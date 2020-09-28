https://ria.ru/20200928/voda-1577876231.html
Водоснабжение Симферополя перевели на забор из подземных источников
Водоснабжение Симферополя в период засухи и обмеления водохранилищ производится в основном из подземных источников, сообщил глава ГУП "Вода Крыма" Владимир... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T12:00
2020-09-28T12:00
2020-09-28T22:52
симферополь
республика крым
украина
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577532784_0:0:2925:1645_1400x0_80_0_0_cd446533c41648728994ed04a197e928.jpg
<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен — РИА Новости.</strong> Водоснабжение <a href="http://ria.ru/location_Simferopol/" target="_blank" data-auto="true">Симферополя</a> в период засухи и обмеления водохранилищ производится в основном из подземных источников, сообщил глава ГУП "Вода Крыма" Владимир Баженов.Вода на Межгорный водоузел поступает из нескольких скважин, расположенных в Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма. Срочная прокладка новых трубопроводов была завершена летом 2020 года из-за обмеления трех водохранилищ, снабжающих водой столицу региона.По данным "Воды Крыма", на 18 сентября в трех снабжающих Симферополь водохранилищах было: в Аянском водохранилище 1,359 миллиона кубометров (при полном объеме около четырех миллионов), в Симферопольском 6,13 миллиона кубометров (полный объем 36 миллионов), а в Партизанском — 5,95 миллиона (полный объем 34 миллиона кубометров).Впадающие в водохранилища Крыма реки остаются пересохшими или маловодными, общая гидрологическая обстановка на полуострове в сентябре остается сложной, сказала ранее заведующая отделом гидрологического прогнозирования гидрометцентра Крыма Наталья Охременко. По многолетним наблюдениям пересыхание основных крымских рек может прекратиться во второй половине декабря — с выпадением в горах первого снега и усилением циклонической деятельности.Ранее <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. В Симферополе с августа введена режимная подача воды в дома.
https://radiosputnik.ria.ru/20200924/krym-1577697361.html
https://ria.ru/20200922/krym-1577581459.html
Егор Панкратов
Всё будет хорошо.
10
1
симферополь
республика крым
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577532784_181:0:2912:2048_1400x0_80_0_0_ce0b3e7d7382633c6385c3d65c573ec3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
симферополь, республика крым, украина, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен — РИА Новости.
Водоснабжение Симферополя
в период засухи и обмеления водохранилищ производится в основном из подземных источников, сообщил глава ГУП "Вода Крыма" Владимир Баженов.
"Если в прошлом году из Межгорного узла (на наливном Межгорном водохранилище, которое до 2014 года наполнялось водой из Северо-Крымского канала. — Прим. ред.) было ноль кубометров, то за последние три дня в этом году мы перекачали 150 тысяч кубометров (в Симферополь. — Прим. ред.). То есть идет уверенное замещение объемов воды на подземные водозаборы", — сообщил Баженов в ходе заседания штаба по водоснабжению под руководством главы республики Сергея Аксенова в понедельник.
Вода на Межгорный водоузел поступает из нескольких скважин, расположенных в Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма. Срочная прокладка новых трубопроводов была завершена летом 2020 года из-за обмеления трех водохранилищ, снабжающих водой столицу региона.
По данным "Воды Крыма", на 18 сентября в трех снабжающих Симферополь водохранилищах было: в Аянском водохранилище 1,359 миллиона кубометров (при полном объеме около четырех миллионов), в Симферопольском 6,13 миллиона кубометров (полный объем 36 миллионов), а в Партизанском — 5,95 миллиона (полный объем 34 миллиона кубометров).
Впадающие в водохранилища Крыма реки остаются пересохшими или маловодными, общая гидрологическая обстановка на полуострове в сентябре остается сложной, сказала ранее заведующая отделом гидрологического прогнозирования гидрометцентра Крыма Наталья Охременко. По многолетним наблюдениям пересыхание основных крымских рек может прекратиться во второй половине декабря — с выпадением в горах первого снега и усилением циклонической деятельности.
Ранее Украина
обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. В Симферополе с августа введена режимная подача воды в дома.