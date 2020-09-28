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Путин назвал ключевой фактор в оценке любых властей
Повышение качества жизни людей является ключевым ориентиром для оценки эффективности как федеральных, так и региональных властей, заявил президент России... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T19:33
2020-09-28T19:50
россия
владимир путин
политика
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<strong>СОЧИ, 28 сен - РИА Новости.</strong> Повышение качества жизни людей является ключевым ориентиром для оценки эффективности как федеральных, так и региональных властей, заявил президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Успешное достижение национальных целей, повышение качества жизни людей – это ключевой ориентир, ключевое звено оценки эффективности, как федеральных властей, так и региональных управленческих структур", - сказал он на заседании президиума Госсовета.
https://ria.ru/20200928/gossovet-1577911599.html
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россия
РИА Новости
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россия, владимир путин, политика

Путин назвал ключевой фактор в оценке любых властей

19:33 28.09.2020 (обновлено: 19:50 28.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с работниками атомной отрасли по случаю 75-летия атомной промышленности
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с работниками атомной отрасли по случаю 75-летия атомной промышленности - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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СОЧИ, 28 сен - РИА Новости. Повышение качества жизни людей является ключевым ориентиром для оценки эффективности как федеральных, так и региональных властей, заявил президент России Владимир Путин.
"Успешное достижение национальных целей, повышение качества жизни людей – это ключевой ориентир, ключевое звено оценки эффективности, как федеральных властей, так и региональных управленческих структур", - сказал он на заседании президиума Госсовета.
Президент РФ Владимир Путин поздравляет работников и ветеранов атомной промышленности с профессиональным праздником - Днем работника атомной промышленности - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
Вчера, 19:24
Путин заявил о важности роли Госсовета в системе власти
28123307
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РоссияВладимир ПутинПолитика
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