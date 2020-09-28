https://ria.ru/20200928/vlasti-1577912049.html

Путин назвал ключевой фактор в оценке любых властей

Повышение качества жизни людей является ключевым ориентиром для оценки эффективности как федеральных, так и региональных властей, заявил президент России... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T19:33

2020-09-28T19:33

2020-09-28T19:50

россия

владимир путин

политика

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<strong>СОЧИ, 28 сен - РИА Новости.</strong> Повышение качества жизни людей является ключевым ориентиром для оценки эффективности как федеральных, так и региональных властей, заявил президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Успешное достижение национальных целей, повышение качества жизни людей – это ключевой ориентир, ключевое звено оценки эффективности, как федеральных властей, так и региональных управленческих структур", - сказал он на заседании президиума Госсовета.

https://ria.ru/20200928/gossovet-1577911599.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, политика