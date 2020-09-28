https://ria.ru/20200928/vaktsina-1577869804.html
Эксперты посчитали, сколько акул могут быть убиты ради вакцины от COVID
Эксперты базирующейся в Калифорнии группы защитников акул сообщили, что 500 тысяч акул могут быть убиты для производства вакцин от коронавируса COVID-19, пишет... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T10:40
2020-09-28T10:40
2020-09-28T11:10
открытия - риа наука
glaxosmithkline
sanofi
великобритания
калифорния
в мире
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<strong>МОСКВА, 28 сен – РИА Новости.</strong> Эксперты базирующейся в <a href="http://ria.ru/location_StateofCalifornia/" target="_blank" data-auto="true">Калифорнии</a> группы защитников акул сообщили, что 500 тысяч акул могут быть убиты для производства вакцин от коронавируса COVID-19, пишет газета <a href="https://www.telegraph.co.uk/" target="_blank">Telegraph</a>.Сообщается, что одной из составляющих некоторых потенциальных вакцин против COVID-19 является сквален, который вырабатывается в печени акул. В настоящее время британская фармацевтическая компания <a href="http://ria.ru/organization_GlaxoSmithKline_Plc/" target="_blank" data-auto="true">GlaxoSmithKline</a> использует сквален из акульей печени для создания адъювантов для использования в вакцинах от гриппа. В мае компания заявила, что намерена произвести миллиард доз этого соединения для потенциального использования в вакцинах от коронавируса.По подсчетам группы защитников акул Shark Allies, для вакцинации всех людей в мире одной дозой вакцины COVID-19, содержащей сквален, потребуется убить около 250 тысяч акул, это число удваивается, если каждому человеку понадобится две прививки.Вместе с тем, представитель компании GlaxoSmithKline заявил, что компания "привержена принципам охраны окружающей среды и по возможности изучает возможности использования альтернативных источников сырья".Ранее в июле власти <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> заключили соглашение с двумя фармацевтическими компаниями – французской <a href="http://ria.ru/organization_Sanofi/" target="_blank" data-auto="true">Sanofi</a> и британской GlaxoSmithKline (GSK) – на поставку до 60 миллионов доз разрабатываемой фирмами вакцины против COVID-19. К концу текущего года компании надеются приступить к третьему этапу клинических испытаний вакцины против коронавируса.В апреле текущего года Sanofi и GlaxoSmithKline (GSK) объявили, что объединят усилия для создания вакцины против коронавируса. Как предполагалось, Sanofi предложит для проекта свой антиген COVID-19 на основе белка S-100, базирующийся на технологии рекомбинантной ДНК. Компания GSK в качестве начального вклада предоставила технологию создания адъювантов (комплекс веществ для усиления иммунного ответа при введении одновременно с иммуногеном), хорошо зарекомендовавшую себя во время предыдущих пандемий. Отмечалось, что сочетание белкового антигена с адъювантом является общепризнанным методом, использующимся во многих действующих вакцинах.
https://radiosputnik.ria.ru/20200928/pozner-1577864957.html
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великобритания
калифорния
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
открытия - риа наука, glaxosmithkline, sanofi, великобритания, калифорния, в мире
МОСКВА, 28 сен – РИА Новости.
Эксперты базирующейся в Калифорнии
группы защитников акул сообщили, что 500 тысяч акул могут быть убиты для производства вакцин от коронавируса COVID-19, пишет газета Telegraph
.
Сообщается, что одной из составляющих некоторых потенциальных вакцин против COVID-19 является сквален, который вырабатывается в печени акул. В настоящее время британская фармацевтическая компания GlaxoSmithKline
использует сквален из акульей печени для создания адъювантов для использования в вакцинах от гриппа. В мае компания заявила, что намерена произвести миллиард доз этого соединения для потенциального использования в вакцинах от коронавируса.
По подсчетам группы защитников акул Shark Allies, для вакцинации всех людей в мире одной дозой вакцины COVID-19, содержащей сквален, потребуется убить около 250 тысяч акул, это число удваивается, если каждому человеку понадобится две прививки.
Вместе с тем, представитель компании GlaxoSmithKline заявил, что компания "привержена принципам охраны окружающей среды и по возможности изучает возможности использования альтернативных источников сырья".
Ранее в июле власти Великобритании
заключили соглашение с двумя фармацевтическими компаниями – французской Sanofi
и британской GlaxoSmithKline (GSK) – на поставку до 60 миллионов доз разрабатываемой фирмами вакцины против COVID-19. К концу текущего года компании надеются приступить к третьему этапу клинических испытаний вакцины против коронавируса.
В апреле текущего года Sanofi и GlaxoSmithKline (GSK) объявили, что объединят усилия для создания вакцины против коронавируса. Как предполагалось, Sanofi предложит для проекта свой антиген COVID-19 на основе белка S-100, базирующийся на технологии рекомбинантной ДНК. Компания GSK в качестве начального вклада предоставила технологию создания адъювантов (комплекс веществ для усиления иммунного ответа при введении одновременно с иммуногеном), хорошо зарекомендовавшую себя во время предыдущих пандемий. Отмечалось, что сочетание белкового антигена с адъювантом является общепризнанным методом, использующимся во многих действующих вакцинах.