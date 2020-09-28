https://ria.ru/20200928/vissarion-1577866687.html

Фигурант дела общины Виссариона заявил о грубом обращении при задержании

Один из фигурантов дела религиозной организации "Церковь последнего завета" Вадим Редькин заявил о нарушениях во время задержания, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T09:49

2020-09-28T09:49

2020-09-28T11:16

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

следственный комитет россии (ск рф)

роман силантьев

красноярский край

каратузский район

происшествия

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<strong>КРАСНОЯРСК, 28 сен – РИА Новости.</strong> Один из фигурантов дела религиозной организации "Церковь последнего завета" Вадим Редькин заявил о нарушениях во время задержания, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека в <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярском крае</a> Марк Денисов."У меня есть две жалобы от Редькина. Одна поступила месяцев пять назад. Другая поступила сегодня из следственного изолятора… При проведении первого допроса отсутствовал адвокат – его не допустили к участию в допросе... Ему не дали воспользоваться правом одного звонка. Кроме того, он сообщает о том, что в период задержания его грубо бросили на пол. Он сильно ударился. У него после этого головокружения, тошнота – признаки сотрясения, по его словам. В тот момент, когда он лежал на полу, сотрудник взял его руку против его воли и разблокировал отпечатком его пальца сотовый телефон. Кроме того, он ставит вопрос о безосновательности своего задержания, поскольку находится в качестве подозреваемого с весны этого года. Он никуда не скрывался", - сказал Денисов.Он отметил, что обращение Редькина направлено ему и федеральному омбудсмену.По информации <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ, в Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации "Церковь последнего завета" Сергея Торопа, именовавшего себя Виссарионом – сыном божьим Христом, Вадима Редькина и Владимира Ведерникова, их подозревают в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием, а также в причинении тяжкого вреда здоровью двум и более лицам. По версии следствия, фигуранты использовали деньги участников общины, применяли к ним психологическое насилие. Несколько тысяч последователей общины Торопа, приехавшие в том числе из других регионов, проживают в поселках Курагинского и <a href="http://ria.ru/location_Karatuzskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Каратузского районов</a> Красноярского края.По этим статьям УК РФ фигурантам может грозить свыше 10 лет колонии. Как отметил в разговоре с РИА Новости религиовед <a href="http://ria.ru/person_Roman_Silantev/" target="_blank" data-auto="true">Роман Силантьев</a>, следователи, по-видимому, "длительное время копили на них компромат, проверяли эти данные, проводили экспертизы", прежде чем действовать против этой закрытой оккультной секты, которую, по его мнению, следует признать экстремистской организацией.

https://ria.ru/20200925/vissarion-1577739686.html

https://ria.ru/20200922/sekta-1577614835.html

красноярский край

каратузский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, следственный комитет россии (ск рф), роман силантьев, красноярский край, каратузский район, происшествия