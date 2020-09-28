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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200928/vaktsina-1577867968.html
Черногория открыта к сотрудничеству с Россией по вакцине от коронавируса
Черногория открыта и готова к сотрудничеству с Россией по вакцине против коронавируса, заявил в интервью РИА Новости посол балканской республики в Москве... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T10:15
2020-09-28T11:03
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Montenegro/" target="_blank" data-auto="true">Черногория</a> открыта и готова к сотрудничеству с Россией по вакцине против <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>, заявил в интервью РИА Новости посол балканской республики в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> Милорад Шчепанович."Используя возможности, предоставляемые <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a> в отношении будущих закупок принятых и подтвержденных вакцин, Черногория выразила свою заинтересованность в соответствующем контингенте и в этом смысле остается открытой для дальнейших контактов и сотрудничества со всеми заинтересованными странами" - сказал посол."Разные страны работают над вакциной - не только Россия, но и <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритания</a>, <a href="http://ria.ru/location_Switzerland/" target="_blank" data-auto="true">Швейцария</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. Наша цель – использовать все самые эффективные инструменты борьбы с коронавирусом. Черногория открыта, готова к такому сотрудничеству с Россией. Мы не закрываем возможности сотрудничества ни с одной страной, которое может защитить нашу страну от вируса. Если будет достигнута двусторонняя договоренность об этом, мы ее рассмотрим очень серьезно", - отметил он.При этом он добавил, что на данный момент Москва и <a href="http://ria.ru/location_Podgorica/" target="_blank" data-auto="true">Подгорица</a> не ведут каких-либо переговоров на эту тему.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Она получила название "Спутник V". Еще одна российская вакцина против коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанная в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennyjj_nauchnyjj_centr_virusologii_i_biotekhnologijj_GNCVB_Vektor/" target="_blank" data-auto="true">Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор"</a> <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>, проходит испытания.<strong><a href="https://ria.ru/20200928/chernogoriya-1577793271.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;</a></strong><em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, сша, подгорица (город), в мире

Черногория открыта к сотрудничеству с Россией по вакцине от коронавируса

10:15 28.09.2020 (обновлено: 11:03 28.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВакцинация против COVID-19
Вакцинация против COVID-19 - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Черногория открыта и готова к сотрудничеству с Россией по вакцине против коронавируса, заявил в интервью РИА Новости посол балканской республики в Москве Милорад Шчепанович.
"Используя возможности, предоставляемые ВОЗ в отношении будущих закупок принятых и подтвержденных вакцин, Черногория выразила свою заинтересованность в соответствующем контингенте и в этом смысле остается открытой для дальнейших контактов и сотрудничества со всеми заинтересованными странами" - сказал посол.
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"Разные страны работают над вакциной - не только Россия, но и Китай, Великобритания, Швейцария, США. Наша цель – использовать все самые эффективные инструменты борьбы с коронавирусом. Черногория открыта, готова к такому сотрудничеству с Россией. Мы не закрываем возможности сотрудничества ни с одной страной, которое может защитить нашу страну от вируса. Если будет достигнута двусторонняя договоренность об этом, мы ее рассмотрим очень серьезно", - отметил он.
При этом он добавил, что на данный момент Москва и Подгорица не ведут каких-либо переговоров на эту тему.
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Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Еще одна российская вакцина против коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанная в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, проходит испытания.
Читайте полный текст интервью >>>
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыРоссийский фонд прямых инвестицийГосударственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваСШАПодгорица (город)В мире
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