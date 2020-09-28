https://ria.ru/20200928/vklad-1577912070.html

ВТБ запустил вклад "Перспектива" со ставкой до 5,25%

Банк ВТБ (ПАО) с понедельника предлагает новый вклад "Перспектива" своим клиентам, которые при участии банка заключили договор инвестиционного страхования жизни РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T19:33

2020-09-28T19:33

2020-09-28T19:33

втб

новости компаний - экономика

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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. </strong>Банк <a href="http://ria.ru/organization_VTB/" target="_blank" data-auto="true">ВТБ</a> (ПАО) с понедельника предлагает новый вклад "Перспектива" своим клиентам, которые при участии банка заключили договор инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) с ООО "СК Согаз-Жизнь" по программе "Максимум Плюс", сообщает пресс-служба кредитного учреждения.Вклад может быть открыт в рублях на фиксированный срок. При размещении средств на 370 дней ставка составит 4,85%, на 181 день – 5,25%. Предложение доступно в течение пяти рабочих дней с момента заключения и оплаты договора ИСЖ. Минимальная сумма вклада – 50 тысяч рублей, а максимальная ограничивается суммой средств, размещенных в договор ИСЖ. Если клиент расторгнет договор ИСЖ в течение 60 календарных дней со дня открытия вклада, то процентная ставка будет установлена на уровне вклада "До востребования", говорится в сообщении.Как отметила заместитель начальника управления "Сбережения" ВТБ Мария Воронина, многие россияне выбирают инвестиционное страхование жизни, поскольку считают его своего рода "подушкой безопасности" для себя и своих близких. И если раньше этим инструментом пользовались прежде всего состоятельные люди, то сегодня рост финансовой грамотности населения способствует увеличению интереса к этому продукту со стороны массового сегмента. Поэтому с 28 сентября вклад "Перспектива" доступен клиентам разных категорий и позволяет вместе с долгосрочным инвестиционным продуктом воспользоваться предложением и разместить средства под повышенный процент, привели в банке ее слова.

https://realty.ria.ru/20200928/icity-1577869065.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб, новости компаний - экономика