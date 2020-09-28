Китайская вакцина от COVID-19 может появиться в продаже к концу года
07:39 28.09.2020 (обновлено: 11:16 28.09.2020)
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ПЕКИН, 28 сен – РИА Новости. Китайская инактивированная вакцина от COVID-19 может появиться в продаже к концу года, заявили РИА Новости в отделе пропаганды государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
"В настоящее время исследования и разработки вакцин (от COVID-19 -ред.) в Китае в целом проходят успешно, четыре вакцины уже были одобрены для проведения третьей фазы клинических испытаний за границей, что составляет 44% от общего числа всех клинических испытаний третьего этапа, проводимых в мире", - заявили в ведомстве.
Отмечается, что ряд вакцин получили разрешение на проведение первой и второй фазы клинических испытаний, некоторые из них уже завершили второй этап клинических тестов, а работа по исследованию и разработке других вакцин также успешно продвигается.
"Если все пойдет хорошо, то китайская инактивированная вакцина может поступить в продажу уже в конце этого года", - сообщили в комитете.
Китай в настоящий момент проводит клинические испытания 11 вакцин от коронавирусной инфекции, при этом четыре из них уже находятся на третьем этапе тестов. После начала в Китае вспышки коронавируса местные специалисты не стали фокусироваться только на одном виде вакцин и техническом направлении по их созданию, а начали исследовать сразу пять: вакцина на основе рекомбинантных белков, инактивированная вакцина, вакцина на основе аденовирусного вектора, вакцина на основе нуклеиновых кислот и аттенуированная гриппозная вакцина.
Как ранее сообщил член Китайской академии инженерных наук Ван Цзюньчжи, клинические испытания китайских вакцин от COVID-19 выявили лишь легкие и приемлемые побочные эффекты, проявления антителозависимого усиления инфекции в ходе тестов не обнаружено.
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