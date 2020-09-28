https://ria.ru/20200928/vissarion-1577878945.html

Фигурант дела общины Виссариона направил обращение Москальковой

Обращение одного из фигурантов дела религиозной организации "Церковь последнего завета" Вадима Редькина, который заявлял о нарушениях во время задержания,... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T12:34

2020-09-28T12:34

2020-09-28T12:53

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

татьяна москалькова

следственный комитет россии (ск рф)

роман силантьев

красноярский край

каратузский район

происшествия

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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Обращение одного из фигурантов дела религиозной организации "Церковь последнего завета" Вадима Редькина, который заявлял о нарушениях во время задержания, поступило в аппарат уполномоченного по правам человека в РФ <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Moskalkova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяны Москальковой</a>, сообщили в пресс-службе омбудсмена.Ранее уполномоченный по правам человека в Красноярском крае Марк Денисов сообщил РИА Новости, что Редькин заявил о нарушениях во время задержания. По словам омбудсмена, с задержанным грубо обращались и не дали воспользоваться правом одного звонка. Обращение Редькина было направлено региональному и федеральному омбудсменам."Есть обращение. Подтверждаю", - сказали РИА Новости в пресс-службе.По информации <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ, в <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярском крае</a> задержали руководителей религиозной организации "Церковь последнего завета" Сергея Торопа, именовавшего себя Виссарионом – сыном божьим Христом, Вадима Редькина и Владимира Ведерникова, их подозревают в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием, а также в причинении тяжкого вреда здоровью двум и более лицам. По версии следствия, фигуранты использовали деньги участников общины, применяли к ним психологическое насилие. Несколько тысяч последователей общины Торопа, приехавшие в том числе из других регионов, проживают в поселках Курагинского и <a href="http://ria.ru/location_Karatuzskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Каратузского районов</a> Красноярского края.По этим статьям УК РФ фигурантам может грозить свыше 10 лет колонии. Как отметил в разговоре с РИА Новости религиовед <a href="http://ria.ru/person_Roman_Silantev/" target="_blank" data-auto="true">Роман Силантьев</a>, следователи, по-видимому, "длительное время копили на них компромат, проверяли эти данные, проводили экспертизы", прежде чем действовать против этой закрытой оккультной секты, которую, по его мнению, следует признать экстремистской организацией.

https://ria.ru/20200922/sekta-1577614757.html

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красноярский край

каратузский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, татьяна москалькова, следственный комитет россии (ск рф), роман силантьев, красноярский край, каратузский район, происшествия