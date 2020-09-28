Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200928/vissarion-1577866687.html
Фигурант дела общины Виссариона заявил о грубом обращении при задержании
Один из фигурантов дела религиозной организации "Церковь последнего завета" Вадим Редькин заявил о нарушениях во время задержания, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T09:49
2020-09-28T11:16
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
следственный комитет россии (ск рф)
роман силантьев
красноярский край
каратузский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577633782_0:249:3081:1982_1400x0_80_0_0_fd59461ac10254a8b3a08293560b9588.jpg
<strong>КРАСНОЯРСК, 28 сен – РИА Новости.</strong> Один из фигурантов дела религиозной организации "Церковь последнего завета" Вадим Редькин заявил о нарушениях во время задержания, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека в <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярском крае</a> Марк Денисов."У меня есть две жалобы от Редькина. Одна поступила месяцев пять назад. Другая поступила сегодня из следственного изолятора… При проведении первого допроса отсутствовал адвокат – его не допустили к участию в допросе... Ему не дали воспользоваться правом одного звонка. Кроме того, он сообщает о том, что в период задержания его грубо бросили на пол. Он сильно ударился. У него после этого головокружения, тошнота – признаки сотрясения, по его словам. В тот момент, когда он лежал на полу, сотрудник взял его руку против его воли и разблокировал отпечатком его пальца сотовый телефон. Кроме того, он ставит вопрос о безосновательности своего задержания, поскольку находится в качестве подозреваемого с весны этого года. Он никуда не скрывался", - сказал Денисов.Он отметил, что обращение Редькина направлено ему и федеральному омбудсмену.По информации <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ, в Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации "Церковь последнего завета" Сергея Торопа, именовавшего себя Виссарионом – сыном божьим Христом, Вадима Редькина и Владимира Ведерникова, их подозревают в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием, а также в причинении тяжкого вреда здоровью двум и более лицам. По версии следствия, фигуранты использовали деньги участников общины, применяли к ним психологическое насилие. Несколько тысяч последователей общины Торопа, приехавшие в том числе из других регионов, проживают в поселках Курагинского и <a href="http://ria.ru/location_Karatuzskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Каратузского районов</a> Красноярского края.По этим статьям УК РФ фигурантам может грозить свыше 10 лет колонии. Как отметил в разговоре с РИА Новости религиовед <a href="http://ria.ru/person_Roman_Silantev/" target="_blank" data-auto="true">Роман Силантьев</a>, следователи, по-видимому, "длительное время копили на них компромат, проверяли эти данные, проводили экспертизы", прежде чем действовать против этой закрытой оккультной секты, которую, по его мнению, следует признать экстремистской организацией.
https://ria.ru/20200925/vissarion-1577739686.html
https://ria.ru/20200922/sekta-1577614835.html
красноярский край
каратузский район
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577633782_183:0:2914:2048_1400x0_80_0_0_c06669f47559b0876e5d17d2892b3450.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости - религия и мировоззрение, следственный комитет россии (ск рф), роман силантьев, красноярский край, каратузский район, происшествия

Фигурант дела общины Виссариона заявил о грубом обращении при задержании

09:49 28.09.2020 (обновлено: 11:16 28.09.2020)
564
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВадим Редькин
Вадим Редькин - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 28 сен – РИА Новости. Один из фигурантов дела религиозной организации "Церковь последнего завета" Вадим Редькин заявил о нарушениях во время задержания, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека в Красноярском крае Марк Денисов.
"У меня есть две жалобы от Редькина. Одна поступила месяцев пять назад. Другая поступила сегодня из следственного изолятора… При проведении первого допроса отсутствовал адвокат – его не допустили к участию в допросе... Ему не дали воспользоваться правом одного звонка. Кроме того, он сообщает о том, что в период задержания его грубо бросили на пол. Он сильно ударился. У него после этого головокружения, тошнота – признаки сотрясения, по его словам. В тот момент, когда он лежал на полу, сотрудник взял его руку против его воли и разблокировал отпечатком его пальца сотовый телефон. Кроме того, он ставит вопрос о безосновательности своего задержания, поскольку находится в качестве подозреваемого с весны этого года. Он никуда не скрывался", - сказал Денисов.
Жизнь общины Виссариона в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
25 сентября, 07:19Религия и мировоззрение
Адвокаты троих руководителей общины Виссариона обжаловали их арест
Он отметил, что обращение Редькина направлено ему и федеральному омбудсмену.
По информации СК РФ, в Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации "Церковь последнего завета" Сергея Торопа, именовавшего себя Виссарионом – сыном божьим Христом, Вадима Редькина и Владимира Ведерникова, их подозревают в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием, а также в причинении тяжкого вреда здоровью двум и более лицам. По версии следствия, фигуранты использовали деньги участников общины, применяли к ним психологическое насилие. Несколько тысяч последователей общины Торопа, приехавшие в том числе из других регионов, проживают в поселках Курагинского и Каратузского районов Красноярского края.
По этим статьям УК РФ фигурантам может грозить свыше 10 лет колонии. Как отметил в разговоре с РИА Новости религиовед Роман Силантьев, следователи, по-видимому, "длительное время копили на них компромат, проверяли эти данные, проводили экспертизы", прежде чем действовать против этой закрытой оккультной секты, которую, по его мнению, следует признать экстремистской организацией.
Это вызывает удивление: основатель секты Виссарион заявил, что не согласен с обвинением - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
22 сентября, 17:33Религия и мировоззрение
Глава секты Виссариона заявил в суде, что не согласен с обвинением
8190007
Обсудить0
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеСледственный комитет России (СК РФ)Роман СилантьевКрасноярский крайКаратузский районПроисшествия
Рекомендуем
Спортивный зал
В Магадане учитель физкультуры совращал школьниц
Министр энергетики РФ Александр Новак на заседании коллегии министерства энергетики РФ в ММПЦ МИА Россия сегодня. 5 апреля 2019
Новак оценил отношения России и Белоруссии
На месте обрушения надземного перехода в Ступино
В МЧС уточнили данные по пострадавшим при обрушении перехода в Ступино
Экзоскелет от компании Ростех
В России создали экзоскелет, позволяющий "сидеть" стоя
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
АБР увидела риск для сегмента кредитных карт в России
Страница социальной сети Вконтакте
Жителя Урала оштрафовали на 400 тысяч рублей за призывы к насилию в Сети
Страница социальной сети Twitter на экране смартфона
Twitter ввел санкции против РИА Новости
Курьер службы доставки на одной из улиц Милана
Красноярцу, отнявшему еду у курьера грозит до семи лет лишения свободы
Макет перспективной боевой экипировки от Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Ростех
В России появится главный конструктор экзоскелетов для армии
Следственный изолятор
В Кузбассе ищут осужденного, сбежавшего из колонии-поселения
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время пресс-конференции после крушения туристического катера в Будапеште. 30 мая 2019
Глава Южной Кореи извинился за инцидент с убийством чиновника в КНДР
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Нарышкин прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе
Санкт-Петербург
В Петербурге полиция ищет родителей брошенной на улице девочки
Никита Логинов
"Абсолютная неожиданность". Коллеги назвали причину смерти звезды "ДМБ"
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании Совета по развитию финансового рынка
Кудрин спрогнозировал падение ВВП России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:05Эксперт спрогнозировал пик заражений COVID-19 в России
03:04Эксперт рассказал, кто может законно снять ваши деньги с карты
02:50СМИ озвучило результаты вскрытия тела дочери актера Конкина
02:40Эксперт оценил пользу карантина в период COVID-19
02:16Армения показала кадры удара по азербайджанским солдатам
02:05Эксперт рассказал, когда можно запросить видео с камер наблюдения
02:00Названа оптимальная температура для дома
01:35Нейросеть показала, как бы выглядели Пугачева и Ротару без "пластики"
00:59В России ввели новые правила для отбывающих наказание
00:51Обвиняемую в отправке яда Трампу экстрадируют в Вашингтон
00:47Совбез ООН обсудит обострение в Нагорном Карабахе, сообщил источник
00:37Стала известна причина "таинственной" смерти слонов в Зимбабве
00:28Пашинян призвал Меркель "обуздать" политику Турции в регионе
00:26Названы регионы, где закончилось место на свалках
00:24Стало известно, над чем работают в Netflix Меган Маркл и принц Гарри
00:22Госдума обсудит заявление по ситуации в Нагорном Карабахе
00:18Лавров рассказал о грядущем визите Путина в Южную Корею
00:14"От слов к делу": Лавров призвал к развитию переговоров в Корее
00:10Лавров рассказал о перспективах урегулирования на Корейском полуострове
00:10Туристы рассказали, какой транспорт считают наиболее безопасным сейчас
Лента новостейМолния