-09-28T10:00

2020-09-28T14:57

опек+

счетная палата рф

алексей кудрин

экономика

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<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости</strong>. Из-за последствий пандемии валовой внутренний продукт России к концу 2020 года может сократиться на четыре-пять процентов. Об этом заявил в интервью <a href="https://russian.rt.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">RT</a> глава Счетной палаты <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Kudrin/" target="_blank">Алексей Кудрин</a>. По его словам, сейчас ситуация в отечественной экономике лучше, чем прогнозировалось весной. Глава <a href="https://ria.ru/organization_Schetnaja_Palata_RF/" target="_blank">Счетной палаты</a> добавил, что после возобновления сделки ОПЕК+ стоимость нефти вышла на комфортный уровень и восстановилась до 40 долларов за баррель. Эксперты считают, что до конца года падения ожидать не стоит.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Двадцать пятого марта президент Владимир Путин объявил в России режим нерабочих дней, который продлился до конца майских праздников. Большинство компаний перевели сотрудников на удаленный доступ, а развлекательные, физкультурные и досуговые организации вообще прекратили работу. Примерно в это же время страны <a href="https://ria.ru/common_opec_plus/" target="_blank">ОПЕК+</a> не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти, ни о его продлении. Результатом стал обвал нефтяных котировок. Позже страны — члены организации все же достигли новой договоренности о снижении добычи, и цены постепенно начали восстанавливаться.

https://ria.ru/20200914/ekonomika-1577194083.html

https://ria.ru/20200925/neft-1577740833.html

Егор Воронин Странно, мы вроде уже давно не страна-бензоколонка и от сырьевой экономики уходим последние лет 20, а всё равно шок из-за цен на нефть... 54

Егор Панкратов Если не обладаешь знаниями и информацией, не показывай это другим. 34

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

опек+, счетная палата рф, алексей кудрин, экономика