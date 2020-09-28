https://ria.ru/20200928/vaktsina-1577884829.html

В Госдуме предложили сделать приоритетной вакцинацию журналистов от COVID

Представители СМИ должны быть включены в перечень лиц, подлежащих приоритетной вакцинации против коронавирусной инфекции, считает депутат Госдумы Евгений... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T13:37

2020-09-28T13:37

2020-09-28T13:37

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

россия

евгений ревенко

михаил мурашко

общество

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<strong>МОСКВА, 28 сен – РИА Новости.</strong> Представители СМИ должны быть включены в перечень лиц, подлежащих приоритетной вакцинации против коронавирусной инфекции, считает депутат Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Revenko/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Ревенко</a>.Советующее обращение министру здравоохранения РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Мурашко</a> депутат отправил в понедельник. Текст обращения находится в распоряжении РИА Новости.В тексте депутат отметил, что к нему обратился коллектив одного из изданий "с просьбой оказать содействие во внесении работников средств массовой информации в перечень лиц, подлежащих приоритетной вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".Депутат пояснил, что работа СМИ носит "непрерывный характер", что повышает риск заражения COVID-19. "Выполняя свой профессиональный долг, работники СМИ не только сами подвергаются опасности заражения, но и, вольно или невольно, ставят в опасность своих коллег, родных и близких", - подчеркнул в обращении Ревенко. Так, он напомнил, что в августе 2020 года коронавирусная инфекция подтвердилась у нескольких журналистов из пула председателя правительства <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>.В связи с этим депутат просит внести изменения и дополнения в раздел 7.1 "Временных методических рекомендаций "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" Минздрава РФ.Согласно восьмой версии временных методических рекомендаций Минздрава РФ по лечению коронавируса, опубликованных в начале сентября, сейчас приоритетной вакцинации от COVID-19 подлежат медики, учителя, работники полиции, торговли, органов соцзащиты, предприятий общественного питания. Также это касается "других организаций, работа которых связана с непосредственным контактом с большим количеством людей (гостиниц, парикмахерских, химчисток, банков, охранных предприятий и других); обучающиеся в организациях среднего и высшего профессионального образования; лица, подлежащие призыву на военную службу", говорится в документе.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200928/koronavirus-1577875229.html

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, евгений ревенко, михаил мурашко, общество