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Минсельхоз получил полномочия для выработки госполитики в виноделии
Правительство РФ наделило министерство сельского хозяйства полномочиями выработки и реализации государственной политики и нормативно-правового регулирования в... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T14:11
2020-09-28T14:11
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
экономика
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Правительство РФ наделило <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_selskogo_khozjajjstva_RF/" target="_blank">министерство сельского хозяйства</a> полномочиями выработки и реализации государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере виноградарства и виноделия, предусмотренной законом "О виноградарстве и виноделии в РФ", соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.В списке таких полномочий - порядок создания и деятельности дегустационных комиссий, технологические правила производства винодельческой продукции на территории РФ, акты о дополнительных технологических приемах и средствах, перечень сортов технического винограда, которые разрешено применять в производстве вина.Кроме того, речь идет о порядке признания участков виноградопригодными землями, определения границ виноградно-винодельческих зон, районов и терруаров, а также о ведении федерального реестра виноградных насаждений.В постановлении также указывается, что <a href="http://ria.ru/organization_Rosselkhoznadzor/" target="_blank" data-auto="true">Россельхознадзор</a> наделяется правом контроля и надзора в отношении соблюдения законодательства в области виноградарства и виноделий, виноградопригодных земель, а также производства посадочного материала.На территориях иностранных государств, согласно документу, ведомство осуществляет контроль соответствия технологии производства ввозимой в РФ винодельческой продукции на предмет соответствия правилам ее производства, установленным на территории РФ.Уточняется, что перечисленные полномочия не распространяются на вопросы лицензирования и надзора в области производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
https://ria.ru/20200626/1573495165.html
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федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика

Минсельхоз получил полномочия для выработки госполитики в виноделии

14:11 28.09.2020
549
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства сельского хозяйства РФ
Здание министерства сельского хозяйства РФ - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Правительство РФ наделило министерство сельского хозяйства полномочиями выработки и реализации государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере виноградарства и виноделия, предусмотренной законом "О виноградарстве и виноделии в РФ", соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
В списке таких полномочий - порядок создания и деятельности дегустационных комиссий, технологические правила производства винодельческой продукции на территории РФ, акты о дополнительных технологических приемах и средствах, перечень сортов технического винограда, которые разрешено применять в производстве вина.
Кроме того, речь идет о порядке признания участков виноградопригодными землями, определения границ виноградно-винодельческих зон, районов и терруаров, а также о ведении федерального реестра виноградных насаждений.
В постановлении также указывается, что Россельхознадзор наделяется правом контроля и надзора в отношении соблюдения законодательства в области виноградарства и виноделий, виноградопригодных земель, а также производства посадочного материала.
На территориях иностранных государств, согласно документу, ведомство осуществляет контроль соответствия технологии производства ввозимой в РФ винодельческой продукции на предмет соответствия правилам ее производства, установленным на территории РФ.
Уточняется, что перечисленные полномочия не распространяются на вопросы лицензирования и надзора в области производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Кубанское вино - РИА Новости, 1920, 26.06.2020
26 июня, 08:30
Российские виноделы попросили преференций
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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Экономика
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