https://ria.ru/20200928/virus-1577826835.html
Как не заболеть вирусной инфекцией? Пять лайфхаков
Как остаться в стороне от вирусов и избавиться о болезни до того, как она началась? Отоларинголог, руководитель лор-клиники доктора Зайцева Владимир Зайцев... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T02:00
2020-09-28T02:00
2020-09-28T02:00
владимир зайцев
здоровье
общество
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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. </strong>Как остаться в стороне от вирусов и избавиться о болезни до того, как она началась? Отоларинголог, руководитель лор-клиники доктора Зайцева <a href="http://ria.ru/person_vladimir-zaytsev1/" target="_blank">Владимир Зайцев</a> поделился в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200928/virus-1577784563.html" target="_blank">радио Sputnik</a> советами.Когда начинаются сезонные эпидемии вирусных заболеваний, не все готовы полагаться только на прививки, многим хочется как-то дополнительно укрепить свой организм, чтобы точно не заболеть.Отоларинголог Владимир Зайцев знает, как это сделать. В интервью радио Sputnik он поделился пятью советами.Во-первых, не нужно лишать организм жидкости, а лучше как раз пить больше."Вирусы активно разрушаются, если мы пьем много жидкости – они не выдерживают гидравлического удара и разрушаются. Выбирайте любые чаи, которые вам нравятся", – отмечает Владимир Зайцев.Организм также нужно обеспечить витамином С, которого много в киви, имбире, цитрусовых, квашеной капусте. Можно добавлять в чай лимон, лайм, грейпфрут – получится двойная польза, отметил врач. Есть и рецепт, который объединяет пользу двух предыдущих советов.Еще один секрет – достаточное количество зелени в рационе обогатит организм витаминами и поможет очистить желудочно-кишечный тракт.И, пожалуй, главное – вовремя обратиться к врачу."Это очень важно: если вы чувствуете недомогание, простуду, выделения из носа, заложенность уха – не терпите свое состояние, само это заболевание уйти не захочет. Доктор вам поможет", – отметил Владимир Зайцев.
https://ria.ru/20200926/khitrost-1577825155.html
https://ria.ru/20200926/koronavirus-1577785102.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зайцев, здоровье, общество
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.
Как остаться в стороне от вирусов и избавиться о болезни до того, как она началась? Отоларинголог, руководитель лор-клиники доктора Зайцева Владимир Зайцев
поделился в интервью радио Sputnik
советами.
Когда начинаются сезонные эпидемии вирусных заболеваний, не все готовы полагаться только на прививки, многим хочется как-то дополнительно укрепить свой организм, чтобы точно не заболеть.
Отоларинголог Владимир Зайцев знает, как это сделать. В интервью радио Sputnik он поделился пятью советами.
Во-первых, не нужно лишать организм жидкости, а лучше как раз пить больше.
"Вирусы активно разрушаются, если мы пьем много жидкости – они не выдерживают гидравлического удара и разрушаются. Выбирайте любые чаи, которые вам нравятся", – отмечает Владимир Зайцев.
Организм также нужно обеспечить витамином С, которого много в киви, имбире, цитрусовых, квашеной капусте. Можно добавлять в чай лимон, лайм, грейпфрут – получится двойная польза, отметил врач.
Есть и рецепт, который объединяет пользу двух предыдущих советов.
"Добавляем в кувшин воды пол-лимона. Пьем это не стаканом, а небольшими глотками между приемами пищи", – дал совет в эфире радио Sputnik Владимир Зайцев.
Еще один секрет – достаточное количество зелени в рационе обогатит организм витаминами и поможет очистить желудочно-кишечный тракт.
И, пожалуй, главное – вовремя обратиться к врачу.
"Это очень важно: если вы чувствуете недомогание, простуду, выделения из носа, заложенность уха – не терпите свое состояние, само это заболевание уйти не захочет. Доктор вам поможет", – отметил Владимир Зайцев.