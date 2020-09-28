https://ria.ru/20200928/chernogoriya-1577793271.html

Милорад Шчепанович: Черногория хочет намного лучших отношений с Россией

Новое правительство Черногории будет работать над улучшением и развитием сотрудничества с Россией. В Подгорице считают важным возобновление диалога на разных... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T11:00

2020-09-28T11:00

2020-09-28T11:00

милорад шчепанович

россия

черногория

интервью

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577790568_0:435:1000:998_1400x0_80_0_0_9a7f99b0573983cf848aba14f554408e.jpg

<em>Новое правительство Черногории будет работать над улучшением и развитием сотрудничества с Россией. В Подгорице считают важным возобновление диалога на разных уровнях с Москвой, а также проведение ревизии имеющихся соглашений между двумя странами, заявил корреспонденту РИА Новости Елене Протопоповой посол балканской республики в Москве <a href="https://ria.ru/person_milorad-shchepanovich" target="_blank">Милорад Шчепанович</a>. Дипломат, в начале сентября возглавивший дипмиссию в РФ, рассказал о заинтересованности Черногории в скорейшем открытии прямого авиасообщения с Россией, а также о том, сколько российских туристов побывало на черногорских курортах в этом году, несмотря на пандемию коронавируса.</em><strong>— Какие изменения возможны во внешней политике Черногории после победы оппозиции на парламентских выборах, в частности, в отношении России и Сербии? Возможна ли отмена антироссийских санкций?</strong>— В единственном официальном акте победивших на парламентских выборах лидеров коалиций, которые должны сформировать новое правительство, подтверждены основные стратегические направления внешней политики Черногории.Что касается отношений с Россией и Сербией, некоторые лидеры-победители трех коалиций заявили о необходимости улучшения отношений с двумя странами. Все официальные лица Черногории, с которыми я встречался перед приездом в Москву, выразили сильное желание и интерес к развитию связей с Россией.После выборов были заявления новых лидеров о необходимости найти возможности, как улучшить наше сотрудничество. Я вижу ориентированность на то, что Черногория хочет установить намного лучшие отношения c Россией – одним из важнейших игроков на международной арене, с которым у нас имеются исторические связи. С Сербией у нас очень развито взаимодействие, но в последнее время у нас были политически нехорошие отношения с учетом разногласий по происходящим в этом году событиям, касающимся церкви и того закона (Закона "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", предусматривающий изъятие церковной собственности у Сербской православной церкви. – Прим. ред.). Но сотрудничество с Белградом никогда не останавливалось. Сербия – наш важнейший партнер в сфере экономики, туризма так же, как мы их важный партнер. Я уверен, новое правительство сделает все для того, чтобы улучшить политические отношения с этой страной.Что касается ситуации в связи с санкциями против России, то пока конкретной официальной позиции не высказано. В целом по этому вопросу, думаю, пока рано говорить, потому что сегодня в Черногории формируется парламент, в соответствии с конституцией назначается будущий премьер-министр, формируется правительство и принимается программа работы нового правительства, после чего более подробная информация по этому вопросу будет высказана со стороны представителей правительства.Если мы говорим о санкциях на данный момент, то эти санкции охватывают очень небольшие сферы. Но я понимаю важность для России того факта, что мы присоединились к санкциям Евросоюза. Как вы знаете, интеграция Черногории в ЕС стоит на повестке, а санкции ввел Евросоюз, не Черногория. Мы присоединились к ним, исходя из наших обязательств. <strong>— Сохраняет ли Черногория заинтересованность во вступлении в ЕС? Какие шаги будут предприняты для этого?</strong>— Согласно коалиционному соглашению, недавно подписанному в Черногории, процесс вступления в ЕС остается одним из ключевых стратегических направлений Черногории. Было заявлено, что переговоры о вступлении с ЕС будут динамичнее и эффективнее. В этом смысле следует ожидать, что переговоры по всем открытым переговорным главам будут активизированы на основе новой методологии присоединения к ЕС. Черногория в настоящее время является единственным кандидатом, открывшим все переговорные главы. Подробнее об этом можно будет сообщить только после формирования нового правительства.В черногорском обществе по вопросу присоединения к ЕС есть консенсус. Нет никого, кто бы критиковал желание вступить в ЕС. Для правительства это останется одной из главных целей.<strong>— Сербская делегация во главе с президентом Александром Вучичем 4 сентября подписала в Вашингтоне соглашение об экономическом сотрудничестве по Косово при посредничестве президента США Дональда Трампа. Как оценивает Черногория подписание данного соглашение об экономическом сотрудничестве? Какой эффект оно может иметь на ситуацию на Балканах, будет ли способствовать ее стабилизации?</strong>— Черногория поддерживает все соглашения стран региона, которые способствуют улучшению региональных отношений и сотрудничества. Ожидаем, что этому будет способствовать и Вашингтонское соглашение. Более интенсивное и масштабное экономическое сотрудничество в регионе может способствовать процессу стабильности и дальнейшего развития. <strong>— Рассматривает ли Черногория возможность приобретения российской вакцины против коронавирусной инфекции? Ведутся ли уже какие-то переговоры по этому поводу? </strong>— Я приехал возглавить дипмиссию в Москве сразу после Женевы, где я руководил нашей миссией при ООН и где расположена штаб-квартира Всемирной организации здравоохранения. Мне очень хорошо знакома тема, касающаяся вакцины против коронавируса. Черногория так же, как и Российская Федерация, привержена и поддерживает деятельность ВОЗ по поиску наилучших средств защиты от пандемии коронавируса, включая поиск надежных вакцин, на основе всеобъемлющего сотрудничества и солидарности.Используя возможности, предоставляемые ВОЗ в отношении будущих закупок принятых и подтвержденных вакцин, Черногория выразила свою заинтересованность в соответствующем контингенте и в этом смысле остается открытой для дальнейших контактов и сотрудничества со всеми заинтересованными странами. С этой целью мы привержены принципам инклюзивности, равенства и солидарности для всех стран и всех людей в мире в борьбе с коронавирусом.Разные страны работают над вакциной — не только Россия, но и Китай, Великобритания, Швейцария, США. Мы на данный момент не ведем каких-либо переговоров. Россия может быть нашим партнером в этих дискуссиях о сотрудничестве. Наша цель – использовать все самые эффективные инструменты борьбы с коронавирусом. Черногория открыта, готова к такому сотрудничеству с Россией. Мы не закрываем возможности сотрудничества ни с одной страной, которое может защитить нашу страну от вируса. Если будет достигнута двусторонняя договоренность об этом, мы ее рассмотрим очень серьезно. <strong>— Когда власти Черногории планируют открытие границ и прямого авиасообщения с Россией, которое было остановлено на фоне пандемии? Есть ли статистика, сколько россиян посетило страну? Что делается в Черногории, чтобы уберечь туристов от коронавируса?</strong>— В начале августа по решению Национального координационного органа Черногория включила Россию в так называемый зеленый список в соответствии с эпидемиологическими критериями. Исходя из этого, въезд граждан России в Черногорию возможен без дополнительных условий, ПЦР-тест не требуется. Компетентные ведомства и национальная авиакомпания Черногории выразили заинтересованность в возобновлении прямого авиасообщения с Россией. Мы ожидаем, что российская сторона, то есть ее компетентные органы, в ближайшее время рассмотрит вопрос о возможном возобновлении авиасообщения. Как известно, российские туристы занимают второе место по критериям посещения Черногории (включая всех иностранных туристов). Таким образом, за 2019 год Черногорию посетило более 400 тысяч туристов из РФ. В этом году, к сожалению, из-за пандемии коронавируса это число значительно сократилось. По данным, которыми мы владеем, в период с января по июль Черногорию в коллективном размещении посетило около 5600 российских туристов, что на 88% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Туристический сезон понес значительные убытки, учитывая, что туризм — одна из важнейших сфер экономики Черногории. Утешает то, что территория, представляющая наибольший интерес для туристов, почти не затронута второй волной вируса.В случае необходимости иностранным туристам оказывается необходимая медицинская помощь, а в Институте общественного здоровья регулярно проводится тестирование.Когда я летел сюда через Стамбул, я видел много туристов из России на рейсы в Черногорию. С момента открытия границы 7 августа Черногорию посетили 8388 граждан РФ. С начала 2020 года всего около 14 тысяч россиян посетили Черногорию.О дате открытия прямых рейсов с Россией пока нет информации. Этот вопрос зависит от эпидемиологической обстановки. Мы очень заинтересованы в прямых рейсах с Россией, но надо дождаться улучшения ситуации с коронавирусом, что позволит принять решение об этом. Жаль, что на данный момент из-за угрозы пандемии наши страны оказались в такой ситуации. <strong>— Какова позиция Черногории в отношении возможных санкций Евросоюза против России в связи с ситуацией с Алексеем Навальным? А по санкциям против Белоруссии? Будет ли Подгорица присоединяться к возможным новым рестрикциям?</strong>— В соответствии с многолетней практикой, согласно обязательствам, вытекающим из вступления в ЕС, Черногория присоединилась к принятым декларациям, и что касается ограничительных мер, этот вопрос все еще рассматривается на уровне ЕС. Учитывая, что официального призыва к присоединению к ограничительным мерам пока не поступало, сложно заранее говорить о дальнейших шагах любой из стран. В том числе и Черногории — с точки зрения принятия каких-либо мер, когда речь идет об этих двух вопросах.<strong>— Какие российско-черногорские контакты планируются? Прорабатываются ли какие-либо двусторонние визиты? </strong>— На своей первой после приезда встрече в министерстве иностранных дел России я сказал, что мы должны активизировать диалог Москвы и Подгорицы по всем вопросам. Как известно, политические и дипломатические отношения между Черногорией и Россией существуют более трех веков. В последние годы наши отношения переживают непростой период, отмеченный серьезными политическими разногласиями. Тем не менее мы убеждены, что существует множество возможностей для сотрудничества, независимо от областей, связанных с санкциями, которые могут быть использованы при наличии политической воли обеих сторон на основе взаимных интересов. Черногория полна решимости работать над нормализацией отношений и улучшением сотрудничества. В этом смысле мы считаем очень важным возобновление диалога на разных уровнях и контактов в разных сферах с учетом интересов обеих сторон.Особая роль в этом принадлежит министерствам иностранных дел двух стран, которые должны активизировать диалог и работать над подготовкой условий для возобновления и дальнейшего развития сотрудничества. Ожидается проведение консультаций в области консульских отношений, которая отражает интересы и потребности граждан обеих стран, так что наша сторона готова подготовить возможные визиты для этой цели.Я думаю, что очень важно сейчас провести ревизию договорной базы России и Черногории. Посмотреть, что есть у наших стран. Между нашими странами много соглашений, которые были подписаны еще во времена Советского союза и Югославии. Был трехлетний период Государственного союза Сербии и Черногории, во время которого были также подписаны соглашения с Россией. Все, что было до обретения Черногорией независимости в 2006 году, имеет значение. Важно провести ревизию, чтобы понять, какое соглашение подходит для дальнейшего развития сотрудничества, а какое является анахронизмом, неактуально.

https://ria.ru/20200427/1570623960.html

https://ria.ru/20200630/1573677225.html

https://ria.ru/20200717/1574515654.html

https://ria.ru/20200903/granitsy-1576700423.html

1

россия

черногория

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

милорад шчепанович, россия, черногория, интервью