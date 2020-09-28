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https://ria.ru/20200928/vaktsina-1577862937.html
Китайская вакцина от COVID-19 может появиться в продаже к концу года
Китайская инактивированная вакцина от COVID-19 может появиться в продаже к концу года, заявили РИА Новости в отделе пропаганды государственного комитета по... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T07:39
2020-09-28T11:16
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
китай
в мире
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<strong>ПЕКИН, 28 сен – РИА Новости.</strong> Китайская инактивированная вакцина от COVID-19 может появиться в продаже к концу года, заявили РИА Новости в отделе пропаганды государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.Отмечается, что ряд вакцин получили разрешение на проведение первой и второй фазы клинических испытаний, некоторые из них уже завершили второй этап клинических тестов, а работа по исследованию и разработке других вакцин также успешно продвигается.<a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> в настоящий момент проводит клинические испытания 11 вакцин от коронавирусной инфекции, при этом четыре из них уже находятся на третьем этапе тестов. После начала в Китае вспышки коронавируса местные специалисты не стали фокусироваться только на одном виде вакцин и техническом направлении по их созданию, а начали исследовать сразу пять: вакцина на основе рекомбинантных белков, инактивированная вакцина, вакцина на основе аденовирусного вектора, вакцина на основе нуклеиновых кислот и аттенуированная гриппозная вакцина.Как ранее сообщил член Китайской академии инженерных наук Ван Цзюньчжи, клинические испытания китайских вакцин от COVID-19 выявили лишь легкие и приемлемые побочные эффекты, проявления антителозависимого усиления инфекции в ходе тестов не обнаружено.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, китай, в мире

Китайская вакцина от COVID-19 может появиться в продаже к концу года

07:39 28.09.2020 (обновлено: 11:16 28.09.2020)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкМедик делает прививку с вакциной
Медик делает прививку с вакциной - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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ПЕКИН, 28 сен – РИА Новости. Китайская инактивированная вакцина от COVID-19 может появиться в продаже к концу года, заявили РИА Новости в отделе пропаганды государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
"В настоящее время исследования и разработки вакцин (от COVID-19 -ред.) в Китае в целом проходят успешно, четыре вакцины уже были одобрены для проведения третьей фазы клинических испытаний за границей, что составляет 44% от общего числа всех клинических испытаний третьего этапа, проводимых в мире", - заявили в ведомстве.
Телеведущий Владимир Познер на закрытом показе документального фильма Ян Карский. Праведник мира лауреата премии Эмми Славомира Грюнберга в Еврейском музее и центре толерантности в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
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Отмечается, что ряд вакцин получили разрешение на проведение первой и второй фазы клинических испытаний, некоторые из них уже завершили второй этап клинических тестов, а работа по исследованию и разработке других вакцин также успешно продвигается.
"Если все пойдет хорошо, то китайская инактивированная вакцина может поступить в продажу уже в конце этого года", - сообщили в комитете.
Китай в настоящий момент проводит клинические испытания 11 вакцин от коронавирусной инфекции, при этом четыре из них уже находятся на третьем этапе тестов. После начала в Китае вспышки коронавируса местные специалисты не стали фокусироваться только на одном виде вакцин и техническом направлении по их созданию, а начали исследовать сразу пять: вакцина на основе рекомбинантных белков, инактивированная вакцина, вакцина на основе аденовирусного вектора, вакцина на основе нуклеиновых кислот и аттенуированная гриппозная вакцина.
Как ранее сообщил член Китайской академии инженерных наук Ван Цзюньчжи, клинические испытания китайских вакцин от COVID-19 выявили лишь легкие и приемлемые побочные эффекты, проявления антителозависимого усиления инфекции в ходе тестов не обнаружено.
Директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии Вектор Ринат Максютов - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
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