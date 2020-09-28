Госуслуги запустили дневник самонаблюдения после вакцинации от COVID-19
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВакцинация добровольца против COVID-19 в поликлинике №62 в Москве
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Минцифры РФ совместно с Минздравом РФ запустило на едином портале госуслуг и в мобильном приложении портала дневник самонаблюдения для граждан, сделавших прививку от коронавирусной инфекции, говорится в сообщении Минцифры.
"Ведение дневника самонаблюдения на Едином портале госуслуг доступно для всех граждан, получивших вакцину в рамках гражданского оборота. Для жителей Москвы, принимающих участие в пострегистрационном клиническом исследовании, действует аналогичная форма на официальном сайте мэра Москвы", - сообщается в релизе.
Отмечается, что после вакцинации граждане смогут вносить в этот дневник отметки о состоянии своего здоровья, о медикаментах, если те применялись для устранения недомоганий. Полученные данные автоматически направляются в Минздрав, где специалисты анализируют их и при необходимости проводят дополнительные консультации. В дневнике также предусмотрены пуш-уведомления, напоминающие о необходимости своевременного внесения информации.
"Минцифры России включилось в борьбу с коронавирусом еще в самом начале пандемии. На портал мы выводили самые различные сервисы (регистрация сведений о прибытии из-за границы, оформление социальных выплат и прочие). Дневник самонаблюдения поможет оперативно передавать в Минздрав России всю необходимую информацию о самочувствии после вакцинирования от COVID-19", – прокомментировал замглавы Минцифры Олег Качанов.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Ранее в понедельник Минздрав сообщил, что более 5 тысячам добровольцев уже ввели вакцину "Спутник V", нежелательных реакций, кроме описанных ранее, ни у кого нет.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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