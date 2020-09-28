https://ria.ru/20200928/vlasti-1577887199.html

Путин заявил, что Россия всегда поддерживает действующие власти стран

Россия никогда не вмешивается во внутренние дела других стран и всегда поддерживает усилия, направленные на стабилизацию ситуации и полноценный диалог между... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T14:06

2020-09-28T14:06

2020-09-28T14:33

россия

владимир путин

киргизия

в мире

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<strong>СОЧИ, 28 сен - РИА Новости.</strong> Россия никогда не вмешивается во внутренние дела других стран и всегда поддерживает усилия, направленные на стабилизацию ситуации и полноценный диалог между всеми политическими силами, такой позиции <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> будет придерживаться и в отношении <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a>, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> на встрече с главой республики <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбаем Жээнбековым</a>."Вы знаете, мы никогда не вмешиваемся во внутренние дела наших соседей, вообще других стран. Но мы всегда поддерживаем усилия, направленные на стабилизацию ситуации, на полноценный диалог между всеми политическими силами, всегда поддерживаем действующую власть в ее стремлении стабилизировать ситуацию. И так же последовательно будем вести себя и в отношении Кыргызстана, в том числе, оказывая и экономическую поддержку", - сказал Путин.Он отметил, что Жээнбеков всегда на встречах ставит вопрос о поддержке граждан республики, работающих в России."В этой связи мы приняли ряд определенных решений. Наверняка будем обсуждать эту тему и дальше, будем всячески стараться решить те проблемы, которые вы ставите и наверняка поставите в ходе сегодняшней встречи", - сказал Путин.Президент РФ добавил, что в понедельник они смогут не спеша обсудить все вопросы в ходе рабочего обеда."Я знаю, что вам предстоит еще поездка с рабочим визитом в ряд европейских стран. Хочу вам пожелать успеха и в этом направлении", - отметил Путин.В последний раз Жээнбеков приезжал в Россию в июне для участия в праздновании 75-летия Победы. Однако у двух членов киргизской делегации выявили COVID-19.Как сообщалось ранее, согласно алгоритму, президент, члены делегации и сопровождающие лица перед вылетом в Россию сдавали тесты на коронавирус, все они были отрицательными. Однако по прилете в Москву при сдаче повторного теста у заведующего отделом внешней политики аппарата президента Данияра Сыдыкова и одного сотрудника охраны обнаружили положительный результат - поэтому Жээнбеков принял решение воздержаться от участия в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы.Позднее в ходе телефонного разговора Путин поблагодарил киргизского лидера за визит в РФ и участие киргизских военных в параде на Красной площади, также был обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней повестки и подтвержден обоюдный настрой на развитие российско-киргизского сотрудничества в различных сферах, в том числе по борьбе с пандемией.После этого лидеры разговаривали еще несколько раз: 3 июля Жээнбеков по телефону поздравлял Путина с успешным проведением голосования по поправкам к конституции, а 31 августа лидеры обсуждали вопросы повестки в политической, экономической и гуманитарной сферах. Также Жээнбеков выражал признательность России за эффективную помощь в преодолении последствий коронавируса.

https://ria.ru/20200928/dialog-1577882469.html

https://ria.ru/20200928/putin-1577883556.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, киргизия, в мире