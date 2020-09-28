https://ria.ru/20200928/vaktsina-1577862937.html

Китайская вакцина от COVID-19 может появиться в продаже к концу года

Китайская инактивированная вакцина от COVID-19 может появиться в продаже к концу года, заявили РИА Новости в отделе пропаганды государственного комитета по... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T07:39

2020-09-28T07:39

2020-09-28T11:16

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

китай

в мире

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<strong>ПЕКИН, 28 сен – РИА Новости.</strong> Китайская инактивированная вакцина от COVID-19 может появиться в продаже к концу года, заявили РИА Новости в отделе пропаганды государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.Отмечается, что ряд вакцин получили разрешение на проведение первой и второй фазы клинических испытаний, некоторые из них уже завершили второй этап клинических тестов, а работа по исследованию и разработке других вакцин также успешно продвигается.<a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> в настоящий момент проводит клинические испытания 11 вакцин от коронавирусной инфекции, при этом четыре из них уже находятся на третьем этапе тестов. После начала в Китае вспышки коронавируса местные специалисты не стали фокусироваться только на одном виде вакцин и техническом направлении по их созданию, а начали исследовать сразу пять: вакцина на основе рекомбинантных белков, инактивированная вакцина, вакцина на основе аденовирусного вектора, вакцина на основе нуклеиновых кислот и аттенуированная гриппозная вакцина.Как ранее сообщил член Китайской академии инженерных наук Ван Цзюньчжи, клинические испытания китайских вакцин от COVID-19 выявили лишь легкие и приемлемые побочные эффекты, проявления антителозависимого усиления инфекции в ходе тестов не обнаружено.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200928/pozner-1577861821.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200926/vaktsina-vektor-1577809566.html

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китай

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, китай, в мире