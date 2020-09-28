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Водоснабжение Симферополя перевели на забор из подземных источников
Водоснабжение Симферополя в период засухи и обмеления водохранилищ производится в основном из подземных источников, сообщил глава ГУП "Вода Крыма" Владимир... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T12:00
2020-09-28T22:52
симферополь
республика крым
украина
общество
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен — РИА Новости.</strong> Водоснабжение <a href="http://ria.ru/location_Simferopol/" target="_blank" data-auto="true">Симферополя</a> в период засухи и обмеления водохранилищ производится в основном из подземных источников, сообщил глава ГУП "Вода Крыма" Владимир Баженов.Вода на Межгорный водоузел поступает из нескольких скважин, расположенных в Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма. Срочная прокладка новых трубопроводов была завершена летом 2020 года из-за обмеления трех водохранилищ, снабжающих водой столицу региона.По данным "Воды Крыма", на 18 сентября в трех снабжающих Симферополь водохранилищах было: в Аянском водохранилище 1,359 миллиона кубометров (при полном объеме около четырех миллионов), в Симферопольском 6,13 миллиона кубометров (полный объем 36 миллионов), а в Партизанском — 5,95 миллиона (полный объем 34 миллиона кубометров).Впадающие в водохранилища Крыма реки остаются пересохшими или маловодными, общая гидрологическая обстановка на полуострове в сентябре остается сложной, сказала ранее заведующая отделом гидрологического прогнозирования гидрометцентра Крыма Наталья Охременко. По многолетним наблюдениям пересыхание основных крымских рек может прекратиться во второй половине декабря — с выпадением в горах первого снега и усилением циклонической деятельности.Ранее <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. В Симферополе с августа введена режимная подача воды в дома.
https://radiosputnik.ria.ru/20200924/krym-1577697361.html
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Всё будет хорошо.
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симферополь
республика крым
украина
РИА Новости
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симферополь, республика крым, украина, общество

Водоснабжение Симферополя перевели на забор из подземных источников

12:00 28.09.2020 (обновлено: 22:52 28.09.2020)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖители Cимферополя идут чтобы набрать в емкости питьевую воду, привезенную в цистернах
Жители Cимферополя идут чтобы набрать в емкости питьевую воду, привезенную в цистернах - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен — РИА Новости. Водоснабжение Симферополя в период засухи и обмеления водохранилищ производится в основном из подземных источников, сообщил глава ГУП "Вода Крыма" Владимир Баженов.

"Если в прошлом году из Межгорного узла (на наливном Межгорном водохранилище, которое до 2014 года наполнялось водой из Северо-Крымского канала. — Прим. ред.) было ноль кубометров, то за последние три дня в этом году мы перекачали 150 тысяч кубометров (в Симферополь. — Прим. ред.). То есть идет уверенное замещение объемов воды на подземные водозаборы", — сообщил Баженов в ходе заседания штаба по водоснабжению под руководством главы республики Сергея Аксенова в понедельник.

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Вода на Межгорный водоузел поступает из нескольких скважин, расположенных в Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма. Срочная прокладка новых трубопроводов была завершена летом 2020 года из-за обмеления трех водохранилищ, снабжающих водой столицу региона.
По данным "Воды Крыма", на 18 сентября в трех снабжающих Симферополь водохранилищах было: в Аянском водохранилище 1,359 миллиона кубометров (при полном объеме около четырех миллионов), в Симферопольском 6,13 миллиона кубометров (полный объем 36 миллионов), а в Партизанском — 5,95 миллиона (полный объем 34 миллиона кубометров).
Впадающие в водохранилища Крыма реки остаются пересохшими или маловодными, общая гидрологическая обстановка на полуострове в сентябре остается сложной, сказала ранее заведующая отделом гидрологического прогнозирования гидрометцентра Крыма Наталья Охременко. По многолетним наблюдениям пересыхание основных крымских рек может прекратиться во второй половине декабря — с выпадением в горах первого снега и усилением циклонической деятельности.
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4560744
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СимферопольРеспублика КрымУкраинаОбщество
Популярные комментарии
Всё будет хорошо.
28 сентября, 12:05
Егор ПанкратовЕгор Панкратов
630001
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