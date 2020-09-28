https://ria.ru/20200928/voda-1577876231.html

Водоснабжение Симферополя перевели на забор из подземных источников

Водоснабжение Симферополя в период засухи и обмеления водохранилищ производится в основном из подземных источников, сообщил глава ГУП "Вода Крыма" Владимир... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T12:00

2020-09-28T12:00

2020-09-28T22:52

симферополь

республика крым

украина

общество

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен — РИА Новости.</strong> Водоснабжение <a href="http://ria.ru/location_Simferopol/" target="_blank" data-auto="true">Симферополя</a> в период засухи и обмеления водохранилищ производится в основном из подземных источников, сообщил глава ГУП "Вода Крыма" Владимир Баженов.Вода на Межгорный водоузел поступает из нескольких скважин, расположенных в Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма. Срочная прокладка новых трубопроводов была завершена летом 2020 года из-за обмеления трех водохранилищ, снабжающих водой столицу региона.По данным "Воды Крыма", на 18 сентября в трех снабжающих Симферополь водохранилищах было: в Аянском водохранилище 1,359 миллиона кубометров (при полном объеме около четырех миллионов), в Симферопольском 6,13 миллиона кубометров (полный объем 36 миллионов), а в Партизанском — 5,95 миллиона (полный объем 34 миллиона кубометров).Впадающие в водохранилища Крыма реки остаются пересохшими или маловодными, общая гидрологическая обстановка на полуострове в сентябре остается сложной, сказала ранее заведующая отделом гидрологического прогнозирования гидрометцентра Крыма Наталья Охременко. По многолетним наблюдениям пересыхание основных крымских рек может прекратиться во второй половине декабря — с выпадением в горах первого снега и усилением циклонической деятельности.Ранее <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. В Симферополе с августа введена режимная подача воды в дома.

https://radiosputnik.ria.ru/20200924/krym-1577697361.html

https://ria.ru/20200922/krym-1577581459.html

Егор Панкратов Всё будет хорошо. 10

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республика крым

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, республика крым, украина, общество