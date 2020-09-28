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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200928/vaktsina-1577890741.html
Киргизия рассчитывает на доступность российской вакцины от COVID-19
Киргизия рассчитывает, что российская вакцина от коронавируса будет доступна гражданам республики, заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T14:46
2020-09-28T14:46
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
сооронбай жээнбеков
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic" target="_blank">Киргизия</a> рассчитывает, что российская вакцина от коронавируса будет доступна гражданам республики, заявил президент Киргизии <a href="https://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov" target="_blank">Сооронбай Жээнбеков</a>.Ранее сообщалось, что глава Киргизии в понедельник посещает Россию с рабочим визитом.В последний раз Жээнбеков приезжал в Россию в июне для участия в праздновании 75-летия Победы, однако у двух членов киргизской делегации выявили COVID-19.<a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_" target="_blank">Минздрав России</a> в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, сооронбай жээнбеков, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), киргизия, общество

Киргизия рассчитывает на доступность российской вакцины от COVID-19

14:46 28.09.2020
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© Пресс-служба АФК "Система" / Перейти в фотобанкПроизводство вакцины от COVID-19
Производство вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© Пресс-служба АФК "Система"
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Киргизия рассчитывает, что российская вакцина от коронавируса будет доступна гражданам республики, заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.

"Поздравляю еще раз с первой регистрацией вакцины против коронавирусной инфекции, это ждало все человечество... надеемся, что российская вакцина будет общедоступна для нас, граждан Киргизстана", - сказал Жээнбеков в беседе с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи, встречу лидеров транслировал телеканал "Россия 24".

Ранее сообщалось, что глава Киргизии в понедельник посещает Россию с рабочим визитом.
В последний раз Жээнбеков приезжал в Россию в июне для участия в праздновании 75-летия Победы, однако у двух членов киргизской делегации выявили COVID-19.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияСооронбай ЖээнбековРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)КиргизияОбщество
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