https://ria.ru/20200928/vlasti-1577912049.html
Путин назвал ключевой фактор в оценке любых властей
Повышение качества жизни людей является ключевым ориентиром для оценки эффективности как федеральных, так и региональных властей, заявил президент России... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T19:33
2020-09-28T19:33
2020-09-28T19:50
россия
владимир путин
политика
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<strong>СОЧИ, 28 сен - РИА Новости.</strong> Повышение качества жизни людей является ключевым ориентиром для оценки эффективности как федеральных, так и региональных властей, заявил президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Успешное достижение национальных целей, повышение качества жизни людей – это ключевой ориентир, ключевое звено оценки эффективности, как федеральных властей, так и региональных управленческих структур", - сказал он на заседании президиума Госсовета.
https://ria.ru/20200928/gossovet-1577911599.html
3
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, политика