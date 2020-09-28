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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200928/vaktsina-1577877454.html
Госуслуги запустили дневник самонаблюдения после вакцинации от COVID-19
Минцифры РФ совместно с Минздравом РФ запустило на едином портале госуслуг и в мобильном приложении портала дневник самонаблюдения для граждан, сделавших... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T12:17
2020-09-28T12:17
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
госуслуги
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Минцифры РФ совместно с Минздравом РФ запустило на едином портале госуслуг и в мобильном приложении портала дневник самонаблюдения для граждан, сделавших прививку от коронавирусной инфекции, говорится в сообщении Минцифры."Ведение дневника самонаблюдения на Едином портале госуслуг доступно для всех граждан, получивших вакцину в рамках гражданского оборота. Для жителей <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, принимающих участие в пострегистрационном клиническом исследовании, действует аналогичная форма на официальном сайте мэра Москвы", - сообщается в релизе.Отмечается, что после вакцинации граждане смогут вносить в этот дневник отметки о состоянии своего здоровья, о медикаментах, если те применялись для устранения недомоганий. Полученные данные автоматически направляются в Минздрав, где специалисты анализируют их и при необходимости проводят дополнительные консультации. В дневнике также предусмотрены пуш-уведомления, напоминающие о необходимости своевременного внесения информации."Минцифры России включилось в борьбу с коронавирусом еще в самом начале пандемии. На портал мы выводили самые различные сервисы (регистрация сведений о прибытии из-за границы, оформление социальных выплат и прочие). Дневник самонаблюдения поможет оперативно передавать в Минздрав России всю необходимую информацию о самочувствии после вакцинирования от COVID-19", – прокомментировал замглавы Минцифры <a href="http://ria.ru/person_oleg-kachanov/" target="_blank" data-auto="true">Олег Качанов</a>.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Она получила название "Спутник V". Ранее в понедельник Минздрав сообщил, что более 5 тысячам добровольцев уже ввели вакцину "Спутник V", нежелательных реакций, кроме описанных ранее, ни у кого нет.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200807/1575492817.html
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), министерство здравоохранения рф (минздрав россии), госуслуги

Госуслуги запустили дневник самонаблюдения после вакцинации от COVID-19

12:17 28.09.2020
686
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВакцинация добровольца против COVID-19 в поликлинике №62 в Москве
Вакцинация добровольца против COVID-19 в поликлинике №62 в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Минцифры РФ совместно с Минздравом РФ запустило на едином портале госуслуг и в мобильном приложении портала дневник самонаблюдения для граждан, сделавших прививку от коронавирусной инфекции, говорится в сообщении Минцифры.
"Ведение дневника самонаблюдения на Едином портале госуслуг доступно для всех граждан, получивших вакцину в рамках гражданского оборота. Для жителей Москвы, принимающих участие в пострегистрационном клиническом исследовании, действует аналогичная форма на официальном сайте мэра Москвы", - сообщается в релизе.
Разработка вакцины от коронавируса - РИА Новости, 1920, 07.08.2020
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Отмечается, что после вакцинации граждане смогут вносить в этот дневник отметки о состоянии своего здоровья, о медикаментах, если те применялись для устранения недомоганий. Полученные данные автоматически направляются в Минздрав, где специалисты анализируют их и при необходимости проводят дополнительные консультации. В дневнике также предусмотрены пуш-уведомления, напоминающие о необходимости своевременного внесения информации.
"Минцифры России включилось в борьбу с коронавирусом еще в самом начале пандемии. На портал мы выводили самые различные сервисы (регистрация сведений о прибытии из-за границы, оформление социальных выплат и прочие). Дневник самонаблюдения поможет оперативно передавать в Минздрав России всю необходимую информацию о самочувствии после вакцинирования от COVID-19", – прокомментировал замглавы Минцифры Олег Качанов.
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Испытавший вакцину от коронавируса описал неприятный побочный эффект
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Ранее в понедельник Минздрав сообщил, что более 5 тысячам добровольцев уже ввели вакцину "Спутник V", нежелательных реакций, кроме описанных ранее, ни у кого нет.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
6300314
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Госуслуги
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