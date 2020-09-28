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Кудрин спрогнозировал падение ВВП России
Из-за последствий пандемии валовой внутренний продукт России к концу 2020 года может сократиться на четыре-пять процентов. Об этом заявил в интервью RT глава... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T10:00
2020-09-28T14:57
опек+
счетная палата рф
алексей кудрин
экономика
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<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости</strong>. Из-за последствий пандемии валовой внутренний продукт России к концу 2020 года может сократиться на четыре-пять процентов. Об этом заявил в интервью <a href="https://russian.rt.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">RT</a> глава Счетной палаты <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Kudrin/" target="_blank">Алексей Кудрин</a>. По его словам, сейчас ситуация в отечественной экономике лучше, чем прогнозировалось весной. Глава <a href="https://ria.ru/organization_Schetnaja_Palata_RF/" target="_blank">Счетной палаты</a> добавил, что после возобновления сделки ОПЕК+ стоимость нефти вышла на комфортный уровень и восстановилась до 40 долларов за баррель. Эксперты считают, что до конца года падения ожидать не стоит.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Двадцать пятого марта президент Владимир Путин объявил в России режим нерабочих дней, который продлился до конца майских праздников. Большинство компаний перевели сотрудников на удаленный доступ, а развлекательные, физкультурные и досуговые организации вообще прекратили работу. Примерно в это же время страны <a href="https://ria.ru/common_opec_plus/" target="_blank">ОПЕК+</a> не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти, ни о его продлении. Результатом стал обвал нефтяных котировок. Позже страны — члены организации все же достигли новой договоренности о снижении добычи, и цены постепенно начали восстанавливаться.
https://ria.ru/20200914/ekonomika-1577194083.html
https://ria.ru/20200925/neft-1577740833.html
Странно, мы вроде уже давно не страна-бензоколонка и от сырьевой экономики уходим последние лет 20, а всё равно шок из-за цен на нефть...
54
Если не обладаешь знаниями и информацией, не показывай это другим.
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РИА Новости
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опек+, счетная палата рф, алексей кудрин, экономика

Кудрин спрогнозировал падение ВВП России

10:00 28.09.2020 (обновлено: 14:57 28.09.2020)
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© РИА Новости / Совет Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании Совета по развитию финансового рынка
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании Совета по развитию финансового рынка - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Совет Федерации РФ
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Из-за последствий пандемии валовой внутренний продукт России к концу 2020 года может сократиться на четыре-пять процентов. Об этом заявил в интервью RT глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
По его словам, сейчас ситуация в отечественной экономике лучше, чем прогнозировалось весной.

"На тот момент мы ожидали снижения ВВП на восемь процентов по итогам года. Это было связано с тем, что Россия переживала и шок пандемии, остановки предприятий в ряде регионов, и шок низких цен на нефть", — пояснил он.

Глава Счетной палаты добавил, что после возобновления сделки ОПЕК+ стоимость нефти вышла на комфортный уровень и восстановилась до 40 долларов за баррель. Эксперты считают, что до конца года падения ожидать не стоит.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Двадцать пятого марта президент Владимир Путин объявил в России режим нерабочих дней, который продлился до конца майских праздников. Большинство компаний перевели сотрудников на удаленный доступ, а развлекательные, физкультурные и досуговые организации вообще прекратили работу.
Примерно в это же время страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти, ни о его продлении. Результатом стал обвал нефтяных котировок. Позже страны — члены организации все же достигли новой договоренности о снижении добычи, и цены постепенно начали восстанавливаться.
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ОПЕК+Счетная палата РФАлексей КудринЭкономика
Популярные комментарии
Странно, мы вроде уже давно не страна-бензоколонка и от сырьевой экономики уходим последние лет 20, а всё равно шок из-за цен на нефть...
28 сентября, 10:12
ЕВЕгор Воронин
231100020
Если не обладаешь знаниями и информацией, не показывай это другим.
28 сентября, 12:20
Егор ПанкратовЕгор Панкратов
22000012
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