https://ria.ru/20200928/virus-1577826835.html

Как не заболеть вирусной инфекцией? Пять лайфхаков

Как остаться в стороне от вирусов и избавиться о болезни до того, как она началась? Отоларинголог, руководитель лор-клиники доктора Зайцева Владимир Зайцев... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T02:00

2020-09-28T02:00

2020-09-28T02:00

владимир зайцев

здоровье

общество

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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. </strong>Как остаться в стороне от вирусов и избавиться о болезни до того, как она началась? Отоларинголог, руководитель лор-клиники доктора Зайцева <a href="http://ria.ru/person_vladimir-zaytsev1/" target="_blank">Владимир Зайцев</a> поделился в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200928/virus-1577784563.html" target="_blank">радио Sputnik</a> советами.Когда начинаются сезонные эпидемии вирусных заболеваний, не все готовы полагаться только на прививки, многим хочется как-то дополнительно укрепить свой организм, чтобы точно не заболеть.Отоларинголог Владимир Зайцев знает, как это сделать. В интервью радио Sputnik он поделился пятью советами.Во-первых, не нужно лишать организм жидкости, а лучше как раз пить больше."Вирусы активно разрушаются, если мы пьем много жидкости – они не выдерживают гидравлического удара и разрушаются. Выбирайте любые чаи, которые вам нравятся", – отмечает Владимир Зайцев.Организм также нужно обеспечить витамином С, которого много в киви, имбире, цитрусовых, квашеной капусте. Можно добавлять в чай лимон, лайм, грейпфрут – получится двойная польза, отметил врач. Есть и рецепт, который объединяет пользу двух предыдущих советов.Еще один секрет – достаточное количество зелени в рационе обогатит организм витаминами и поможет очистить желудочно-кишечный тракт.И, пожалуй, главное – вовремя обратиться к врачу."Это очень важно: если вы чувствуете недомогание, простуду, выделения из носа, заложенность уха – не терпите свое состояние, само это заболевание уйти не захочет. Доктор вам поможет", – отметил Владимир Зайцев.

https://ria.ru/20200926/khitrost-1577825155.html

https://ria.ru/20200926/koronavirus-1577785102.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зайцев, здоровье, общество