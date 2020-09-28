Фигурант дела общины Виссариона заявил о грубом обращении при задержании
09:49 28.09.2020 (обновлено: 11:16 28.09.2020)
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КРАСНОЯРСК, 28 сен – РИА Новости. Один из фигурантов дела религиозной организации "Церковь последнего завета" Вадим Редькин заявил о нарушениях во время задержания, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека в Красноярском крае Марк Денисов.
"У меня есть две жалобы от Редькина. Одна поступила месяцев пять назад. Другая поступила сегодня из следственного изолятора… При проведении первого допроса отсутствовал адвокат – его не допустили к участию в допросе... Ему не дали воспользоваться правом одного звонка. Кроме того, он сообщает о том, что в период задержания его грубо бросили на пол. Он сильно ударился. У него после этого головокружения, тошнота – признаки сотрясения, по его словам. В тот момент, когда он лежал на полу, сотрудник взял его руку против его воли и разблокировал отпечатком его пальца сотовый телефон. Кроме того, он ставит вопрос о безосновательности своего задержания, поскольку находится в качестве подозреваемого с весны этого года. Он никуда не скрывался", - сказал Денисов.
Он отметил, что обращение Редькина направлено ему и федеральному омбудсмену.
По информации СК РФ, в Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации "Церковь последнего завета" Сергея Торопа, именовавшего себя Виссарионом – сыном божьим Христом, Вадима Редькина и Владимира Ведерникова, их подозревают в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием, а также в причинении тяжкого вреда здоровью двум и более лицам. По версии следствия, фигуранты использовали деньги участников общины, применяли к ним психологическое насилие. Несколько тысяч последователей общины Торопа, приехавшие в том числе из других регионов, проживают в поселках Курагинского и Каратузского районов Красноярского края.
По этим статьям УК РФ фигурантам может грозить свыше 10 лет колонии. Как отметил в разговоре с РИА Новости религиовед Роман Силантьев, следователи, по-видимому, "длительное время копили на них компромат, проверяли эти данные, проводили экспертизы", прежде чем действовать против этой закрытой оккультной секты, которую, по его мнению, следует признать экстремистской организацией.