https://ria.ru/20200928/vinodelie-1577886900.html

Минсельхоз получил полномочия для выработки госполитики в виноделии

Правительство РФ наделило министерство сельского хозяйства полномочиями выработки и реализации государственной политики и нормативно-правового регулирования в... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T14:11

2020-09-28T14:11

2020-09-28T14:11

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

экономика

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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Правительство РФ наделило <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_selskogo_khozjajjstva_RF/" target="_blank">министерство сельского хозяйства</a> полномочиями выработки и реализации государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере виноградарства и виноделия, предусмотренной законом "О виноградарстве и виноделии в РФ", соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.В списке таких полномочий - порядок создания и деятельности дегустационных комиссий, технологические правила производства винодельческой продукции на территории РФ, акты о дополнительных технологических приемах и средствах, перечень сортов технического винограда, которые разрешено применять в производстве вина.Кроме того, речь идет о порядке признания участков виноградопригодными землями, определения границ виноградно-винодельческих зон, районов и терруаров, а также о ведении федерального реестра виноградных насаждений.В постановлении также указывается, что <a href="http://ria.ru/organization_Rosselkhoznadzor/" target="_blank" data-auto="true">Россельхознадзор</a> наделяется правом контроля и надзора в отношении соблюдения законодательства в области виноградарства и виноделий, виноградопригодных земель, а также производства посадочного материала.На территориях иностранных государств, согласно документу, ведомство осуществляет контроль соответствия технологии производства ввозимой в РФ винодельческой продукции на предмет соответствия правилам ее производства, установленным на территории РФ.Уточняется, что перечисленные полномочия не распространяются на вопросы лицензирования и надзора в области производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

https://ria.ru/20200626/1573495165.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика