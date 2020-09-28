https://ria.ru/20200928/vaktsina-1577890741.html

Киргизия рассчитывает на доступность российской вакцины от COVID-19

Киргизия рассчитывает, что российская вакцина от коронавируса будет доступна гражданам республики, заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T14:46

2020-09-28T14:46

2020-09-28T14:46

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

сооронбай жээнбеков

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic" target="_blank">Киргизия</a> рассчитывает, что российская вакцина от коронавируса будет доступна гражданам республики, заявил президент Киргизии <a href="https://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov" target="_blank">Сооронбай Жээнбеков</a>.Ранее сообщалось, что глава Киргизии в понедельник посещает Россию с рабочим визитом.В последний раз Жээнбеков приезжал в Россию в июне для участия в праздновании 75-летия Победы, однако у двух членов киргизской делегации выявили COVID-19.<a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_" target="_blank">Минздрав России</a> в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200928/vaktsina-1577887064.html

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россия

киргизия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, сооронбай жээнбеков, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), киргизия, общество