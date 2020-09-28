https://ria.ru/20200928/utechka-1577860313.html
На МКС увеличилась скорость утечки воздуха
Скорость утечки воздуха на Международной космической станции возросла в пять раз за последние месяцы, это потребовало дважды изолировать экипаж на российском... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T01:05
2020-09-28T01:05
2020-09-28T01:05
хочу стать космонавтом
иван вагнер
кристофер кэссиди
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
анатолий иванишин
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Скорость утечки воздуха на <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a> возросла в пять раз за последние месяцы, это потребовало дважды изолировать экипаж на российском сегменте для определения места утечки, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года, но в августе 2020 года стало известно, что ее темп возрос. Тогда же для поиска места утечки экипаж закрыл люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и четыре дня был изолирован в российском сегменте станции. Однако место утечки, которая не угрожает ни МКС, ни экипажу, так и не нашли.Повторная изоляция экипажа на российском сегменте проводится на этих выходных. Ожидается, что она завершится в понедельник после 11.00 мск."Когда утечку зафиксировали в сентябре 2019 года, то станция теряла 270 граммов воздуха в сутки. В августе провели первую изоляцию экипажа МКС, потому что темп утечки возрос в два раза - до 540 граммов в сутки", - сказал собеседник агентства."А в сентябре скорость утечки увеличилась ещё в 2,5 раза - до 1,4 килограмма в сутки, поэтому потребовалась повторная изоляция экипажа", - добавил источник.В пресс-службе Роскосмоса сообщили РИА Новости, что безопасности экипажа МКС и самой станции ничего не угрожает. "Группа управления полетом российского сегмента МКС совместно с иностранными партнёрами анализирует ситуацию", - сказал собеседник агентства.Сейчас на МКС находятся российские космонавты <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Иванишин</a> и <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Иван Вагнер</a>, а также американский астронавт <a href="http://ria.ru/person_kristofer-kessidi/" target="_blank" data-auto="true">Кристофер Кэссиди</a>.
https://ria.ru/20200918/utechka-1577418373.html
https://ria.ru/20200926/kosmos-1577816545.html
3
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иван вагнер, кристофер кэссиди, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, анатолий иванишин
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.
Скорость утечки воздуха на Международной космической станции
возросла в пять раз за последние месяцы, это потребовало дважды изолировать экипаж на российском сегменте для определения места утечки, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года, но в августе 2020 года стало известно, что ее темп возрос. Тогда же для поиска места утечки экипаж закрыл люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и четыре дня был изолирован в российском сегменте станции. Однако место утечки, которая не угрожает ни МКС, ни экипажу, так и не нашли.
Повторная изоляция экипажа на российском сегменте проводится на этих выходных. Ожидается, что она завершится в понедельник после 11.00 мск.
"Когда утечку зафиксировали в сентябре 2019 года, то станция теряла 270 граммов воздуха в сутки. В августе провели первую изоляцию экипажа МКС, потому что темп утечки возрос в два раза - до 540 граммов в сутки", - сказал собеседник агентства.
"А в сентябре скорость утечки увеличилась ещё в 2,5 раза - до 1,4 килограмма в сутки, поэтому потребовалась повторная изоляция экипажа", - добавил источник.
В пресс-службе Роскосмоса сообщили РИА Новости, что безопасности экипажа МКС и самой станции ничего не угрожает. "Группа управления полетом российского сегмента МКС совместно с иностранными партнёрами анализирует ситуацию", - сказал собеседник агентства.
Сейчас на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин
и Иван Вагнер
, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди
.