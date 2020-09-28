https://ria.ru/20200928/vaktsina-1577877454.html

Госуслуги запустили дневник самонаблюдения после вакцинации от COVID-19

Минцифры РФ совместно с Минздравом РФ запустило на едином портале госуслуг и в мобильном приложении портала дневник самонаблюдения для граждан, сделавших... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T12:17

2020-09-28T12:17

2020-09-28T12:17

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

госуслуги

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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Минцифры РФ совместно с Минздравом РФ запустило на едином портале госуслуг и в мобильном приложении портала дневник самонаблюдения для граждан, сделавших прививку от коронавирусной инфекции, говорится в сообщении Минцифры."Ведение дневника самонаблюдения на Едином портале госуслуг доступно для всех граждан, получивших вакцину в рамках гражданского оборота. Для жителей <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, принимающих участие в пострегистрационном клиническом исследовании, действует аналогичная форма на официальном сайте мэра Москвы", - сообщается в релизе.Отмечается, что после вакцинации граждане смогут вносить в этот дневник отметки о состоянии своего здоровья, о медикаментах, если те применялись для устранения недомоганий. Полученные данные автоматически направляются в Минздрав, где специалисты анализируют их и при необходимости проводят дополнительные консультации. В дневнике также предусмотрены пуш-уведомления, напоминающие о необходимости своевременного внесения информации."Минцифры России включилось в борьбу с коронавирусом еще в самом начале пандемии. На портал мы выводили самые различные сервисы (регистрация сведений о прибытии из-за границы, оформление социальных выплат и прочие). Дневник самонаблюдения поможет оперативно передавать в Минздрав России всю необходимую информацию о самочувствии после вакцинирования от COVID-19", – прокомментировал замглавы Минцифры <a href="http://ria.ru/person_oleg-kachanov/" target="_blank" data-auto="true">Олег Качанов</a>.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Она получила название "Спутник V". Ранее в понедельник Минздрав сообщил, что более 5 тысячам добровольцев уже ввели вакцину "Спутник V", нежелательных реакций, кроме описанных ранее, ни у кого нет.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200807/1575492817.html

https://ria.ru/20200602/1572369794.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), министерство здравоохранения рф (минздрав россии), госуслуги