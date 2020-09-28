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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200928/vissarion-1577878945.html
Фигурант дела общины Виссариона направил обращение Москальковой
Обращение одного из фигурантов дела религиозной организации "Церковь последнего завета" Вадима Редькина, который заявлял о нарушениях во время задержания,... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T12:34
2020-09-28T12:53
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
татьяна москалькова
следственный комитет россии (ск рф)
роман силантьев
красноярский край
каратузский район
происшествия
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Обращение одного из фигурантов дела религиозной организации "Церковь последнего завета" Вадима Редькина, который заявлял о нарушениях во время задержания, поступило в аппарат уполномоченного по правам человека в РФ <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Moskalkova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяны Москальковой</a>, сообщили в пресс-службе омбудсмена.Ранее уполномоченный по правам человека в Красноярском крае Марк Денисов сообщил РИА Новости, что Редькин заявил о нарушениях во время задержания. По словам омбудсмена, с задержанным грубо обращались и не дали воспользоваться правом одного звонка. Обращение Редькина было направлено региональному и федеральному омбудсменам."Есть обращение. Подтверждаю", - сказали РИА Новости в пресс-службе.По информации <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ, в <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярском крае</a> задержали руководителей религиозной организации "Церковь последнего завета" Сергея Торопа, именовавшего себя Виссарионом – сыном божьим Христом, Вадима Редькина и Владимира Ведерникова, их подозревают в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием, а также в причинении тяжкого вреда здоровью двум и более лицам. По версии следствия, фигуранты использовали деньги участников общины, применяли к ним психологическое насилие. Несколько тысяч последователей общины Торопа, приехавшие в том числе из других регионов, проживают в поселках Курагинского и <a href="http://ria.ru/location_Karatuzskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Каратузского районов</a> Красноярского края.По этим статьям УК РФ фигурантам может грозить свыше 10 лет колонии. Как отметил в разговоре с РИА Новости религиовед <a href="http://ria.ru/person_Roman_Silantev/" target="_blank" data-auto="true">Роман Силантьев</a>, следователи, по-видимому, "длительное время копили на них компромат, проверяли эти данные, проводили экспертизы", прежде чем действовать против этой закрытой оккультной секты, которую, по его мнению, следует признать экстремистской организацией.
https://ria.ru/20200922/sekta-1577614757.html
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красноярский край
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новости - религия и мировоззрение, татьяна москалькова, следственный комитет россии (ск рф), роман силантьев, красноярский край, каратузский район, происшествия

Фигурант дела общины Виссариона направил обращение Москальковой

12:34 28.09.2020 (обновлено: 12:53 28.09.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВадим Редькин
Вадим Редькин - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Обращение одного из фигурантов дела религиозной организации "Церковь последнего завета" Вадима Редькина, который заявлял о нарушениях во время задержания, поступило в аппарат уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, сообщили в пресс-службе омбудсмена.
Ранее уполномоченный по правам человека в Красноярском крае Марк Денисов сообщил РИА Новости, что Редькин заявил о нарушениях во время задержания. По словам омбудсмена, с задержанным грубо обращались и не дали воспользоваться правом одного звонка. Обращение Редькина было направлено региональному и федеральному омбудсменам.
"Есть обращение. Подтверждаю", - сказали РИА Новости в пресс-службе.
По информации СК РФ, в Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации "Церковь последнего завета" Сергея Торопа, именовавшего себя Виссарионом – сыном божьим Христом, Вадима Редькина и Владимира Ведерникова, их подозревают в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием, а также в причинении тяжкого вреда здоровью двум и более лицам. По версии следствия, фигуранты использовали деньги участников общины, применяли к ним психологическое насилие. Несколько тысяч последователей общины Торопа, приехавшие в том числе из других регионов, проживают в поселках Курагинского и Каратузского районов Красноярского края.
По этим статьям УК РФ фигурантам может грозить свыше 10 лет колонии. Как отметил в разговоре с РИА Новости религиовед Роман Силантьев, следователи, по-видимому, "длительное время копили на них компромат, проверяли эти данные, проводили экспертизы", прежде чем действовать против этой закрытой оккультной секты, которую, по его мнению, следует признать экстремистской организацией.
Один из руководителей Церкви последнего завета Сергей Тороп (Виссарион) на заседании Центрального районного суда Новосибирска - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеТатьяна МоскальковаСледственный комитет России (СК РФ)Роман СилантьевКрасноярский крайКаратузский районПроисшествия
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